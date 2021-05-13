人民网北京5月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：据外交消息人士称，突尼斯、挪威和中国要求在周五举行联合国安理会紧急会议，以应对以色列和巴勒斯坦之间日益恶化的敌对行动。中方能否提供更多信息？

华春莹：关于当前的巴以局势，中方高度关切。中方作为联合国安理会5月轮值主席日前主持了紧急磋商，讨论东耶路撒冷局势。国际社会各方普遍关心巴勒斯坦民众和以色列警察在东耶路撒冷发生的严重冲突，对巴以局势紧张升级深表关切。安理会成员都敦促停止针对平民的暴力，确保国际法得到遵守。我之前也介绍了，中方会同相关国家起草并散发了安理会主席新闻谈话草案，绝大多数国家均支持该草案并要求尽快发表，但由于个别国家阻挠，安理会迄未就此达成一致。

中方谴责针对平民的暴力，呼吁各方避免进一步的挑衅言行，并采取有利于减少暴力、实现局势软着陆的行动，推动当地尽快恢复和平与稳定。中方也多次强调，面对当前紧张局势，安理会应当有所作为，重申对“两国方案”的承诺和坚定支持，推动局势降温，履行维护国际和平与安全的职责。中方作为本月安理会轮值主席，将继续全力推动安理会就东耶路撒冷局势采取行动。

《北京青年报》记者：香港美国商会日前对占其成员24%的325家企业进行一项调查，并于昨日公布调查结果显示，42%的受访企业考虑或计划离开香港。关于离开香港的原因，有62%的受访企业选择“国安法让我感到不自在”。中方对此有何评论？

华春莹：我想你的问题其实没有反映有关调查结果的全貌。你应该注意到香港美国商会的调查结果还显示，58%的受访企业并不打算离开香港，约77%的受访者认为香港的生活品质良好，约55%认为商业环境“优异”，48%认为对内地市场有地利之便。而且正如你所说，受访的企业不到香港美国商会所有成员的四分之一，我相信如果调查范围扩大，可能体现出这方面积极的因素会进一步增多。

我还注意到香港特区政府商务及经济发展局局长已经就这份报告做出回应，表示选择在港设立地区总部的国际企业目前超过9000家。大部分海外企业、尤其是那些希望到中国内地发展的海外公司仍视香港为投资的好地方。中国美国商会刚刚发表的《美国企业在中国白皮书》也很能说明问题，因为绝大多数、三分之二美国企业表示计划增加在中国的投资。

事实上，香港回归以来，充分发挥实行“一国两制”、依托内地、面向全球的独特优势，国际金融、航运和贸易中心地位更加巩固。近一年来的事实表明，香港国安法的实施填补了香港多年来在维护国家安全上的法律漏洞，让香港恢复了社会稳定，金融市场保持平稳、有序运作，投资环境更加良好。粤港澳大湾区建设无疑将为香港经济发展再添助力。今年4月，国际货币基金组织发布的《世界经济展望报告》预计香港今年经济增长率将达到4.3％，国际知名金融机构也大幅上调了香港经济增长预期。

中国中央政府将继续一如既往全力支持香港发展、融入国家发展大局，也将一如既往欢迎各国工商界把握机遇，继续在香港寻求发展并取得更大成功。我们深信，香港的明天一定会更好！

香港中评社记者：据报道，美、英、德等国与“人权观察”、“大赦国际”等非政府组织于5月12日在纽约举行了关于新疆人权状况的视频会议，继续大肆炒作所谓新疆“种族灭绝”问题，还呼吁中国允许联合国人权事务高级专员到新疆进行不受阻碍的访问。请问中方有何评论？

华春莹：美国、英国、德国等伙同个别非政府组织，基于谎言和政治偏见，妄借联合国名义举办所谓中国新疆人权状况的视频会议，中方表示强烈不满和坚决反对。这个会议充斥着无耻谎言和虚假信息，是美国等少数国家的又一次没有下限的拙劣表演和彻头彻尾的政治闹剧。事实上也遭到了广大联合国会员国的坚决抵制。

必须要指出，这几个国家总是试图充当人权教师爷，但其自身人权问题劣迹斑斑，罪行累累。他们对中国做出的种种虚假指责其实都是他们自身历史罪行和劣迹的反映以及黑暗心理的映射。

美国历史上对印第安人进行系统性种族清洗和大屠杀，犯下了罄竹难书的种族灭绝罪行和反人类罪。从19世纪至20世纪70年代，美政府将大量印第安儿童送进寄宿学校，可以说是“集中营”的鼻祖。夏威夷大学历史学教授指出，美国对印第安原住民实施的种族灭绝是历史上规模最大的种族灭绝。普利策奖获奖作家约翰·托兰在其著作《希特勒传》中写道，“希特勒说，他建立集中营的想法和种族灭绝的做法大部分源于他对英国和美国历史的研究”。时至今日，种族主义在美国仍是全面性、系统性、持续性的存在。美国前总统奥巴马曾说，种族歧视存在于美国生活的各个制度中，影响深远，仍是美国基因的一部分。美国前国土安全部长杰伊·约翰逊表示，如果定义足够宽泛的话，可以认为美国的每个机构都存在着系统性种族主义。美国口口声声关心穆斯林人权，但世界上杀害穆斯林最多的国家恰恰正是美国及其帮凶。美国在伊拉克、利比亚、叙利亚、阿富汗等国以“反恐”之名发动军事战争，造成了上百万穆斯林民众死亡、几千万穆斯林流离失所。美国对人权的关心在哪里？

英国在数百年殖民期间在世界各地犯下无数屠杀罪行。在南非的世界上第一个集中营就打下了大英帝国的可耻烙印。英国军队在伊拉克、阿富汗等地滥杀无辜，实施酷刑，而肇事者却受到政府包庇，依旧逍遥法外。英国对人权的关心在哪里？

德国殖民军上世纪初在纳米比亚杀害10万以上土著民，被联合国人权委员会称为“20世纪第一场种族灭绝”。二战期间，德国对600多万犹太人实施大屠杀。德国对人权的关心在哪里？

这几个国家对自身历史和现实中存在的人权劣迹和罪行不仅不做深刻反省，反而对中国进行毫无底线的造谣抹黑，充分暴露出他们道貌岸然的虚伪面目。如果他们真的关心人权，为什么不邀请真正的新疆民众参加？如果他们真的关心人权，为什么不对本国存在的严重种族歧视政策和行为进行深刻反思并切实改正？如果他们真的关心人权，为什么如此漠视国内死于疫情的上百万民众？如果他们真的关心人权，就应该立即采取有效措施，确保本国国内每一个少数族裔都能够自由呼吸，就应该立即停止在海外军事行动中滥杀无辜并追究肇事者责任，对受害国和受害国民众做出深刻道歉，就应该立即确保疫苗全球公平分配。

这场会议的参与者不是反华机构就是反华专业户。“人权观察”、“大赦国际”等非政府组织一向充满偏见，搬弄是非，到处散播谎言。“世维会”更是彻头彻尾的反华分裂组织，参加会议的所谓“世维会”主席多力坤是中国政府认定的恐怖分子，长期炮制涉疆谣言谎言、散播宗教极端思想、煽动暴恐分裂活动。美方翻来覆去使用的就是那几个伪“证人”和伪“学者”，机械地重复着谎言谣言。

这几个西方国家宁愿相信几个人编造的谎言，却不愿听取2500多万新疆各族人民和14亿中国人民的共同心声；宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿正视新疆地区发展进步的基本事实，这更加戳穿了他们所谓民主、人权的虚伪面目，暴露出他们妄图制造所谓“新疆人权”问题达到以疆乱华、以疆制华、遏制中国的目的，以及转移视线、掩盖他们历史和现实人权罪行、掩盖国内治理无力和应对疫情无能的意图。

至于有人说“如果中方没有什么隐瞒，为什么不允许联合国人权事务高级专员不受阻碍地进入新疆”，试问，如果有人对你诬陷栽赃，然后蛮横无理地要求你无条件敞开大门、任凭他们去你家里翻箱倒柜，你能同意吗？这无关事实，关乎主权和尊严！我们欢迎所有不带偏见的各国人士访问新疆，但坚决反对基于谎言谣言对中国进行有罪推定式的所谓“调查”，坚决反对以所谓人权为借口干涉中国内政，坚决反对通过炮制所谓“涉疆问题”破坏中国稳定、遏制中国发展。

中国有一句古诗，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。中国发展壮大的步伐、中国新疆稳定发展的步伐岂是这几个国家、这几个人的拙劣表演所影响得了的。我们希望并相信国际社会越来越认清这些人的本质，不被别有用心的鼓噪蒙蔽误导。这几个国家纠集几个反华组织和反华人员不断自编自导自演政治闹剧，最终只会自取其辱。

彭博社记者：第一个问题，据美联社报道，约翰·克里称，拜登政府正在考虑对中国“强迫劳动”生产的太阳能电池板及其他部件实施制裁。第二个问题，昨天你说有一名中国记者离开美国，是否有更多记者离开美国？

华春莹：关于你提到的第一个问题，中方已经多次说过，所谓新疆存在“强迫劳动”纯粹就是一个弥天大谎。我们都记得前一阵子以美国为首的几个国家和个别势力大肆炒作“新疆棉花种植业强迫劳动”，现在他们又把黑手伸向了太阳能产业。我昨天也说了，新疆的棉花是雪白的，太阳能是清洁的，可是这些人的意图和行动是非常黑暗的、肮脏的。他们就是要想尽一切办法，不择手段地炮制谣言谎言来制造“强迫失业”、“强迫贫困”、“强迫产业脱钩”问题，以达到祸乱新疆，从而遏制中国的险恶阴谋。

关于新疆的实际情况，中方已经介绍得非常多了，欢迎你去更详细地了解。我只想说，美方等个别势力妄图通过制造谣言和谎言来达到搞乱新疆、遏制中国发展的图谋永远不可能得逞。他们的行为最终只会搬起石头砸自己的脚。搞产业链脱钩会伤害中国利益，但最终更会伤害他们自己的利益。对此美国国内也有一些理性客观声音已经表达了反对立场。

关于你的第二个问题，我这几天已经介绍了，美国去年3月驱逐了60名中方记者，去年5月开始将所有中国媒体驻美记者签证有效期毫无差别地一律缩减为不到3个月。中方驻美记者每3个月就得重新申请一次签证，而且往往等到延期申请批准时离这次获批时间已经没有几天，必须马上开始下一轮申请，这使得中方驻美记者生活和工作处于极大的不确定当中。新华社一名记者去年11月提交的申请一直没有获批，今年2月起被迫停止工作，不得已于5月1日回国。还有其他一些记者正在等待美方批复。你作为彭博社记者应该了解，即便在疫情防控形势下，中方仍然竭尽所能为包括美国记者在内的外国驻华记者提供了工作生活便利。

记者：我可能理解错了。你能再介绍下美国驻华记者签证有效期90天的事情吗？因为我有同事签证有效期是90天。我想确认一下我没有理解错你的意思。

华春莹：你是说你有很多同事在中国的常驻记者证有效期是三个月是吗？这是不对的，你的记者证有效期应该是一年。95%以上外国记者的常驻记者证有效期都是一年。

记者：是的，但其实明天我就要去出入境大厅办理三个月的签证延期手续。

华春莹：可你很自由地坐在这里，说明你工作没有受到影响。

我可以非常明确地告诉你，除了极个别特殊情况，绝大多数、95%以上外国驻华记者的常驻记者证有效期都是一年。即便在当前疫情防控形势下，我们也为外国记者在华工作生活尽可能提供便利，为包括美国记者在内100多名外国记者及其家属从国外回到中国提供协助。到目前为止，我们还没有针对美方把所有中国驻美记者签证有效期缩减为不到3个月正式采取反制措施。外交是讲究对等的。美方不要指望中方可以忍受中方记者被无理打压。希望美国记者向美国政府反映并呼吁。

凤凰卫视记者：12日，美国务院发布“2020年度国际宗教自由报告”，继续指责中国的宗教政策和宗教自由状况。中方对此有何评论？

华春莹：美方所谓报告涉华内容罔顾事实，充满意识形态偏见，大肆诋毁中国宗教政策，继续就涉疆等问题散布虚假信息，严重干涉中国内政。中方对此坚决反对。

中国政府依法保护公民的宗教信仰自由。中国各类信教群众近2亿人，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。中国各族人民享有充分的宗教信仰自由。我们奉劝美方正视和尊重事实，摒弃偏见，停止年复一年发表所谓报告，停止利用宗教问题干涉中国内政。

澎湃新闻记者：12日，英国外交大臣拉布在国家网络安全中心会议上指责中国和俄罗斯都属于“威权政权”，未能对来自本国的网络攻击采取行动，称选举已成为干预的主要目标，目的是破坏民主国家的稳定。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到相关报道。英方给中方扣上“威权”政府的帽子，并在毫无事实依据情况下诬蔑中国政府资助黑客实施网络攻击，这种极不负责、随意抹黑他国的做法，中方表示坚决反对。

中方多次强调，网络安全是各国面临的共同挑战，各国应通过对话与合作共同维护网络空间的和平与安全。将网络安全政治化和意识形态化，不仅无助于增进网络安全，反而会减损各国互信，毒化网络领域国际合作的氛围。

事实上，英方近年来高调发展进攻性网络能力，无疑将推升网络空间冲突风险，这才是对网络空间和平与安全的真正威胁。我们敦促英方多反省自身，为维护网络空间和平、安全与合作作出积极贡献，而不是相反。

法新社记者：美方12日称，北京将利用冬奥平台“掩饰其虐待行径”。美国务院国际宗教自由办公室高层官员也说，美方仍在考虑明年2月冬奥会开幕前的一些行动，他表示“我们不能对北京可憎的人权记录视而不见”。请问中方对此有何评论？

华春莹：你刚才说美方一些人说到所谓“北京可憎的人权记录”，事实上美国在人权方面的所作所为，包括历史记录和现在所做的非常可耻，他们没有任何资格在人权问题上对中国妄加指责。我真的希望大家一起做一面世界上最大的镜子送给他们，让他们好好照一照。

至于冬奥会，我们坚决反对将体育政治化，搞政治操弄最终损害的是各国运动员公平竞技的权利。美国那些政客没有权利绑架他们国家运动员公平竞技、参赛的权利。他们利用冬奥会干涉中国内政的企图不可能得逞，也会遭到国际社会的唾弃和坚决抵制。

请你告诉美方那些政客：在人权问题上，无论从历史的角度看，还是从现实的角度看，他们没有任何资格和资本对中国说三道四，发表没有事实依据的指责。美国这些政客、议员是美国人民选出来的，可瞧瞧他们都做了些什么？“弗洛伊德”们不能呼吸，那么多的少数族裔遭到迫害，那么多的人死于新冠肺炎疫情，还有去年以来无辜死于枪击案的有多少人？他们应该好好反思。这些拿着纳税人的钱、被人民选出来的政客，他们都做了些什么？这样的政府，这样的政客，有什么资本对中国指手画脚，妄议中国的“人权问题”？他们来过中国吗？他们看到了中国今天的安全吗？看到了中国人民的幸福吗？他们去过新疆吗？如果美国的少数族裔来到中国，去新疆地区看一看，我相信他们会很羡慕在这个时代做一名中国人。

深圳卫视记者：据报道，美国拜登政府延长了前总统特朗普的一项行政命令。该命令禁止美国公司使用其认为对美国国家安全构成威胁的公司所生产的电信设备，其中包括华为。中方对此有何评论？

华春莹：中方已就这类问题多次表明严正立场。美国不断诋毁、抹黑华为和其他中国电信企业，但迄未拿出任何真凭实据证明华为等中国企业对美和其他国家构成安全威胁。所谓“国家安全”不过是美对中国高科技企业实施“国家霸凌”的拙劣借口，是一出贼喊捉贼的肮脏戏码。众所周知，美频频被爆出“棱镜门”、“怒角计划”等全球窃听丑闻，甚至连自己盟国都不放过，这表明美国才是地地道道的“黑客帝国”、“窃听帝国”，是不可靠、不可信的。

美国政府泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压中国企业，是对美方自己一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的否定。这种做法不仅损害中国企业的合法权益，也损害美国企业的利益，严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球产业链、供应链造成破坏。

我们敦促美方纠正错误，停止对中国企业的诬蔑抹黑和无理打压，公平、公正、非歧视地对待中国企业。中国政府将继续坚定维护中国企业的合法权益。

《南华早报》记者：日、美、法三国在日本九州开始举行联合军演。此外澳大利亚也跟上述三国在东海开展联合军演，据报道目的是向中国施压。中方对此有何回应？

华春莹：这四个国家进行联合军演，还放风说是“针对中国施压”。他们这样做能吓唬得了中国吗？

但是我们还是反对这几个国家总拿中国说事儿。我前几天援引过美国前助理国防部长傅立民的一篇文章，他说，“美国的战机和军舰总在中国边界咄咄逼人地巡逻，而中国的战机和军舰并没有在美国海岸外巡逻；中国周围到处都是美军基地，而美国附近却没有中国的军事基地”。到底是谁在本地区搞“越来越有侵略性的行动”？

这四个国家中有在历史上侵略成性的。他们不好好反省自己，不好好利用自己的力量为世界和地区的和平与发展作贡献，反而老拿中国说事儿，寻找借口强化自身军事行动，意欲何为？

这几个国家搞所谓联合军演也好，演习也罢，坦白地说，对中国一点影响都没有，无非就是多烧一点他们的油。希望他们把时间、精力和资源多用于关心本国人民的利益，多为当前自己国内的抗疫以及国际抗疫合作做一些贡献。

彭博社记者：美国参议院商业、科学和交通委员会通过了一项法案，旨在为美国的研发领域提供1000亿美元，明确目的是为了更好地与中国开展竞争。中方对此有何评论？

华春莹：关于美国加大投入跟中国竞争问题，中方这几天反复阐明了立场。美国怎样去发展自己、提升自己的竞争力，这是美国自己的事情。中方乐见美国能够在自身经济发展、民生改善方面取得更大发展和进步。

中国从来不想同美国竞争。我们多次讲过，我们的目标是要不断提升自我、超越自我、成为更好的中国，让中国人民过上更美好的生活，同时通过中国持续发展为世界和平与进步作出更大贡献。希望美方端正心态，理性看待中国发展，尊重中国人民享有的正当发展权利，同时把更多精力投入到提升自己国内发展上。

新华社记者：最近，一篇澳大利亚战略政策研究所的论文称它提供了令人信服的证据，证明中国政府在新疆的政策构成“种族灭绝”。报告说，虽然中国政府声称在新疆采取了统一的计划生育政策，但县级出生率数据表明，这些政策不成比例地影响了土著人口众多的地区，这意味着这些政策的适用是歧视性的，其目的是降低维吾尔族和其他少数民族的出生率。你对此有何评论？

华春莹：关于澳大利亚战略政策研究所的“论文”，路透社也给发言人办公室发来问题单。我不知道澳大利亚战略政策研究所所谓“新疆出生率从2017年到2019年下降了48.74％”的论断从何而来。我知道的是，过去60多年来，新疆人均预期寿命从30岁提高到72岁。过去40多年来，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，翻了一番。2010年至2018年，新疆维吾尔族人口增长25%，明显高于汉族人口2%的增幅。根据昨天中国国家统计局的权威发布，与十年前相比各少数民族人口增长10.26%，汉族人口增长4.93%。

关于计划生育政策，中国从1982年开始实施计划生育政策。这一政策的实施经历了先内地后边疆、先城市后农村、先汉族后少数民族的有序展开的过程。新疆少数民族实行计划生育政策不仅比汉族晚了17年，而且仍然比内地相对宽松。新疆没有制定和实施针对单一少数民族的计划生育政策，根本不存在“制定出生率目标和指标”的问题。之前我也说过，CNN记者给我们发来的问题单提到，一对新疆夫妇2016年带着3个孩子去了意大利，临走前还留了4个孩子在新疆。这本身就打了那些指责中国在新疆进行“强制绝育”的人一记耳光。

近期，中国媒体发布的《涉疆谎言是如何产生的》已经深刻、详细揭露了澳大利亚战略政策研究所和郑国恩等反华势力如何通过捏造数据、歪曲事实，刻意模糊主观推测与确凿证据、宣传造势与学术研究之间界限等手法，炮制反华谣言和虚假信息。我不想详细展开，大家可以从网上查阅。我只举一个例子，根据郑国恩“论文”中一个图表，新疆的妇女年人均接受的节育器植入数量在800到1400个之间，这意味着新疆妇女每人每天都要接受4到8次节育器放置手术。这极其荒谬。希望大家增强判别力，看清这些“谣言制造机”、“谣言传播机”的真实面目。

彭博社记者：再问一个宗教报告相关的问题。美国政府因余辉侵犯人权对其采取制裁措施。中方对此有何评论？

华春莹：我刚才已经表明了对美方发表所谓宗教自由报告的看法。美方公然为那些恐怖组织和邪教组织张目，这是中方不能允许的。希望美方立即改正错误。

还是那句话，美方以所谓侵犯人权为由，对中方有关机构和人员实施单边制裁。外交是讲究对等的，按照这种逻辑，你数一数美国国内有多少人应该受到惩罚和制裁。

法新社记者：大流行防范和应对独立小组称，新冠疫情现在蔓延的规模本来是可以避免的，并称2019年12月在武汉发现病毒暴发时的早期反应缺乏紧迫性。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到专家组发布了报告，正在进行研究。

你说到疫情暴发初期的应对，我想说的是，疫情发生后，中方第一时间报告疫情，第一时间公布病毒基因序列等关键信息，迅速采取行动，在最短时间内有效控制住了疫情。中方还最早承诺将疫苗作为全球公共产品，为全球抗击疫情作出贡献。

中国此前已发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，以清晰、详实的时间线记录了中国举全国之力抗击疫情的艰辛历程。建议你去仔细查阅。中方抗疫到底怎么样，数据是不会骗人的。你在中国，你可以感受一下中方在抗击新冠肺炎疫情方面所采取的及时有力有效的举措以及明显的成效。

《南华早报》记者：据了解，有中国的本科新生到美国大使馆办理签证被拒。拒签的理由是其父为公安部从业人员。在签证官员提供的便条中称鉴于美国国务卿的指示，停止向中国的移民局、安全部、公安部等现役人员的配偶和子女颁发签证。请问外交部是否了解相关情况？对此有何回应？

华春莹：我也是刚刚看到这则报道，我的同事给我打印了一份网上报道的“美国签证提醒——下列身份人员子女入读美国学校暂停发放签证”消息。如果消息属实的话，我想这是一个很好的例子，证明美方人为破坏两国正常人员交往，将其政治化，这不利于中美两国关系健康正常发展。按照美方这样的逻辑，中方是不是应该拒绝向美国有关部门人员以及他们的家属颁发来华签证？希望美方认识到他们的错误，为中美两国正常人员交往创造合适的条件。

(责编：崔越、刘慧)