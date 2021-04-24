本报记者 严 瑜

■中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员 冯维江

■中国社会科学院美国研究所研究员 袁 征

■复旦大学美国研究中心副主任 宋国友

一种怪相正在美国出现：一面是美国政府宣布，接种2亿剂新冠疫苗的目标已经达成；一面是公共卫生专家警告，近期单日新增新冠肺炎病例从3万、4万逐渐回升到6万。

美国又处在疫情再现高峰的边缘，当然与新冠疫苗的有效性和安全性有关。据美媒报道，在完全接种新冠疫苗后，将近6000名美国人感染新冠病毒，占8400万接种疫苗美国人的0.007%。美国疾控中心主任罗谢尔·瓦伦斯基承认，这个数字可能被低估。

但令人诧异的是，疫情暴发已经一年多，美国仍然深陷疫情阴霾，不断面临反弹压力，仅仅是疫苗之过吗？答案显然没有那么简单。

目前美国防疫形势如何，为何再次出现反弹？

近一个月以来，美国密歇根州等地疫情出现反弹。仅4月第一周，美国全国新增新冠肺炎确诊病例就达约45.3万例。美国约翰斯·霍普金斯大学于美国东部时间4月21日17时20分（北京时间4月22日5时20分）统计的数据显示，美国新冠肺炎累计确诊病例已超过3185万例，累计死亡病例超过56.9万例。在美国宣布已实现接种2亿剂新冠疫苗的背景下，疫情为何仍在反弹？

宋国友：相比疫情暴发的高峰期，当前全美整体新冠肺炎病例稳中略降。但是，这种下降趋势难以让人放心，更不能就此判断美国疫情形势已经完全见好。值得注意的是，美国各州疫情不尽相同，密歇根州等部分州出现反弹。

这轮反弹基于多种因素：一是各州防疫措施力度不同，在放松社交隔离政策、取消口罩令等行动上步调并不一致；二是近期美国国内群体性活动频发，民众大规模聚集给疫情防控带来挑战；三是部分州防疫政策松绑导致美国民众对疫情防控的警惕心理有所松懈。

袁 征：美国现任政府上台之后，从联邦政府层面采取了一些强制性的防疫措施，同时在国内全力推动疫苗接种，因此疫情较去年秋冬有所好转。但与今年前几个月相比，近期病例数仍在上升。

客观来看，新冠病毒出现变异，现有疫苗的疗效不是那么明显。更重要的是，联邦政府以及各州政府颁布的防疫法令并未得到认真有效的执行，各州之间的防疫措施、防疫力度存在差异。在防疫措施不到位的情况下，人口跨州流动无疑会加大防疫难度。

冯维江：美国现任政府已敦促所有50个州在4月19日之前向16岁及以上的民众开放了疫苗接种预约。但是近期民调显示，43%的共和党人拒打新冠疫苗。这些共和党人将影响更多民众接种新冠疫苗的意愿。同时，美国现任政府还面临恢复经济、复工复产的压力。部分州倾向于在疫情还未得到有效控制的情况下推进复工复产，许多民众经受一段时间的严格限制后，希望尽快恢复正常生产生活。有美媒称，一些美国人正在“假装”疫情已经结束。在这样的状况下，疫情很容易反扑。

美国始终未能有效控制疫情，暴露哪些根本性问题？

美媒日前展开的一次全美范围民意调查显示，近九成美国人认为美国疫情没有得到有效控制。一年多来，美国疫情持续蔓延，甚至一度成为全球疫情的“重灾区”，令人震惊。

袁 征：应对重大灾难发生或传染病流行，需要一个强有力的中央政府。但是美国的联邦制决定了主要抗疫责任在各州，而各州各行其是，难以有效协调，举国上下未能一致采取严格防疫措施。

美国的两党政治也暴露出明显弊端。过去几年，美国就已出现政治极化现象。2020年，共和党和民主党在抗疫问题上出现很大分歧。尤其恰逢美国大选，基于选举需要，美国前任政府在国内极力淡化疫情，“甩锅”他国，没有让美国民众充分认识到疫情的严重性，造成之后的惨痛结果。

宋国友：美国疫情持续蔓延，暴露诸多问题：一是美国的联邦制导致不能“全国一盘棋”，无法系统调配抗疫物资、采取抗疫行动；二是美国所谓的自由体制在发生重大突发公共卫生事件时，无法采取让民众正视抗疫紧迫性的有效举措，部分民众打破社交隔离禁令的行为加剧疫情蔓延；三是资本主义盈利导向的公共卫生体系，使美国不能真正根据民众抗疫需求来配置医疗资源；四是两党对抗甚至政治极化的局面，叠加2020年总统选举这一重大政治活动，使得美国疫情受到政治影响；五是美国社会固有族群矛盾导致社会群体性事件接连不断，大规模密集聚会给抗疫造成阻碍。

冯维江：疫情暴发之初，美国政府就未给予高度重视，没有采取得力的防疫举措。特别是某些美国政客不仅对疫情轻描淡写，还借疫情搞污名化，“甩锅”其他国家，拖延防疫工作。

现在，美国虽然开始疫苗接种工作，但是接种人口的结构并不平衡，存在种族歧视现象，有色人种的接种进度低于白人。此外，美国研发的新冠疫苗的可靠性也可能影响接种意愿及进度。近日，在报告强生疫苗可致罕见但可能致命的凝血障碍后，美国疾控中心已经要求各州暂停强生疫苗的分发。马里兰州巴尔的摩市为强生公司生产疫苗的制药工厂被暴露出生产事故多发、卫生条件不合格等严重问题。这都让未接种人群对疫苗更加犹豫不决。现有新冠疫苗对变异新冠病毒的有效性，也待进一步的医学研究。

疫情持续蔓延，对美国社会造成怎样深远影响？

近期，美国社会乱象频生。当地时间4月18日，美国多地示威者涌上街头，抗议警察暴力执法。此前数周，多地爆发大规模反歧视亚裔抗议活动。疫情如同催化剂，正在引爆美国社会根深蒂固的种种矛盾，并将留下一道道更深的疤痕。

宋国友：数据显示，在美国，有色人种感染新冠病毒而导致的死亡率远超白人，穷人的死亡率也高于富人，这进一步暴露并加剧美国社会本就存在的种族矛盾以及贫富矛盾。同时，疫情给美国许多家庭乃至整个社会造成持续的伤痛记忆。因为疫情并不只是一个纯粹的天灾，而与美国政府抗疫不力高度相关。此外，由于美国的城市相比郊区，人口更为聚集，病例更多，而东北部各州相比南部、中部等州，受疫情冲击更大，因此美国城乡对立以及各州区域发展不平衡的问题也将更加凸显。

冯维江：受疫情影响，美国社会的撕裂更为严重，不断加剧固化。是否支持接种新冠疫苗？是否采取严格的防疫措施？防控疫情与恢复经济，孰先孰后？美国国内关于这些问题的立场是分裂的，且无法在短期内弥合。疫情还使美国国内对社会经济发展的观念有所改变，由过去强调经济增长、增强市场活力转向更多考虑风险，保护主义情绪随之上升。

袁 征：疫情导致美国经济出现明显衰退。疫情发生之后，美国政府大规模印发美元，试图通过“发票子”来解决问题。然而，长期来看，这种举措将给全球经济带来风险，如加剧其他国家的通胀压力、增强全球金融动荡风险等。同时，疫情进一步激化美国社会内部矛盾。近期，美国社会发生多起枪击事件，背后正是疫情加剧美国社会贫富分化，导致越来越多人对现实不满、不同族群之间的矛盾激化。我们看到的枪击事件、歧视亚裔事件，实际都是美国社会矛盾加重、民粹主义上升的外在表现。

疫情从政治、经济、社会等各个层面都给美国造成严重冲击和深远影响。受政治体制局限，美国很难通过政策管控有效控制疫情，只能指望今年夏天大部分民众完成疫苗接种。然而，疫苗能解决所有问题吗？答案仍是未知。

(责编：牛镛、胡永秋)