新华社华盛顿5月16日电 据美国媒体报道，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇16日表示，美国非洲裔、拉美裔、原住民等少数族裔人群感染新冠病毒后，住院率和病亡率更高，不同族裔间的卫生健康状况不平等凸显美国社会的“失败”。

据美联社和福布斯网站报道，福奇当天在华盛顿通过网络直播参加埃默里大学的一场毕业典礼时说，新冠疫情凸显美国社会的“失败”。他指出，很多少数族裔人群从事餐饮业、健康护理等社会必需行业的工作，可能导致他们更易接触到新冠病毒。

此外，由于在“获得适当饮食和获取医疗服务”等方面处于劣势，以及美国社会种族主义造成的“不可否认的影响”，这部分人群更可能出现高血压、慢性肺病、糖尿病或肥胖症等基础性健康问题，这导致他们在接触新冠病毒后更易感染和出现并发症。

福奇呼吁，随着美国经济和社会生活逐步重启，新冠疫情对美国少数族裔的差别化影响不应被遗忘，“纠正这一错误将需要几十年的承诺”。福奇希望这些毕业生们能为兑现这些承诺贡献力量。

美国疾病控制和预防中心4月份发布的新冠疫情数据显示，拉美裔感染新冠病毒的风险是白人的两倍，住院治疗的风险是白人的3倍，死于新冠的风险是白人的两倍以上。此外，原住民和非洲裔人群感染新冠及病亡的风险也都高于白人。

(责编：崔越、刘叶婷)