庆铭

5月5日，七国集团（G7）外长会谈在伦敦落幕，会后发表的联合声明对别国内政指手画脚、大放厥词。在提及疫苗分配时，声明却刻意回避了以七国集团为首的富裕国家囤积疫苗、加剧疫苗分配不均；也闭口不谈正是美国禁止原材料出口，严重阻碍了印度等国生产疫苗自救。

美国政府日前宣布，将向其他国家输送阿斯利康公司开发的疫苗，并表示支持放弃疫苗专利。不痛不痒的表态，无法掩盖美国及其个别盟友滥用支配权力使全球疫苗供应链向其倾斜的事实。

的确，美国等一些富裕国家没有直接阻止其他国家获取疫苗，他们不过是提前与制药企业“签订”订单，让别国无疫苗可购罢了；当然，美国也没有直接禁止其他国家生产疫苗，不过是动用《国防生产法》，令他国无关键原材料可用而已。

美国及其个别盟友的疫苗霸权是基于这样一种自私的考量，即本国民众（其中不少至今仍然不愿佩戴口罩、保持社交距离）享有优先获取疫苗的特权。尽管七国集团中不少国家，曾不遗余力地抨击特朗普政府的“美国优先”政策，但在疫苗问题上，他们恰恰沿用了这种令人不齿的政策。这种政策的不道德和残酷性，不亚于在供水危机之际，将货架上的瓶装水统统下架、留为己用，让水厂工人渴死在灌装生产线前。

如果说，美国的疫苗霸权行径令其自私自利本性昭然若揭，那么，美国抹黑中俄等国的疫苗援助则使其伪善和“双标”的嘴脸暴露无遗。

世界卫生组织近日宣布，由中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。此前，外交部发言人汪文斌介绍，中国已向80多个国家和3个国际组织提供了疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，同10多个国家开展疫苗研发生产和合作。他还表示，中国正积极参与世卫组织新冠疫苗实施计划，并承诺首批提供1000万剂疫苗用于发展中国家急需。

美国和个别七国集团国家对中国疫苗援助、提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性的努力却毫不领情。美国至今出口疫苗的数量仍然为零，却对“出口”双标、诋毁乐此不疲：一再质疑、抹黑中国疫苗有效率；不断质疑世卫组织到武汉开展病毒溯源工作的透明度；再三将中国对外援助、出口疫苗打上“疫苗外交”的标签。

不难发现，这其中的“美式双标”还是熟悉的配方。七国集团外长会谈上，以美国为首的国家无端指控中国实施所谓的“经济胁迫”，这恰好映射出美国长期以来对中国企业采取的列入“实体清单”、强制退市、无端制裁等胁迫行径；美国以毫无根据的国家安全担忧为由，联合盟友抵制华为5G，恰恰反映出美国长期监控德国总理、巴西总统等政要后所引发的“被害妄想症”；美国编造所谓“种族灭绝”和“强制劳动”等谎言刻意抹黑中国，不过揭示了自身“屠杀原住民”“奴役黑人”的黑历史。

美国精心设计的指控把戏，道具往往是自己曾用过或试图去用的“凶器”。如此一想，美国抹黑中国对外进行疫苗援助，称其是为了赢得地缘政治影响力，就不难理解了——美国正自己打算利用疫苗获取影响力，又惧怕别国援助疫苗会折损自身的影响力。

近日，美国Axios新闻网站发表的《当其他国家推进“疫苗外交”遇阻，美国仍有可能填补“疫苗外交”空缺》一文，勾画出美国如何赢得所谓“疫苗外交”竞争的路线图。文章称，“美国是最后一个加入疫苗外交角逐的大国，但仍有机会赢得最终胜利。”文章指出，美国的疫苗产量虽然仅次于中国，但几乎一剂疫苗也没有出口，而中国出口的疫苗数量比其他主要国家的总和还要多。但文章随后断言：美国虽起步较晚，但因中俄疫苗“存在短板”，仍然可以在未来赢得“疫苗外交”，成为“全球疫苗拼图中的关键一块”。

美国的无“剂”之谈和“光说不练”背后，展示出中美两国看待疫苗的方式截然不同。中国主张新冠疫苗应成为一种公共产品，美国则将“自用自夸”的疫苗当作私有商品。在中国以实际行动对外援助、出口疫苗时，美国的疫苗“援助”只会以空口承诺形式见诸报端。

近期，印度等国的疫情反弹着实令人揪心。同样令人担忧的是，美国及其个别盟友对那些采取行动使疫苗成为公共产品的国家展开的无端指责。在指责别国善举之前，美国及其个别盟友应当先反躬自省。

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(责编：苏缨翔、常红)