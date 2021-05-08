新华社日内瓦5月7日电 题：中国疫苗“入世”意义非凡

新华社记者陈俊侠 刘曲 付一鸣

世界卫生组织总干事谭德塞7日宣布，中国国药集团北京生物制品研究所的新冠疫苗获得世卫组织紧急使用认证。这标志着，第一款中国疫苗正式获得世卫组织认可，今后可望在世界上得到更大推广，在全球“战疫”中发挥更大作用。

这是第一款发展中国家研制的疫苗获得世卫组织紧急使用认证，也是全球第6款获得紧急使用认证的疫苗。这是中国最早获准紧急使用、国内供应和接种量最大的疫苗之一，也是全球范围内获批使用最广泛的疫苗之一。谭德塞指出，世卫组织之所以将这款疫苗列入紧急使用清单，是因其通过了该机构“安全性、有效性和质量验证”。

这款疫苗得以“入世”，靠的是实打实的效果、实打实的数据支撑。世卫组织负责获得药品和卫生产品的助理总干事玛丽安热拉·西芒说，国药疫苗预防新冠症状和住院的效力为79%，世卫组织最新决定“有助于寻求保护卫生工作者和高危人群的国家加速获得新冠疫苗”。她指出，该疫苗不仅具有易于储存的特点，同时也是第一种携带疫苗瓶监测器的疫苗，疫苗瓶上的小标签会因疫苗受热而改变颜色，便于卫生工作者判断疫苗是否安全可用。

中国疫苗获得世卫组织紧急使用认证，让世界各国有了更多选择，扩大了疫苗可及性和可负担性。世卫组织多次敦促一些发达国家停止超量采购疫苗和限制出口疫苗做法，以免给病毒带来新的传播和变异机会。联合国秘书长古特雷斯也多次批评一些发达国家囤积疫苗以及与疫苗供应商私下达成交易等行为。发达国家抢购囤积疫苗，一些发展中国家却“一剂难求”，解决疫苗“分配鸿沟”迫在眉睫，世界需要中国疫苗在全球“战疫”中发挥更显著的作用。获得世卫组织认证后，中国疫苗可以更好践行疫苗是公共产品的理念，加速扩大全球疫苗覆盖面，为世界尽早控制新冠疫情提供一种有力武器和选择方案。

中国疫苗获得世卫组织紧急使用认证，与疫情防控领域的国际合作息息相关。中国率先控制住新冠疫情，在成功研制疫苗后秉承人类卫生健康共同体理念，陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗。这些疫苗帮助很多发展中国家解了燃眉之急，挽救了大量生命。国药集团中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明不久前表示，国药集团中国生物新冠灭活疫苗目前已经在5个国家获批上市，62个国家获批使用。在这个过程中，国药疫苗也获得了大量的使用数据，为进一步推广使用打下了基础。

中国疫苗获得世卫组织紧急使用认证，极大提振了广大发展中国家加强研发能力、解决本国和全球重大健康问题的信心。正如谭德塞所言，国药疫苗获得紧急使用认证扩大了世卫组织疫苗清单，也使各国更有信心加快自己的疫苗监管审批以及更好地进口和管理疫苗。

中国疫苗获得世卫组织紧急使用认证，加强了国际社会对“中国研发”“中国制造”的认知。成功的疫苗研发需要高技术含量，同时也是高研发投入的结果。多个国家的元首和政府首脑带头接种中国疫苗，就是用实际行动为中国疫苗投下“信任票”。当前国际社会最重要的任务仍然是抗击新冠疫情，中国将继续为消除“免疫鸿沟”不断努力，继续支持一切有利于发展中国家及时、公平获取疫苗的行动。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)