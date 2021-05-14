【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就美国等西方少数国家策动在联合国举行涉疆会议、所谓“哥本哈根民主峰会”举行、美英德等国举办视频会议炒作涉疆谣言等热点问题进行回应。

“美方口口声声关心穆斯林人权，但我们都知道，世界上杀害穆斯林最多的国家恰恰正是美国。”

——10日，针对美国等西方少数国家策动在联合国举行涉疆会议的提问，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

路透社记者：据报道，中国要求联合国成员国不要参加德国、美国、英国拟于周三召开的涉疆视频会议。中方对此有何评论？

华春莹：美国常驻联合国代表团试图伙同英国、德国纠集少数国家搞所谓涉疆问题视频会议，还妄称这是联合国的边会，这不禁让人想起今年1月美前常驻联合国代表克拉夫特滥用其权利，潜入联合国大厅摆拍与台湾学生交流视频的闹剧。美国纠集少数几个国家滥用联合国资源和平台抹黑攻击中国、服务自身政治私利，完全是对联合国的亵渎。同时必须指出，美国、英国、德国等几个西方国家根本代表不了联合国，更代表不了国际社会。

美方口口声声关心穆斯林人权，但我们都知道，世界上杀害穆斯林最多的国家恰恰正是美国。且不论美国内长期无法根除的系统性种族歧视，美国在全球约80个国家以“反恐”之名发动战争和军事行动，已经导致80多万人直接死于战争暴力，其中大多数是平民，数千万人流离失所。阿富汗、伊拉克、叙利亚等国至今仍有约2000多万人生活在极端恶劣条件下。美国内已有近60万民众死于新冠肺炎疫情，我刚看到华盛顿大学有关研究估计美实际死亡数字可能还远高于这一数字。美方漠视其在阿富汗、伊拉克、叙利亚等国行动造成近百万穆斯林民众死亡，漠视本国至少60万人死于疫情，却不惜成本、不择手段、反复炮制所谓新疆“人权问题”的谎言，这是非常虚伪的！

如果新疆真的存在他们所指控的人权问题，难道伊斯兰合作组织以及其50多个成员国会不比美国更关心吗？伊斯兰合作组织此前曾应邀派代表团参访新疆，充分肯定中国政府重视保护穆斯林信教群众各项权利，积极评价中方预防性反恐和去极端化努力。在联合国人权理事会第46届会议上，包括沙特、阿联酋等穆斯林国家在内的80多个国家以不同方式发声，支持中方在涉疆问题上的立场。美国这个杀害了近百万穆斯林、侵犯了数千万穆斯林人权的国家，现在居然信誓旦旦关心起了新疆维吾尔族穆斯林的人权，分明是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。

中国媒体近期发布的《涉疆谎言是如何产生的？》报告指出，美西方反华势力利用谎言谣言抹黑攻击中国已经形成了一个套路：先是以所谓“学者”“受害者”名义放风爆料，接着媒体跟进炒作，然后是官方呼应介入。按照这一套路，一篇篇“证词”“报告”层出不穷，一批批“导演”“演员”粉墨登场。对此，中方已经发布了12本涉疆白皮书、《关于涉疆问题的谎言与事实真相》，新疆维吾尔自治区举行了40多场专题发布会介绍新疆的真实情况。涉疆问题的本质到底是什么，大家其实都看得很清楚。我们也看到了视频显示美国前国务卿鲍威尔办公室主任威尔克森、美国联邦调查局前翻译埃德蒙兹亲口承认，美方其实根本不在乎什么新疆少数民族，只不过是要利用他们制造动乱，从内部搞垮中国，实现他们祸乱新疆、以疆制华的阴谋。有很多报道，如美国独立新闻网站“灰色地带”刊文揭露反华伪“学者”郑国恩滥用数据、歪曲资料、援引虚假“证言”编造新疆“种族灭绝”的世纪谎言；香港《南华早报》、澳大利亚公民党刊物《澳人警示服务》、巴西《米纳斯州报》等多家媒体刊发报告文章，介绍新疆反恐成就，披露美国等西方国家在反恐问题上的双重标准和“以疆制华”的地缘政治阴谋。新加坡《联合早报》、“世界报业辛迪加”网站、瑞典和平与未来研究基金会、美国独立网站Counterpunch分别刊文或发布报告，明确指出美国所谓新疆“强迫劳动”、“种族灭绝”的说法没有任何证据。挪威弗洛恩市前市长发表《认定新疆种族灭绝别有用心》的专题报告，对美国有关智库报告的客观性、真实性、严谨性逐条批驳。法国作家维瓦斯在《维吾尔族假新闻的终结》中用自己两次访疆亲身经历，证明各类涉疆谣言谎言纯属无稽之谈。

美方一些人反反复复炒作所谓新疆“人权问题”，扳着指头数得过来的只有20来个伪“证人”和伪“学者”，但是你可以数一数，中方新疆发布会上现身说法的新疆群众以及国际社会，包括我刚才列举的一些公开揭露美国等少数西方国家炮制涉疆谎言真实企图的人士，无论在数量上还是在广泛性和代表性上都远远超过了美方如获至宝的那几个伪“证人”和伪“学者”。美国不是民主吗？即便从民主的角度来讲，美方一些人只听信那20来个伪“证人”、“演员”的“证词”，而完全不听数百倍于、甚至千万倍于这些伪“证人”、伪“学者”的人的声音，也不听包括2500多万新疆各族人民在内的14亿中国人民的心声，这难道就是美方自诩的民主价值吗？说到底，他们就是不敢面对事实，惧怕真相。

但是无论他们头埋得再深，耳朵捂得再严，新疆的事实和真相都在那里。美国等少数西方国家的一些政客出于遏制打压中国的险恶用心，毫无底线地编造谎言谣言。这出戏正被越来越多的人看透和识破，已经没有任何价值，只会使美国自身信誉加速破产。所以奉劝他们还是及早收手为好。

(责编：崔越、刘慧)