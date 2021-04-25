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澳方开历史倒车行径不得人心（钟声）

2021年04月25日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　经济全球化时代，开放融通大势不可阻挡，人为“筑墙”违背经济规律和市场规则，损人不利己

　　

　　日前，澳大利亚联邦政府无理否决维多利亚州政府同中方签署的“一带一路”合作协议。澳方这一政治操弄和无理行径，肆意干扰破坏两国正常的交流合作，严重损害中澳关系和两国互信，不符合两国和两国人民的根本利益。澳方的任性妄为不可能不付出代价，中方已提出严正交涉，并强调保留作出进一步反应的权利。

　　澳方无理之举暴露出典型的投机心理，是国际关系领域的一个恶例。澳大利亚总理莫里森曾在2019年6月表示，澳方将一如既往欢迎中国经济增长，也欢迎“一带一路”倡议为促进本地区基础设施投资和经济社会发展所作贡献。如今，澳方公然取消互利共赢的合作协议，还声称取消“一带一路”合作协议的原因在于其不符合澳外交政策，并非针对任何特定国家。事实是，澳方审查了1000多项协议，最终决定撤销4项，其中同中方签署的协议就有两项，澳方所谓不针对特定国家的说辞根本站不住脚。

　　固守冷战思维和意识形态偏见的澳方一些政客，近年来十分起劲地在个别大国拉阵营、搞对抗的戏码中扮演马前走卒，动辄以所谓“不符合澳外交政策”“不符合澳安全利益”为由，破坏中澳正常交流和合作、毒化两国互信和民意氛围。他们一而再、再而三地抛出自相矛盾的说辞，贻笑大方。他们幻想一边干破坏双边关系的勾当，一边靠搭中国发展的便车闷声发财，却没问问，这等不讲公理的事，能行得通吗？

　　必须指出，澳方一些政客的无理行径完全违背中澳全面战略伙伴关系精神，是在开历史倒车，性质恶劣，对两国地方、企业合作信心产生了严重消极影响，也使澳方自身的形象和信誉严重受损。

　　共建“一带一路”，为世界各国搭建了广泛参与的国际合作平台，是推动构建人类命运共同体的生动实践。坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设，开辟出大家携手前行的阳光大道，受到国际社会普遍欢迎。维多利亚州决定同中方在“一带一路”框架下开展合作，增进双方民众福祉，是一件互利共赢的好事。维州州长表示，同中国开展合作，完全是为了维多利亚州的就业。对于澳方否决协议的无理行径，不少澳大利亚经济界人士第一时间提出了批评，也表达了忧虑。澳中贸易全国委员会主席大卫·奥尔森表示，相对于政治和战略层面，中方更关注地区基础设施投资带来的商业机会，同样，澳大利亚商界更愿意超越政治层面，关注这些真正的商业机会。

　　经济全球化时代，开放融通大势不可阻挡，人为“筑墙”违背经济规律和市场规则，损人不利己。澳方有必要摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观理性看待中澳合作，作出真正符合自身利益的选择。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月25日 03 版）
(责编：高歌、刘洁妍)

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