人民网北京4月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持26日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：澳大利亚国防部长达顿称，在台湾问题上，不应忽视与中国发生冲突的可能性，中方统一的意志很明确。但同时，澳希望继续成为该地区的友好邻居。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。我愿强调，恪守一个中国原则是中澳关系的应有之义。台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内部事务，涉及中国核心利益，不容任何外部势力插手干预。造成当前两岸关系紧张的根源，是民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，勾连外部势力不断谋“独”挑衅。中国必须统一，也必然统一。我们愿尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不会为任何形式的“台独”分裂活动留下任何空间。希望澳方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则，切实谨言慎行，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，多做有利于台海和平稳定和中澳关系的事。

《环球时报》记者：近期，美国对俄出台大规模制裁，驱逐10名俄外交官，一些欧洲国家也相继驱逐多名俄外交官。俄方采取了必要回应措施。普京总统日前在国情咨文中强调，对俄发动挑衅者必将为自己的行动追悔莫及，俄的红线不容践踏。请问中方对此如何评价？

汪文斌：中方历来主张国与国在相互尊重基础上，通过平等协商妥善解决分歧。我们反对动辄使用单边制裁或以制裁相威胁。这是强权霸凌的做法，不得人心，日益遭到抵制和反对。

当前，全球新冠肺炎疫情形势仍然十分严峻。面对人类面临的共同困难，国际社会应团结协作，共克时艰，携手应对新威胁和新挑战，共同助力全球经济早日复苏、促进国际和平与安全。中俄是新时代全面战略协作伙伴关系，在维护各自主权、安全和发展利益上，双方将继续相互理解、相互支持。

印度广播公司记者：上周你表示，中印双方正在就中国对印度提供医疗物资援助进行沟通。与此同时，印私营企业也正在从中国采购医疗物资，以满足印度应对疫情需求。但今天中国四川航空公司停止了对印货运业务，这阻碍了印方在此关键时刻采购急需物品。你对上述情况有何评论？

汪文斌：中方一直高度关注印度疫情形势发展，对印度国内近期疫情形势恶化表示诚挚慰问，我们已第一时间表明愿帮助印方抗击新一轮疫情。目前，双方正就此保持沟通。你提到的有关印度企业购买中国抗疫医疗物资的事情，据我了解，这是企业间的正常采购行为。如印方提出具体需求，中方愿为印方抗击新一轮疫情提供力所能及的支持和帮助。至于你提到有关航空公司具体航班的运行情况，建议你向有关公司了解核实。

彭博社记者：中国驻斯里兰卡使馆今天发推特称，第一批800个制氧机今天将从中国香港运往德里，第二批10000个制氧机也将在一周内运抵。你能否证实？

汪文斌：我刚才已经阐明中方愿为印方抗击新一轮疫情提供必要支持和帮助。中方愿意根据印方具体需求提供力所能及的支持和帮助。

《南华早报》记者：澳大利亚防长在之前采访中被问到是否接受达尔文港租约时表示，如果这个租约被认定为不符合澳国家利益，相信澳方会有所行动。中方对此有何回应？

汪文斌：中澳经贸投资合作的本质是互利双赢。中国政府鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守当地法律的基础上开展对外投资合作，也将坚决维护在外投资运营的中国企业的合法权益。希望澳方客观理性看待中澳合作，停止干扰两国正常交流合作。

深圳卫视记者：国际原子能机构（IAEA）正推进就日本拟将福岛核事故污染水排海事成立技术工作组，国际社会高度关注相关进展。据报道，韩国已经表示机构确认其参与工作组。中方是否要求加入工作组？是否已就此与IAEA协商？

汪文斌：日本福岛核事故是全球发生的最严重核事故之一。日本政府不顾国内外质疑和反对，在未穷尽安全处置手段、未全面公开相关信息、未与周边国家和国际社会充分协商的情况下，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核污染水，此举极不负责任，不仅直接危害日周边国家人民切身利益，也威胁全球海洋环境和国际公共健康安全。中方作为重要利益攸关方，对日方不负责任做法存有严重关切，这理所当然。

中方主张国际原子能机构尽快成立包括中方等利益攸关方在内的技术工作组，就日本福岛核污染水处置方案、后续落实与国际评估和监督等开展工作。中方就此同国际原子能机构保持着密切沟通协调。机构正积极筹建相关技术工作组，日前已向中方确认将邀请中国专家加入工作组。中方将全力支持机构后续工作。日方在启动核污染水排海之前，应该切实满足中方等利益攸关方和国际社会的关切。

法新社记者：菲律宾海岸警卫队官员周日表示菲海岸警卫队正在南海开展军演，以捍卫菲在相关水域的海洋管辖权。中方对此有何评论？

汪文斌：中国对包括中业岛在内的南沙群岛和包括黄岩岛在内的中沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域拥有管辖权。中方敦促有关方面尊重中国主权和权益，停止采取导致局势复杂化、争议扩大化的举动。

彭博社记者：美日印澳四边机制近期曾开会讨论协作应对新冠疫情。目前印度疫情形势相当严峻，四边机制中其他三国似乎未对印度提供援助，但中方却承诺向印方提供帮助。你认为与中方愿意提供的援助相比，四边机制的有效性有何不同？

汪文斌：首先我要重申一点，疫情是人类面临的共同挑战，在这个问题上，各国应当团结合作，携手应对。我们也表明了中方愿为印方抗击新一轮疫情提供支持和帮助的立场。我们希望各国都能团结起来，抗击病毒这个人类共同的敌人。

我也注意到，近期一些国家和国际组织领导人都呼吁，还有很多国家在抗击疫情的过程中需要得到国际社会的鼎力支持和帮助。比如，六分之一的欧洲民众及五分之一的北美民众已接种疫苗，而非洲仅有百分之一，这令人无法接受。发达国家和广大发展中国家之间形成巨大的“疫苗鸿沟”值得国际社会警惕和深思。中方最早提出并积极践行疫苗公共产品承诺，我们坚决反对搞“疫苗民族主义”，愿同国际社会一道，继续促进疫苗公平合理分配，并呼吁有能力的国家以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，为人类共同早日战胜疫情作出贡献。

至于你提到的有关国家在相关框架内的活动，希望他们也能按照这样的原则和精神，秉持人类命运共同体的理念，共同为印度和相关国家抗击疫情提供自己力所能及的支持和帮助，尽到自己应尽的国际责任和义务。

《北京青年报》记者：4月24日是多边主义与外交促进和平国际日。联合国秘书长古特雷斯致辞指出，我们需要更发达的多边主义网络，需要包容多方的多边主义，需要采取强有力的多边行动。联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅表示，多边主义不仅是《联合国宪章》和《2030年可持续发展议程》的基础，也对人类和平与进步具有不可估量的作用。中方对此有何评论？

汪文斌：中方赞同古特雷斯秘书长和瓦罗瓦娅总干事有关表态。坚持多边主义才是解决当今世界层出不穷的难题挑战、实现人类发展的正道。

多边主义的基础是平等相待。只有坚持大小国家一律平等，摒弃以强凌弱、弱肉强食的霸凌霸道，才能凝聚各方共识，汇集各方智慧，团结各方力量，全力应对气候变化、环境保护、可持续发展等全球性挑战。

多边主义的实质是依法行事、照章办事。这个“法”就是国际法，这个“章”就是《联合国宪章》。只有遵守国际法、遵从《联合国宪章》，才能形成稳定、公正的国际规则和国际秩序，才能给世界带来长治久安。以少数国家的规则定义国际规则，以少数国家的秩序取代国际秩序，是“伪多边主义”，只会制造并加剧不安和动荡。

面对百年变局与世纪疫情叠加震荡，各国唯有心往一处想、劲往一处使，通过对话协商深化合作，通过沟通协调管控分歧，才能求大同、存小异，共同维护世界和平与发展，共同创造美好未来。

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年，也是中国加入世界贸易组织20周年。作为第一个在《联合国宪章》上签字的国家，中国是多边主义的倡导者、维护者、践行者和开拓者。我们将与国际社会所有成员一道，共同推动构建人类命运共同体，让多边主义光芒照亮人类前进之路。

韩国《中央日报》记者：据报道，中方多次要求韩方确认是否将加入“美日印澳”四边机制。中方对此有何评论？

汪文斌：你是问中方对关于韩方可能加入“美日印澳”四边机制的传言持何立场，是吗？（记者点头）

我们希望有关国家能够多做有利于地区和平稳定的事，而不是相反。

《北京日报》记者：据报道，东盟24日在印尼召开领导人特别会议，会后发表主席声明，就缅甸局势达成五点共识。中方对此有何评价？

汪文斌：中方对东盟举行领导人特别会议表示欢迎。会议为各方以开放包容的“东盟方式”推动缅甸局势缓和降温开了一个好头。当然，一次会议不可能彻底解决所有问题。我们希望并相信东盟将持续发挥建设性作用，积极协助缅甸推进国内政治和解，切实维护东盟团结合作和地区和平稳定。中方将同东盟保持密切沟通，支持东盟的斡旋努力，并继续以自己的方式做缅甸各方工作，推动缅甸局势早日实现“软着陆”。

(责编：于洋、刘慧)