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外交部谈暂停中澳战略经济对话机制下一切活动：

澳方必须承担所有责任

2021年05月07日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月6日电  （记者敬宜）外交部发言人汪文斌6日说，一段时间以来，澳方不顾中方严正立场和多次交涉，滥用所谓“国家安全”理由，对中澳经贸、人文等领域合作项目和既有成果变本加厉进行限制和打压，严重损害中澳两国互信，破坏了正常交流合作的基础，中方不得不作出必要的、正当的反应，澳方必须对此承担所有责任。

　　国家发展改革委当天早些时候宣布，即日起无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。汪文斌在例行记者会上就此回答提问时作出上述表示。

　　汪文斌说，中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国的根本利益，中澳合作本质上是互利共赢的。同时，相互尊重和良好互信是各国间开展对话和务实合作的前提。

　　“我们敦促澳方摒弃冷战思维和意识形态偏见，真正客观看待中国发展和中澳合作，立即回归理性、纠正错误、改弦更张，停止针对中澳合作的疯狂打压行径，停止把国家间正常交流政治化、污名化，不要在错误的道路上越走越远。”他说。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月07日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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