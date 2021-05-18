人民网北京5月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：有媒体报道，美方日前宣布支持豁免新冠疫苗知识产权，还表示将逐步增加对外疫苗供应。同时有媒体指出，美国抢购疫苗远超自身所需，但尚未对外出口一剂。中方对此有何看法？

赵立坚：豁免新冠疫苗知识产权是广大发展中国家的诉求。只要是有利于发展中国家公平获取疫苗的行动，中方都会支持。只要是有利于全球特别是发展中国家抗疫努力的事情，中方都会去做。昨天中方已宣布支持豁免新冠疫苗知识产权。

当前的核心问题是发展中国家如何及时公平获取疫苗。世卫组织已多次敦促一些发达国家停止相关超量采购和限制出口做法，以免给病毒带来新的传播和变异的机会。联合国秘书长古特雷斯也多次批评一些发达国家搞“疫苗民族主义”、囤积疫苗以及与疫苗供应商私下达成交易等诸多行为，指出疫苗分配不公“违背道德”，呼吁推动疫苗全球公平分配。

但我们看到的是，西方发达国家特别是美国储备了远超于其需求的疫苗。据一些机构和媒体统计，仅占世界人口14%的高收入国家持有的疫苗量，已超过占86%人口的中低收入国家持有疫苗量的6倍。美已抢购约26亿剂疫苗，占全球1/4，远超自身所需，上亿剂疫苗正闲置在美国的仓库里。因此，当务之急是这些采购疫苗远超实际需要的发达国家立即解除出口限制，加大疫苗供应，尽快弥补发展中国家的疫苗缺口。

中方正以实际行动践行疫苗“全球公共产品”承诺，在自身人口基数巨大、疫苗供应十分紧张的情况下，为疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出实实在在的贡献。中方已向80多个国家和3个国际组织提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗，同埃及、阿联酋等10多个发展中国家开展技术转让和合作生产，迅速推进疫苗大规模生产。近日，国药集团疫苗已获得世卫组织紧急使用审批，正积极推进向“新冠疫苗实施计划”供苗事宜。中方还宣布向联合国维和行动和国际奥委会提供疫苗，并已取得积极进展。我们将继续为疫苗在发展中国家的公平可及作出中国贡献。

法新社记者：美国总统拜登昨天称，美方计划对外出口新冠疫苗的数量将是包括中、俄在内的其他国家出口总和的五倍之多。他还称结束新冠肺炎疫情需要美国的领导力。中方对此有何评论？

赵立坚：疫苗是拯救生命、战胜疫情的重要武器。我们欢迎其他有条件、有能力的国家为发展中国家提供疫苗，促进疫苗在全球的公平分配和使用。

我刚才介绍了中方在提高疫苗在发展中国家可及性和可负担性方面作出的努力。如果美方能够早日落实疫苗援助承诺，为发展中国家抗击疫情提供实实在在的帮助，我们表示欢迎。

美方动不动就在疫苗问题上拿中国说事儿的作法令人不齿，让人不得不怀疑美方的真实目的和动机。疫苗不分种族和价值观，也不是制造“免疫鸿沟”和搞政治操弄的工具。与美国不同，中国不会用疫苗影响或领导世界，更不会空喊口号不行动。中国的目标只有一个，那就是尽可能帮助发展中国家挽救更多的生命。中国对外提供疫苗或抗疫物资不是为了从他国换取好处，没有任何地缘政治目的，不附加任何政治条件。如果我们能多让一个人呼吸，就要多让一个人呼吸，不论他们来自哪个国家，是黑人、白人还是黄种人。

路透社记者：香港特区政府发言人称，香港经济贸易文化办事处（台湾）自今日起暂停运作。你对此有何评论？

赵立坚：这不是外交问题，请你向有关部门询问。

湖北广播电视台记者：当前，巴以局势不断升级，但美国16日第三次阻止联合国安理会通过一项呼吁巴以停火止暴和保护平民的联合声明。另据消息人士称，美方已同意向以方出售价值7.35亿美元的精准制导导弹。中方对此有何评论？

赵立坚：在联合国安理会16日举行的巴以冲突紧急公开会上，绝大多数安理会成员呼吁立即停火，防止爆发全面危机；要求保护平民，避免更大伤亡；坚持政治解决，呼吁巴以双方尽早在“两国方案”基础上恢复和谈；认为安理会应发出一致声音，公正推进巴以和谈进程，努力推动巴以两国实现和平共处。然而，美方非但不积极作为阻止巴以冲突，甚至还准备火上浇油。美方在安理会已陷入空前孤立，完全站在了人类良知、道义的对立面。

国际社会对美国在巴以冲突中的所作所为深感失望。人们不禁要问：这就是美国政府标榜的美式人权与价值观外交吗？美国把维护穆斯林的人权挂在嘴上，为什么对巴勒斯坦人民的人权漠不关心？美国只问亲疏，不问立场，只在乎自己的利益，恐怕只是拿人权当幌子吧？安理会已因美国反对无法就巴以冲突问题采取行动，这就是美国所说的以规则为基础的国际秩序吗？

面对冲突造成越来越多的无辜平民失去生命，美国应该承担应尽责任，采取公正立场，和国际社会大多数成员一道，支持安理会为推动缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

俄新社记者：今天中国外交部发布了国家主席习近平将于5月19日同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目开工仪式的消息。你能否介绍具体情况？中方对中俄核能合作有何期待？第二个问题，王毅外长在同阿富汗总统国家安全顾问通话时表示，中方愿为阿人内部谈判提供便利，包括为在华举行谈判创造必要条件。你能否介绍更多情况？阿方是否同意中方的建议？

赵立坚：国家主席习近平将于5月19日在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目开工仪式。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。此次活动是习近平主席和普京总统年内首次双边线上交往，对引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系继续保持高水平发展具有重要意义。

核能合作是中俄传统优先合作领域，近年来发展迅速，受到两国元首高度关注。2018年6月，在习近平主席和普京总统共同见证下，双方签署核领域一揽子合作协议，商定合作建设田湾核电站7、8号机组和徐大堡核电站3、4号机组。这是中俄迄今最大的核能合作项目，代表着两国务实合作的高水平。四台机组顺利开工，既展示了中俄在高端装备制造和科技创新领域的重大合作成果，也将助推双方各领域务实合作提质升级。

此外，核能具有清洁高效的特点。四台机组建成后将有效减少二氧化碳排放量。这既体现了中方力争实现“碳达峰”“碳中和”目标的坚定决心，也彰显了中方作为负责任大国的有力担当。

关于第二个问题，国务委员兼外长王毅昨天同阿富汗总统国家安全顾问莫希卜、外长阿特马尔通电话时，都谈及了相关议题。正如王毅国务委员兼外长强调的，中方赞同“阿人主导、阿人所有”原则，支持阿富汗各方通过和平方式找到广泛包容的政治安排。美方在阿富汗国内和解进程的关键阶段单方面撤军，给阿富汗局势演变带来不确定因素。但和平是大势所趋，完全符合阿富汗人民根本和长远利益，也是国际社会普遍期待。中方愿为阿人内部谈判提供便利，包括为在华举行谈判创造必要条件。中方将继续支持阿各派本着政治解决、和平优先、循序渐进的原则，持之以恒推进阿人内部谈判，建立一个广泛包容的未来政治框架。中方支持阿富汗政府在阿和平和解进程中发挥主导作用，呼吁各方支持并执行联合国安理会有关决议，推动阿局势平稳过渡，尤其要避免恐怖势力趁机回潮。

阿方感谢中方始终坚定支持阿富汗和平和解进程，赞赏中方为支持阿富汗和平和解进程持续发挥积极作用，期待就此同中方在双边和联合国安理会框架内加强合作，维护阿富汗和地区和平稳定。

中方将同国际社会和地区国家一道，继续助推阿和谈进程，助力阿富汗早日实现和平稳定。

彭博社记者：关于巴以冲突，拜登总统称他支持停火，中方对此有何回应？中国表示愿意调停当前巴以局势，中方认为自己有能力调停的理由是什么？

赵立坚：美国仅仅表示支持停火是不够的。当务之急是应当同国际社会大多数成员一道，支持安理会为推动缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

中方对巴以冲突不断升级造成大量人员伤亡表示高度关注和严重关切。中方强烈谴责针对平民的暴力行径，再次敦促冲突双方特别是以方立即停止军事和敌对行动，尽快重启政治对话，并采取有利于减少暴力、实现局势软着陆的行动，保护普通民众安全和权利，推动当地尽快恢复和平与稳定，全力避免出现严重的人道主义灾难。国际社会特别是安理会应发出一致声音，重申对“两国方案”的坚定支持，公正推进巴以和谈进程，为缓解巴以紧张局势、政治解决巴问题发挥积极作用。

作为安理会5月轮值主席，中方推动安理会两次进行紧急磋商，并提出安理会主席新闻谈话草案。在此基础上，王毅国务委员兼外长于5月16日主持了安理会巴以冲突问题紧急公开会，提出中方为推动局势降温的有关主张。中方将继续推动安理会履行职责，发挥作用，为推动巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决作出应有贡献。

路透社记者：据报道，中国4月份对朝鲜出口额是2020年7月以来的最高水平。能否证实中方已重开中朝边境？

赵立坚：我不掌握你所说的情况。请向中方有关主管部门询问。

法新社记者：美国和欧盟昨天讨论了钢材关税等问题，双方发表联合声明称，要让中国这样支持扭曲贸易政策的国家负责。中方对此有何评论？

赵立坚：美方怎么发展美欧经贸关系是自己的事，但不应拿中国说事甚至企图搞针对中国的“小圈子”，这种扭曲和狭隘的心态与世界大国的格局太不相称。

我想问问有些人，无端指责中国有什么凭据？中国一不动辄霸凌制裁，二不搞“长臂管辖”，三不无理打压各国企业，一贯坚定支持多边贸易体系，按照平等互利原则开展国际经贸合作。对于国际贸易中存在的分歧，我们主张摒弃零和思维和拉帮结派等非建设性做法，在相互尊重的基础上，按照世贸组织有关规则，通过平等协商妥善解决，同时通过共同做大蛋糕，实现互利共赢。对于多边贸易体制下的机制和规则“合则用，不合则弃”，才是最大的不公平。

当前，个别国家肆意采取加税、制裁等单边贸易措施，单方面阻挠世界贸易组织上诉机构正常运转，这才是对正常国际贸易秩序的最大扭曲。至于钢铁产能过剩，谁为解决这一问题作出了实实在在的贡献，谁对国际市场造成了冲击，是非曲直，当有公论。我们希望各方均能采取切实有效措施，为全球市场有序运行和国际贸易健康稳定发展作出贡献。

彭博社记者：第一个问题，请问中国调停巴以冲突的方式同美国等其他国家有何不同之处？第二个问题，据《纽约时报》报道，苹果公司准备将中国用户的个人数据储存在贵阳的一个数据中心。如果中国政府提出要求，就可以获得相关加密技术。中方对此有何评论？

赵立坚：关于中美在巴以冲突中所起的作用，你可以比较一下。没有比较就没有鉴别。中方在巴以冲突中坚持的是国际公平和道义。美国只在乎自己的利益，只问亲疏，不问立场。

关于你提到的第二个问题，我没有听说相关情况。我愿简要回应三点：

第一，尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律法规，是所有在华经营外国公司的基本遵循和应有之义。

第二，中国法律对于保障包括数据安全和个人信息在内的公民和组织合法权益作出了明确规定。中国政府严格践行数据安全保护有关原则，禁止并依法打击相关违法行为。

第三，美国是世界上臭名昭著的黑客帝国和窃密帝国，连自己盟友都不放过。美国政府肆意获取本国民众个人信息的报道屡见不鲜，美国还是收起那套贼喊捉贼、抹黑中国的把戏吧！

《环球时报》记者：据报道，澳大利亚工业集团首席执行官英尼斯·威洛克斯称，澳在本国安全与经济关系之间面临着一个长期以来令人担忧的“清算日”。他呼吁通过理性的谈判和外交手段缓和中澳之间的紧张关系，避免使用煽动性语言，认为澳工商界应努力采取行动，防止中澳关系紧张升级。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。一段时间以来，澳大利亚政府屡屡在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益和重大关切的问题上采取挑衅性、对抗性言行，严重损害中澳两国的政治互信和合作基础。

我们注意到，澳大利亚国内越来越多的有识之士对此表达了担忧，呼吁澳大利亚政府反思对华政策，并提出了很有价值的建议。希望澳大利亚政府正视双边关系受挫的症结，认真对待中方关切，倾听理性声音，摒弃冷战思维和意识形态偏见，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事。

深圳卫视记者：据日本共同社5月16日报道，日本福岛第一核电站的旧式储罐接连发生漏水。泄漏的是未发生堆芯熔化的5、6号机组厂房积存的地下水处理后的核污染水。在这些储罐的水中检测到铯137和释放β射线的放射性物质。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。这再次提醒全世界，日本福岛核事故核污染水处置问题必须慎之又慎，不容有失。一个月前，日方不顾国内外质疑和反对，在未穷尽安全处置手段、未全面公开相关信息、未与周边国家和国际社会充分协商的情况下，单方面决定将核污染水排入海洋的做法极不负责任。

此次媒体曝出福岛核污染水储罐漏水事故，再次暴露日方前期对福岛核污染水的处置不力。联想到负责处理福岛核事故的日本东京电力公司曾多次篡改数据、隐瞒不报，我们对于日方向海洋排放核污染水决策的合理性和科学性、决策数据的可信性，都不得不再次打一个大大的问号。

中方再次强烈敦促日方认真回应国际社会、周边国家以及本国民众的严重关切，本着对国际公共利益高度负责任的态度，以公开、透明的方式，审慎处理福岛核污染水问题，在同各利益攸关方及国际原子能机构等充分协商并达成一致之前，不得擅自启动核污染水排海。

《北京日报》记者：据报道，韩国釜山市民团体持续举行抗议活动，要求关闭美军位于釜山港的生化实验室，将生化武器撤出韩国。当地媒体不断曝光美军向韩国运入生物战剂，批评美军隐瞒真相，并强烈质疑美军相关活动的安全性。中方对此有何评论？

赵立坚：对于美国军方利用境外实验室从事生物军事化活动，国际社会特别是有关当事国民众、媒体已反复表达了强烈不满和反对，中方也已多次表达了严正关切。早在去年8月，中方就敦促美国就其在韩生物军事化活动作出澄清。上周中方再次指出，美方应切实采取行动，确保其实验室及相关活动合法、透明、安全，并再次敦促美方停止独家阻挠建立《禁止生物武器公约》核查机制。

令人遗憾的是，对于国际社会的关切，美方始终充耳不闻。以再次暴发大规模抗议的韩国釜山为例，请美方回答：

——美军向釜山运入生物战剂真实目的是什么？运入后开展了什么研究？如何证明相关活动符合《禁止生物武器公约》规定？

——美方为什么隐瞒真相？特别是为什么一开始否认在釜山港第8码头建设军方实验室，直至2016年相关项目被媒体曝光才被迫承认？为什么2015年声称当时是首次向韩运入生物战剂，随后又被调查证明早在2009年就开始秘密运入行动？

——美方为何置当地民众的健康和安全于不顾，特别是釜山港第8码头半径500米内有4个居民区和多所学校，这样的人口密集区一旦发生事故怎么办？

总之，合法、透明、安全是国际社会对美国生物军事化活动的共同要求。我们再次敦促美方作出全面澄清，采取切实、可信的行动全面履行《禁止生物武器公约》义务，并停止独家阻挡公约核查议定书谈判，为通过核查解决关切、建立互信创造条件。

《北京青年报》记者：外交部网站发布了拉美和加勒比驻华使节团近日访问新疆的消息。我们注意到，使节们都称赞新疆是个好地方。你能否进一步介绍访问情况？

赵立坚：5月13日至17日，外交部副部长谢锋陪同拉美和加勒比驻华使节赴新疆参访。使节团走访了乌鲁木齐、吐鲁番、和田三地，实地考察了新疆社会、经济、文化、民族宗教等方面情况，积极对接新疆拉美合作新机遇。来自拉美和加勒比地区19个国家的23位驻华大使和高级外交官参加。

新疆维吾尔自治区党委书记陈全国会见使节团一行，全面介绍在新时代党的治疆方略科学指引下，新疆经济社会发展、人权和民生改善取得的前所未有的历史性成就；用具体事例和翔实数据批驳美西方反华势力炮制的“种族灭绝”“强迫劳动”“压迫穆斯林”等弥天大谎；对美西方国家借口所谓人权问题严重干涉中国内政、伤害新疆各族人民感情表示坚决反对和强烈谴责。

谢锋副部长参加会见并出席了“新疆是个好地方”交流会，接受了中外媒体采访。谢锋副部长重点揭批反华势力出于搞乱新疆、挑动宗教民族矛盾、破坏中国稳定、遏制中国发展的目的，精心设计了一条从制造谎言到发动攻击的“全产业链”，强调事实不容歪曲，公道自在人心，谎话谣言掩盖不住新疆的繁荣进步，强权霸道阻挡不了国际公平正义。谢锋副部长鼓励使节们深入了解新疆，积极发掘合作资源和机遇，推进丰富多彩、形式多样的人文交流，为构建中拉命运共同体注入新动力、新活力。

使节团在乌鲁木齐参观了反恐和去极端化斗争主题展、国际大巴扎、清真寺、输变电企业、农业博览园、伊斯兰教经学院、乌鲁木齐经济技术开发区，参加了“新疆是个好地方”交流会；在吐鲁番，参访了特色农产品电商企业、清真寺、馕产业园、火山红酒庄；在和田，参观了墨玉桑皮纸一条街、果业核桃交易市场、Atlas丝绸有限公司、团城老街等，还走进普通维吾尔族群众家庭，喝茶聊天，共尝新疆美食。

访问期间，使节们踊跃接受国内外媒体采访，畅谈访疆亲身体验和真实感受。他们由衷赞叹新疆展现出的经济跨越发展、社会和谐稳定、民族安定团结、宗教信仰自由、文化蓬勃发展的大好局面；表示恐怖主义是全世界面临的共同挑战，充分理解支持中国政府在新疆为反恐和去极端化斗争所做努力，积极评价教培中心发挥的重要作用；愿积极推动本国同新疆开展清洁能源、电力设备、现代农业、特色旅游等领域的务实合作。

(责编：刘叶婷、常红)