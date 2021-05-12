人民网北京5月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

中新社记者：今天上午在西安举行了“中国+中亚五国”外长第二次会晤。这次会晤取得了什么重要成果？

华春莹：王毅国务委员兼外长在西安主持召开了“中国+中亚五国”外长第二次会晤，会晤非常成功，发表了“中国+中亚五国”外长《关于共同应对新冠肺炎疫情的联合声明》《关于深化地方合作的联合声明》《关于阿富汗问题的联合声明》，通过了《关于“中国+中亚五国”外长会晤机制建设的备忘录》。

中国同中亚五国外长在疫情形势下举行实体会晤，体现了六国共同战胜疫情的信心和加强团结协作的决心。自从去年7月“中国+中亚五国”外长首次会晤以来，六国克服疫情冲击，以元首外交为引领，以抗疫合作为主线，全力守护人民安全，多措并举复工复产，深度推进互联互通，为区域协同发展和经济复苏注入了动力，也为地区和平与发展做出了实实在在的贡献。事实证明中国与中亚国家集体合作前景广阔，大有可为，而且也是恰逢其时。

今年是中亚五国独立30年。过去30年，中国和中亚五国关系取得了很大发展，已经实现了战略伙伴关系全覆盖，在构建人类命运共同体方面走在了世界前列。站在“三十而立”的历史新起点，王毅国务委员兼外长在会上提出五点建议：一是坚持团结抗疫，共筑卫生健康共同体。二是坚持开拓创新，共建丝绸之路经济先行区。三是坚持开放合作，共创亚欧大陆互联互通大通道。四是坚持和衷共济，共筑地区形势稳定锚。五是坚持交流互鉴，共绘高质量发展新蓝图。

五国外长都祝贺中国共产党成立100周年，都积极评价了中国和中亚五国合作取得的成果，都表示中国是中亚国家的好邻居、好伙伴，愿同中方一道继续推动“一带一路”倡议同中亚国家发展战略对接协调，拓展各领域合作，共同打击“三股势力”和跨国犯罪，增进在联合国、上合组织、亚信等多边机制内的协调配合，坚定捍卫多边主义，共同维护本地区持久和平稳定与安全。

我们相信以此次“中国+中亚五国”外长会晤为契机，中国和中亚五国关系还将取得新的发展。

《中国日报》记者：我们注意到，在“中国+中亚五国”外长第二次会晤上，各国外长专门就当前阿富汗局势和如何发挥邻国的作用进行了深入讨论，并发表了《关于阿富汗问题的联合声明》。中方如何看待当前阿富汗局势？

华春莹：的确，“中国+中亚五国”外长第二次会晤期间，各国外长们专门就当前阿富汗局势和如何发挥邻国的作用进行了深入讨论，发表了《关于阿富汗问题的联合声明》，达成了重要共识。

当前，阿富汗局势深受国际社会高度关注。王毅国务委员就当前阿富汗局势阐明中方立场。概括起来，中方提出了“三个主张”，即阿富汗和平和解进程应落实“阿人主导、阿人所有”原则；推动阿富汗形成广泛包容的政治安排，确保阿各民族、各派别都能参与到未来阿富汗政治生活中来，享有平等的政治权利；阿富汗未来的国家治理结构应当符合阿富汗独特国情和发展需要，不能简单照抄照搬外来模式。

中方认为，外国驻军应当有序、负责任地撤出阿富汗，防止仓促行事，给阿富汗国内和平和解进程带来负面影响和严重干扰。中亚各国作为阿富汗近邻，应当为阿富汗问题的最终解决做出应有贡献。上海合作组织也应当为阿富汗的长治久安发挥应有作用。中方愿同国际社会和地区国家一道，继续助推阿富汗和谈进程，助力阿富汗早日实现和平稳定。

《北京青年报》记者：日前，《华尔街日报》刊文炒作塞舌尔疫情反弹，质疑该国接种中国国药疫苗的有效性。对此，塞舌尔总统拉姆卡拉旺接受采访时驳斥了上述说法，并指出塞舌尔新增病例大多为没有接种过疫苗的人，尚未出现过任何接种完两剂疫苗后死于新冠的病例。中国国药疫苗为塞舌尔人民提供了很好的服务。中方对此有何评论？

华春莹：我也注意到了有关报道。的确，有个别西方媒体总是想抹黑中国疫苗的安全性、有效性。他们散播针对中国的虚假信息不是一次两次了，这次又暴露了他们典型的“涉华必黑”的不健康心态。

刚才你提到塞舌尔总统已经明确否定了这篇报道，表示中国疫苗对该国防疫起到良好作用。如果有关媒体真的关心疫苗的安全性和有效性，为何选择性地忽视在他们自己国家暴露出来的疫苗事故问题？为何选择性地忽视世卫组织认可中国疫苗安全、有效、高质量的事实？为什么选择性地忽视一些西方发达国家大量囤积疫苗却对急需疫苗国家一毛不拔或者口惠而实不至的事实？

我注意到彭博社发表了一篇报道，题为《中国科兴疫苗在真实世界研究中非常有效》，援引印尼卫生部长的话表示，通过对接种科兴疫苗的本国医务工作者的跟踪调查发现，接种者全部免于死亡，96%免于住院，94%免于感染。我们希望媒体秉持真实、客观、公正的原则，从事实出发，不偏不倚地报道当前疫情和疫苗情况，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性多呼吁、多发出正能量的声音。

《南华早报》记者：日前中国驻孟加拉国大使参加活动时表示，如孟加拉国选择加入“美日印澳”四边机制，将对中孟关系产生实质性影响。孟加拉国外长对此表示遗憾。外交部对此有何评论？

华春莹：我可以明确告诉你，中国与孟加拉国是非常友好的近邻。我们始终基于和平共处五项原则发展双边关系，始终相互尊重，始终在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。

我们都知道美日印澳四边机制是什么性质，中方反对个别国家热衷于搞封闭排他的“小圈子”、渲染煽动所谓中国挑战、挑拨离间地区国家同中国关系。

香港中评社记者：昨天中国公布第七次人口普查结果。之前《金融时报》发表所谓独家消息，称中国之所以没有第一时间公布普查结果，是因为人口总数已不足14亿，出现了上世纪50年代以来的首次下滑。昨天结果公布后，有些美欧媒体又渲染称这是“上世纪60年代以来最慢增速”，是“中国长期的定时炸弹”，称“中国面临人口危机”，认为中国人口出生率下降、老龄化问题加剧、劳动力人口萎缩会对中国经济造成严重影响，并预言“在可预见的未来，中国可能无法取代美国成为最大的经济体”，甚至会影响中国领导人承诺实现的“中国梦”。对此你怎么看？

华春莹：我注意到美欧一些媒体围绕此次中国人口普查所做的报道和发表的评论。你刚才提到《金融时报》所谓的独家消息，我不知道昨天中国关于这次人口普查的权威消息发布之后，发表“独家报道”的这家媒体要不要再发表纠正报道呢？

根据国家统计局权威发布，中国现在人口14.1178亿，比10年前的2010年增长5.38%，年平均增长0.53%。这个数据表明，中国人口十年来继续保持低速增长态势，中国人口总量持续增长，仍然是世界第一人口大国。人口质量稳步提升，人口受教育程度明显提高。人口结构调整变化，性别结构改善。人口流动集聚的趋势更加明显，城镇化水平持续提高。我特别想提醒大家注意的是，昨天国新办发布会也指出，汉族人口与2010年相比增长4.93%，各少数民族人口增长10.26%，少数民族人口比重上升0.4个百分点。民族人口稳步增长，充分体现了中国各民族全面发展进步的面貌。同时，普查数据反映出中国人口发展面临着一些结构性矛盾，如劳动年龄人口和育龄妇女规模下降，老龄化程度加深，总和生育率下降，出生人口数量走低等。

针对有些美媒的关注，有一个事实不知道他们有没有注意到，中国人口14.1178亿，不是仍然比美欧国家人口总数加起来还多吗？不知有关媒体记者如何摇身变成人口统计学专家和社会学家，从何得出“中国人口危机说”的结论？我看到美国人口普查局最新公布的数据，美国人口增速过去10年下降到近百年来的最低水平。美国疾病控制与预防中心国家卫生统计中心统计数据显示，2020年美国出生的婴儿比前一年下降了4%。随着各国经济社会持续发展，尤其是工业化、现代化带来的人口生育观念转变等方面的影响，低生育和人口老龄化已经成为大多数发达国家普遍面临的问题，也将是中国面临的现实问题。在昨天国新办发布会上，有关部门负责人表示，要辩证看待人口变化对经济社会的影响，中国将推动高质量发展、有针对性地制定人口相关战略和政策。“十四五”规划纲要已明确提出，要推动实现适度生育水平，减轻家庭生育、养育、教育的成本，释放生育政策的潜力。

回顾一下过去几十年来，在中国发展的几乎每一个关键阶段，西方都会对中国做出种种评判和预测，出现了各种各样的论调，如各种版本的“中国威胁论”“中国崩溃论”。但随着中国持续发展，这些论调后来都一一被事实打脸。中国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们将继续沿着已经被证明是正确的道路坚定前行。希望热衷于炮制各种涉华论调的人也能和我们中国人民一样健康快乐地生活，共同迎接并且见证“中国梦”的实现。

《环球时报》记者：5月11日，俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山市第175中学发生枪击事件。一名19岁青年在学校内射击，造成11人死亡，21人送医救治。目前嫌犯已被捕。喀山市长称，这是针对儿童的恐怖袭击。中方对此有何评论？

华春莹：俄罗斯喀山市发生枪击事件后，王毅国务委员兼外长已向拉夫罗夫外长致电表示慰问，向遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属致以诚挚慰问，并祝愿伤者早日康复。

中方反对一切形式的暴力行为。我们支持俄罗斯维护社会安全的努力，希望俄罗斯保持稳定。

彭博社记者：在经过诉讼案后，美国政府同意将小米从“黑名单”中移除。之前，特朗普政府下令将小米列入“黑名单”，让小米从美国退市。外交部对此有何评论？

华春莹：你提到的情况我不了解，建议你向有关部门和企业直接询问。但我想强调，中方支持中国企业通过法律途径维护自身正当合法权益。希望美方纠正上届政府错误，为中国企业正常经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

《南华早报》记者：昨天你提到新华社和人民网驻美记者去年11月初提交的签证延期申请尚未获批。新华社记者已被迫于5月1日回国。请你澄清一下，你是否指新华社全部驻美记者都已离开？人民网记者是否也被迫开始计划回国？

华春莹：我们之前已经多次介绍，美国对中国驻美媒体极尽打压之能事，先后将中国15家媒体驻美机构列为“外国使团”或登记为“外国代理人”。去年3月，美方驱逐了60名中国驻美记者，5月又将所有中国驻美媒体记者的签证有效期统统削减为不超过90天，也就是说，每3个月他们就得重新申请签证延期。

据我了解，有2名记者2020年11月初提交的签证延期申请一直没有获得审批，他们自2月初起就被迫停止了工作。其中1名新华社记者被迫于5月1日回国，而且其在洛杉矶机场还遭到美方边检人员非常详细的、超出常规的盘问，边检人员还检查了他的笔记本电脑等电子设备。还有包括人民网等其他几位记者没有获得延期，依然在美国等待消息。中方记者每次催询，美方都回复请等待，正在受理中。有关记者依然在等待中。

我昨天也强调了，美方的政治打压行为使中国媒体驻美记者生活和工作都处于极大的不确定当中。你们作为记者可以想象，如果你们的记者证随时面临被吊销，或者每次好不容易申请下来，但离批准的有效期已经没有几天，需要立即重新申请下3个月的延期，你们会是什么样的一种心情状况？

我知道，在中方竭尽所能为外国媒体记者在华工作和生活提供便利的情况下，依然有一些外国记者朋友会担心，比如在疫情形势下，回国后再回中国可能会有麻烦。新闻司在努力帮助他们解决关切、提供便利。大家可以设身处地替中国媒体驻美记者想想。我也建议美方媒体记者可以向美国政府多反映一下，你们绝大多数在中国现在都是一年有效期签证，我们还没有对美方对所有中国驻美记者只发三个月有效期签证采取反制措施。

希望美方重视中方关切，停止对中方媒体记者的政治打压，尽快为中国媒体驻美记者提供公平公正的待遇，包括尽快解决他们的签证问题。

深圳卫视记者：美国太阳能工业协会上周发布一份供应链追溯指南，表示要帮助太阳能公司避开涉嫌强迫劳动和其他非道德劳工行为的产品，有分析称新疆太阳能产业或将成为下一个“新疆棉”。中方对此有何回应？

华春莹：中方已经多次说过，所谓新疆存在“强迫劳动”纯粹是一个弥天大谎。前一阶段个别西方国家和反华势力大肆炒作“新疆棉花种植业强迫劳动”的噪音言犹在耳，现在他们又把黑手伸向了太阳能产业。新疆的棉花是雪白的，太阳能是清洁的，但是美西方一些人炒作这些话题的用心是黑暗的、肮脏的。他们的目的就是要炮制“强迫劳动”这样的谎言，在新疆搞“强制产业脱钩”、搞“强迫失业”，想尽一切办法来打压中国的特定企业和产业，服务他们祸乱新疆、搞乱新疆，从而遏制中国的险恶阴谋。

新疆没有“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业。新疆包括少数民族在内的各族务工人员根据自己的意愿选择职业，本着平等自愿原则，与有关企业依法签订劳动合同，获取相应报酬，符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准。我不知道大家注意到了没有，今年3月份暨南大学发表了一篇名为《“强迫劳动”还是“追求美好生活”——新疆籍工人内地务工情况》的调查报告，当中运用了翔实的数据、鲜活的案例以及实地走访的方式，详细介绍了新疆少数民族群众自愿就业体面劳动的事实。新疆方面也举行了多场发布会，很多群众也都现身说法，表达了对美西方炮制这方面谣言谎言的愤怒和谴责。

一段时间以来，国际上关于新疆的客观公正声音越来越多。比如美国独立新闻网站“灰色地带”、“世界报业辛迪加”网站、Counterpunch，澳大利亚、巴西、新加坡、瑞典等国媒体及香港《南华早报》，还有挪威弗洛恩市前市长、法国作家等纷纷刊文著书，指出所谓新疆“强迫劳动”“种族灭绝”的说法纯属无稽之谈，披露美国等西方国家在反恐问题上的双重标准和“以疆制华”的地缘政治阴谋。《中国日报》也发表了《涉疆谎言是如何产生的》。我希望美方那些人能够花点时间仔细读一读这些材料。

我前两天也讲了，美方一些人宁愿相信那20来个伪“学者”、伪“证人”的谎言，也不愿意听听广大新疆各族人民群众和国际上有识之士的声音，这完全不符合美国标榜和自诩的民主原则。但是不管他们怎么做，我们要告诉他们，任何妄图打压新疆经济社会发展，破坏新疆繁荣稳定，进而遏制中国的阴谋，都是绝对不可能得逞的。

总台国广记者：据媒体报道，洪都拉斯总统埃尔南德斯近日表示，洪从萨尔瓦多获取中国大陆疫苗，有助于洪突破“地缘政治封锁”，埃并表示，洪方有意在中国设立商代处以获取疫苗，中方对此有何评论？

华春莹：疫苗是拯救生命的希望。新冠肺炎疫情发生以来，中国始终秉持推动构建人类命运共同体和卫生健康共同体理念，为消除“免疫鸿沟”、实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性作出积极贡献，有关合作光明磊落，坦坦荡荡，得到包括中美洲国家在内的国际社会普遍欢迎，发挥了积极示范效应。

你刚才提到的洪都拉斯有关人士所称“地缘政治封锁”，我不知道他说这句话有什么用意。我想再次强调，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，这是历史和法理事实，顺应大势、作出合乎民心的正确选择才是正道。

路透社记者：在斋月期间，路透社看过新疆各地的数十座清真寺，包括许多遭到破坏或摧毁的清真寺。不在大城市的清真寺是非常敏感的参观场所，我们不能拍照采访。外交部和自治区政府曾表示，致力于保护新疆的宗教场所和人民进行宗教活动的权利。在清真寺被拆除或摧毁的情况下，政府如何确保人们可以自由、公开地在新疆开展宗教活动？当地政府如何确保附近仍有地方可供人们开展宗教活动？

华春莹：你是哪国人？

记者：我是英国人。

华春莹：你刚才一口气给我提了很多问题，我也想问你一个问题，你知道在英国、在美国有多少座清真寺吗？

记者：我不知道。

华春莹：我告诉你，美国有约2000座清真寺，英国约1750座，在中国新疆有2.44万座清真寺，平均每530名穆斯林民众就拥有一座清真寺。在中国新疆的清真寺比美国、英国、德国、法国四国清真寺数量加在一起的两倍还要多。

所以，我不知道你们不停炒作新疆清真寺问题有价值吗？而且在炒作新疆穆斯林清真寺问题之前，你们有没有做过一些调研？调研是很重要的，发表评论一定要基于事实。

我可以再次重申，中国宪法规定公民享有宗教信仰自由，任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，也不得歧视信仰宗教的公民或不信仰宗教的公民。各族穆斯林都按照教义、教规和传统习俗，在清真寺及在自己家里进行正常宗教活动。

关于新疆清真寺的情况，中国国务院新闻办公室发布的多部白皮书中都有详细介绍。新疆的清真寺大多数建于20世纪80-90年代甚至更早，这些清真寺有的原本是土坯房，有的特别狭小，有的已经成为危房，遇到刮风下雨，根本无法正常开展宗教活动。这几年，随着城镇化的加快和乡村振兴战略的实施，一些地方政府根据当地穆斯林的呼吁和申请，结合城市棚户区改造、农村人居环境整治、易地扶贫搬迁等工作，按照城乡建设规划，通过新建、迁建、扩建等措施，很好地解决了清真寺危房问题，清真寺建筑更加安全，布局更加合理，也更加清洁，信教群众也非常满意。新疆的清真寺满足了信教群众的需要。

你提到外国记者去新疆拍摄采访有时会遇到一些问题，我也很想就这个问题跟外国记者特别是欧美记者朋友们好好聊一聊。前段时间，中方媒体上有曝光，你们英国的一个有名老字号媒体的记者去新疆等地进行骗访，甚至罔顾事实，编造谎言和谣言。他们的骗访对当地群众造成了伤害。你可以设身处地想想，如果你的家里、你的周围有人总是不怀好意地想伺机做些什么来对你造谣抹黑，甚至对你形成伤害，你会不会对他们产生警觉和防备的心理？

所以，我想如果你们想让被采访者敞开心扉，让采访环境完全放松的话，很重要的一点就是你们必须要以自己的实际行动，以你们的客观报道去取信于中国人民，包括新疆地区的人民，让他们觉得你们拍摄采访后一定会客观公正报道，而不会像某些人一样编造假新闻，对当地群众的利益和声誉造成伤害。这种信任关系的建立需要双向努力。

俄新社记者：俄罗斯安全会议第一副秘书尤里·阿韦里亚诺夫日前在接受卫星通讯社采访时称，出自位于俄边界附近的美国和北约实验室的致命微生物，可能会偶然进入自然界，并导致俄罗斯境内和邻国的人民遭到大规模伤害。中方多次呼吁美国对其境内外的生物军事化活动作出全面澄清。请问中方是否向美方提出相关的正式要求，是否有回应？

华春莹：确实，中方已多次呼吁美国对其境内外的生物军事化活动作出全面澄清，实际上这也是很多国家共同的关切。令人遗憾的是，美方迄未作出任何有意义的回应。不久前美方出台了所谓的年度《军控遵约报告》，其中一笔带过声称美国所有活动都符合《禁止生物武器公约》规定，对国际社会严重关切的德特里克堡基地只字未提，对境外大量生物实验室问题也是轻描淡写。

我们再次敦促美方作出全面澄清，并切实采取行动，确保其生物实验室及相关活动合法、透明、安全。同时，建立《禁止生物武器公约》核查机制，是国际社会的共识，也是解决关切、建立互信最有效的途径，我们再次敦促美方停止独家阻挠重启相关谈判进程。

路透社记者：苏丹减免债务会议将于下周一在巴黎举行。中国是苏丹最大的非巴黎俱乐部债权国之一，捐赠了21亿美元。中方也被苏丹邀请参会。中方是否会参加本次会议？将对苏丹采取何种债务减免措施？

华春莹：中苏关系友好，两国各领域合作富有成果。中方已决定派代表参加5月17日在巴黎召开的支持苏丹转型国际会议。中国不但在双边层面减免了苏丹对华部分债务，也积极推动国际社会减免苏丹债务。今后，中方将继续同国际社会一道，为促进苏丹发展作出积极努力。

澎湃新闻记者：前几天，美国共和党众议员提出一项法案，要求设立56个新联邦调查局（FBI）特工职位，专门调查中国在美大学的间谍和偷窃活动。外交部对此有何评论？

华春莹：这个报道我也看到了。的确，一些美国议员经常有各种很奇怪的论调或建议。你刚才提到有共和党议员建议设立56个FBI岗位，专门监督中国在美大学活动，我觉得他可能低估了。前几年中国留学生在美国是不是也有30来万，他应该提议设立30万个FBI岗位或者至少15万个，顺便解决一下美国国内的就业问题。

对于美国议员的各种匪夷所思的论调，很多人都感到疑惑。因为现在美国国内有很多亟待解决的问题，比如美国领导人经常抱怨，美国目前的基础设施远远落后于部分国家和地区；比如美国国内严重的新冠肺炎疫情已经造成近60万人病亡，最近有报道说可能这个数字被远远低估了，实际死亡人数可能远高于这一数字；又比如我们大家都看到过去一年美国针对亚裔的仇恨犯罪急剧增加，少数族裔存在严重歧视不公的问题等。我还看到普利策奖获奖作家约翰·托兰在他的著作《希特勒传》当中写到，希特勒说他建立集中营的想法和种族灭绝的做法，大部分源于他对美国和英国历史的研究。还有夏威夷大学历史学家斯坦纳尔德在他的著作《美国大屠杀》当中指出，美国对印第安原住民实施的种族灭绝是历史上规模最大的种族灭绝。

美国不管是历史上还是现实中都存在很多问题。这些由美国人民选出来的美国国会议员，为什么不去关注、不花时间和精力去解决美国国内存在的问题，而要天天拿中国说三道四？难道这些美国人民选出的议员，连什么是美国真正面临的威胁都分不清楚、都没有基本判断吗？他们作为美国人民选出的议员，为促进美国人民的福祉，保护人民的健康，维护公民的人权，促进不同族裔的平等都做了些什么？我想这些可能是那些美国国会议员需要认真思考的问题。

彭博社记者：菲律宾高级外交官称，中国向南海争议海域部署了更多船只。中方对此有何评论？

华春莹：我没有看到你说的报道，但是，在南海问题上，中方的立场是非常明确的、一贯的，也是非常坚定的。中国同菲律宾之间有畅通的渠道，就有关问题保持着密切沟通。双方也有充分的共识，就是南海问题是中菲关系当中可能只占1%的问题，双方将致力于通过对话协商妥善处理有关问题，继续保障和促进中菲关系健康稳定发展。

湖北广播电视台记者：近日，东耶路撒冷暴力和紧张局势不断升级。据了解，联合国安理会5月10日就东耶路撒冷局势举行紧急磋商，但发表成果文件受阻。中方能否介绍有关情况？

华春莹：的确，近日国际社会都非常关注巴勒斯坦民众和以色列警察在东耶路撒冷发生严重冲突，巴以紧张局势不断升级。中方作为联合国安理会5月轮值主席，日前主持紧急磋商，讨论东耶路撒冷局势。安理会成员普遍对冲突局势表示关切和担忧，敦促停止针对平民的暴力，确保国际法得到遵守。中国还会同相关国家起草并散发了安理会主席新闻谈话草案，绝大多数国家都支持这一草案并要求尽快发表，但非常遗憾的是安理会迄未就此达成一致。

中方谴责针对平民的暴力，呼吁各方避免挑衅言行，并采取有利于减少暴力、实现局势软着陆的行动，推动当地尽快恢复和平与稳定。中方认为，面对当前紧张局势，安理会应当有所作为，重申对“两国方案”的承诺和坚定支持，推动局势降温，履行维护国际和平与安全的职责。作为本月安理会轮值主席，中方将继续全力推动安理会尽快就东耶路撒冷局势采取行动。

印度报业托拉斯记者：关于刚才有关四边机制和孟加拉外长表态的问题。中国的政策是不干涉别国内政。孟加拉国外长表示，孟加拉国是独立的主权国家，自主决定外交政策。我认为，其他国家也是如此。有批评称中国将自身外交政策和在一些问题上的立场强加给其他国家，特别是小国。中方对此有何回应？

华春莹：我想请你澄清一下，你提到孟加拉国外长的表态，我不知道你这个信息准不准、用词准不准，我还没有看到驻孟使馆有关报告。但是有一点非常清楚，中国向来同其他国家平等相待，特别是对中小国家，一律一视同仁、平等相待。

我刚才也讲了，中国和孟加拉国非常友好，始终基于和平共处五项原则发展双边关系，始终相互尊重，相互信任，在涉及到彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。在南亚，干涉别国内政的肯定不是中国。我们过去是、现在是、将来依然会坚定奉行不干涉别国内政原则。

至于四边机制，我想印度方面更清楚四边机制的真正意图是什么？是不是想组建“小圈子”来针对中国？我想有关反对四边机制的言论不是干涉内政的问题，而是表达对搞“小圈子”和集团政治的反对，也是对维护地区和平稳定的一种期望。

(责编：崔越、刘慧)