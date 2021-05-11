□ 李嘉宝

中国国家发展改革委近日宣布，无限期暂停中澳战略经济对话机制下的一切活动。消息一出，澳元汇率和股市相关指数应声下跌，出现“黑暗一小时”。

一些澳政客马上跳出来装无辜。澳贸易部长丹·特汉对中方的决定表示“失望”，称澳政府仍愿“举行对话并开展部长级接触”。澳财政部长西蒙·伯明翰甚至反咬一口，称“北京不愿意进行这种对话，令人担忧”。

谁才是破坏中澳关系的始作俑者？明眼人一看便知。

近期，澳大利亚在反华道路上一路狂飙：澳联邦政府公然撕毁该国维多利亚州与中国签订的“一带一路”备忘录和框架协议；澳国防部重新审查中国公司租借澳达尔文港99年的协议；部分澳政客呼吁取消西澳大利亚州2011年同中方签署的战略合作协议；一些澳高官还公开炒作台海议题，极力渲染中澳关系紧张局势以及爆发军事冲突的可能性……与此同时，澳方不厌其烦地声称，希望和中国开展交流合作。这种典型的说一套做一套的把戏，但凡有点智商的人都能明白，澳方对发展中澳关系毫无诚意。

“为什么澳大利亚总是痴迷于一场对华战争？”澳大利亚新闻网发出了这样的疑问。

这种病态的“痴迷”，源于澳方被政治私利绑架的外交短视。二战后，美澳军事同盟一直是澳大利亚对外政策的压舱石。近年来，随着中国综合国力的相对提升，一些固守冷战思维的美国政客患上了对华“焦虑症”，视澳大利亚为亚太地区遏制中国的马前卒。正如不少分析人士所说，“华盛顿指挥棒一动，堪培拉就要跳舞”，在这样的背景下，澳方右翼政客甘愿为美国反华势力摇旗呐喊。于是醉心于所谓“中等强国外交”的澳大利亚，对自身实力和国际地位还抱有不切实际的评估，企图靠对华示强抬高身价，争做地区霸主。

近年来，澳大利亚大搞政治操弄，在反华的泥潭里越陷越深：把中国描绘成“威权国家”，却以莫须有的理由率先禁止中国企业参与澳5G网络建设；声称中方“破坏规则”，却悍然撕毁中澳间的合作协议；大谈所谓“中国威胁论”，却多次炒作涉港、涉疆议题，粗暴干涉中国内政……这让人不禁要问：积极充当美国的反华打手，甚至比美国主子跳得还高，澳方置中澳经贸合作于何处？

中国连续多年是澳大利亚最大的贸易伙伴。澳统计局数据显示，2020年澳大利亚对中国出口额达到1452亿澳元，澳农产品、煤炭、铁矿石等产品都高度依赖中国市场。当下，世界经济正从疫情中艰难复苏，对作为出口导向型经济体的澳大利亚来说，中国市场的重要性更是不言而喻。破坏中澳关系，就是损害两国经贸合作的基础，对澳大利亚有百害而无一利。

如果澳大利亚失去中国市场，其美国主子又能帮衬多少？一方面，美国自身抗疫复苏乏力，已是自顾不暇；另一方面，当澳大利亚农产品对华出口受挫时，美国积极抢占澳留下的市场空白。这种口惠而实不至的盟友关系，值得澳方以牺牲本国经济发展和民众福祉为代价吗？《堪培拉时报》网站日前刊文称：“对华开战的危险言论不符合澳大利亚的利益，政府的对华政策应更成熟、更负责任。”

奉劝澳大利亚政客：理性看待中国发展，正确处理对华关系，才能真正维护澳大利亚的利益。

(责编：艾雯、刘叶婷)