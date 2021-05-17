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福奇：疫情凸显美国失败之处 少数族裔受不平等待遇

2021年05月17日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿5月16日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年5月16日下午6点，全美共报告新冠肺炎确32938935例，死亡585959例。过去24小时，美国新增确诊20377例，新增死亡295例。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇16日在埃默里大学毕业典礼上通过视频发表致辞。福奇表示，新冠疫情凸显了美国社会的失败之处，种族主义对美国社会有“不可否认的影响”，导致少数族裔在健康方面的不平等待遇。他说，在新冠肺炎死亡病例、住院病例中，非洲裔、拉丁裔、原住民出现“令人无法接受的不平等”，这揭示了一个“严峻的现实”以及美国社会的“失败之处”。

《福布斯》杂志网站报道说，根据美国疾控中心的一项研究，在疫情中，拉丁裔确诊率是白人的两倍，住院率是白人的三倍，死亡率是白人的两倍。美国原住民、非洲裔较白人也有更高的确诊率、住院率和死亡率。《纽约时报》报道说，疫苗接种政策对白人有利，数据显示，非洲裔、拉丁裔接种疫苗的比例仍较低。

(责编：燕勐、常红)

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