新华社北京5月8日电（国际观察）中国疫苗“入世”助力全球疫苗可及

新华社记者郭爽 彭茜 刘曲

世界卫生组织7日宣布，中国国药集团中国生物北京生物制品研究所的新冠灭活疫苗获得世卫组织紧急使用认证。这是第一款正式获得世卫组织安全性、有效性和质量验证的非西方新冠疫苗。国际舆论普遍认为，发展中国家有了新的可靠疫苗选择，中国疫苗“入世”将为缓解全球疫苗短缺、促进疫苗可及性和可负担性作出重要贡献。

安全有效，中国疫苗通过严格认证

国药疫苗“入世”用了小半年时间。2020年12月28日，国药集团向世卫组织提交紧急使用认证的相关文件。今年1月11日，世卫组织总干事谭德塞对外宣布，世卫组织已派人到中国评估国药集团和科兴公司生产规范等方面的合规情况。认证期间，国药集团多次与世卫组织评审专家组进行会议沟通，并回复有关问题，提交相关资料。

世卫组织7日发表声明指出，紧急使用清单评估疫苗的质量、安全性、效力、风险管理计划及诸如冷链要求的项目实用性，评估工作由世卫组织专家和外部专家组成的评估小组完成。声明特别提到，针对国药疫苗的评估包括对现场生产设施的检查。

简言之，紧急使用清单评估极其严格。国际舆论普遍认为，国药疫苗“入世”，向各国监管机构发出了关于这一产品安全性和有效性的积极信号。

列入紧急使用清单是向世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”供应疫苗的先决条件。除了紧急使用清单评估外，世卫组织还有一个免疫战略咨询专家组负责就如何使用相关疫苗给出建议。

免疫战略咨询专家组日前发布报告说：“我们非常有信心，接种两剂的国药疫苗对于在成年人(18至59岁)中预防新冠是有效的。”报告也指出，所评估的临床试验中60岁以上人口的相关数据较少。但世卫组织7日声明强调，免疫战略咨询专家组的最终结论是，不建议对国药疫苗设置使用年龄上限，因为“没有理论上的理由认为该疫苗在老年人群和年轻人群中具有不同的安全性”。

需求迫切，中国疫苗加速全球普及

中国疫苗“入世”，国际媒体高度关注，其中一个重要原因就如同知名科学期刊英国《自然》杂志的文章所言，鉴于当前全球新冠疫苗供应严重受限，对中国疫苗的需求非常迫切。中国疫苗一旦获得世卫组织紧急使用认证，将有助于填补“新冠肺炎疫苗实施计划”的巨大供应缺口。获批疫苗可成为联合国专门机构的采购对象。

谭德塞在7日的新闻发布会上指出，“新冠肺炎疫苗实施计划”原本预计在今年向全球交付20亿剂疫苗，但因疫苗产能不足、发达国家囤积疫苗等问题，目前只交付了5400万剂，正面临疫苗严重短缺的困境。

通过世卫组织的紧急使用认证，将国药疫苗在全球范围内推广使用的大门开得更大。谭德塞指出，国药疫苗获得紧急使用认证，将扩大“新冠肺炎疫苗实施计划”的疫苗库名单，有助于各国加快对新冠疫苗的监管审批。

国药集团中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明告诉新华社记者，国药集团中国生物目前正在积极扩大产能，利用所属北京、武汉、长春、兰州、成都、上海六大生物制品所及国药中生生物技术研究院持续扩大产能和分包装能力，年产能有望超过30亿剂。

显然，中国疫苗“入世”，对于缓解全球新冠疫苗供应不足、加速疫苗在全球普及具有重要意义。

寄予厚望，中国疫苗助力公平分配

世卫组织指出，截至5日，全球已接种超过11亿剂新冠疫苗，但其中80%以上是在高收入和中高收入国家，而低收入国家接种率只有0.3%。世卫组织负责获得药品和卫生产品的助理总干事玛丽安热拉·西芒说，将国药疫苗列入紧急使用清单可能“有助于寻求保护卫生工作者和高危人群的国家加速获得新冠疫苗”。

正如《自然》杂志文章所点出的那样，对于许多国家和地区来说，中国新冠疫苗是唯一可及的新冠疫苗。在巴西、土耳其、智利等正接种中国疫苗的国家，当地研究人员也已看到这些疫苗在控制疫情方面的效果。

与其他已“入世”的新冠疫苗相比，国药疫苗易于储存的特点使其非常适用于资源匮乏的环境。它也是第一款携带疫苗瓶监测器的疫苗，疫苗瓶上的小标签会因疫苗受热而改变颜色，便于卫生工作者判断疫苗是否安全可用。

杨晓明说：“我们将积极与世卫组织和相关机构保持密切沟通，以最快速度向相关组织机构、国家和地区提供我们的国药集团中国生物新冠疫苗，为全球‘战疫’贡献我们的力量。”

迄今，中国已陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗。中方还表示，中国决定向联合国维和行动和国际奥委会提供疫苗，并将继续积极支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，为消除“免疫鸿沟”不断努力。

除国药疫苗外，科兴疫苗也已进入世卫组织紧急使用认证的最后阶段。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)