【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就中法德领导人视频峰会、美国有关机构的涉疆谎言、澳大利亚取消“一带一路”合作协议、日本防卫大臣的涉华言论等热点进行回应。

“我想强调的是，中欧是伙伴不是对手，双方共识远大于分歧，合作远大于竞争。”

——4月19日，外交部发言人对中法德领导人视频峰会作出评价。

记者会实录：

新华社记者：关于中法德领导人视频峰会，中方如何评价此次峰会的成果和意义？

汪文斌：4月16日，习近平主席应约同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会。三国领导人就合作应对气候变化、中欧关系、抗疫合作以及重大国际和地区问题深入交换意见，达成一系列重要共识：

一是坚持多边主义，全面落实应对气候变化《巴黎协定》，共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，推动领导人气候峰会取得积极、平衡、务实成果；

二是加强气候政策对话和绿色发展领域务实合作，将应对气候变化打造成中欧合作的重要支柱；

三是统筹办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、格拉斯哥《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会、马赛第七届世界自然保护大会等重要多边议程，打造全球环境治理新格局；

四是加强国际疫苗合作，支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，促进人员健康安全有序往来，维护产业链顺畅稳定，推动国际经贸合作早日恢复正常；

五是支持发展中国家能源供给向高效、清洁、多元化方向发展，支持非洲实现绿色发展，帮助非洲建设更多风电、太阳能发电等可再生能源项目。

此次峰会是继2019年3月巴黎会晤和2020年12月视频会晤以来，中法德领导人第三次共同举行会晤，体现了三方就共同关心的重大问题进行战略沟通的意愿。正如习近平主席指出的，中欧关系面临新的发展机遇，也面临新的挑战；要从战略高度牢牢把握中欧关系发展大方向和主基调。我想强调的是，中欧是伙伴不是对手，双方共识远大于分歧，合作远大于竞争。中欧作为多极世界的两支重要力量，在解决国际地区问题和应对全球性挑战等诸多问题上负有重要责任。中欧双方应在相互尊重、平等相待的基础上，加强协调合作，妥善管控分歧，走出一条大国相互尊重、公平正义、合作共赢的相处之道。

“日方有关说法是偷换概念、转移视线，是真正不讲科学，极其不负责任。”

——4月20日，针对日本方面有人表示，中韩两国在核电站废水处理方面的标准比日本低，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

澎湃新闻记者：据报道，日本方面有人表示，中韩两国在核电站废水处理方面的标准比日本低，基于科学来看，中韩批评日本毫无道理。中方对此有何回应？

汪文斌：日方有关说法是偷换概念、转移视线，是真正不讲科学，极其不负责任。

我这里要强调，日本福岛核事故污染水和核电站正常运行排水有本质不同。一是来源不同。核电站正常运行排水遵循国际通行标准，经处理、检测达标后有组织排放，不是放射性废水，全球核电站多年实践证明是安全可控的。而福岛核事故是最高级别的核事故，其污染水来自于流经熔融损毁反应堆堆芯的冷却水、地下水和雨水等，含有大量核裂变产生的放射性核素。这些核素在自然界中原本不存在，国际上没有排放先例，对海洋环境及公众健康带来的影响不容忽视。

二是处理难度不同。核电站正常运行排水遵循国际通行标准，经处理、检测达标后有组织排放，不是放射性污染水。福岛核事故污染水需利用多核素处理系统，也就是ALPS技术进行净化处理，但最终能否达到排放标准还需验证。2020年2月10日，日本负责福岛核事故污染水处理研究的“ALPS小组委员会”发布报告显示，截至2019年12月31日，经ALPS处理后仍有73%的污染水超过日本排放标准。据东京电力公司公布的数据，ALPS运行至今多次出现过滤后污染水中碘129等核素活度浓度依然超标情况。世界权威的学术期刊——美国《科学》杂志４月13日也刊文指出，ALPS在净化处理过程中，会不时漏掉钌、钴、锶、钚等放射性寿命更长且更危险的同位素。日方能否保证处理过程的长期稳定运行要画一个大大的问号。

日本对核污染水处置方案曾提出过氢气释放、地层注入、地下掩埋、蒸汽释放和海洋排放等五种选择。日本在未与国际社会和利益攸关方协商一致，在未穷尽安全处置手段的情况下，出于本国私利，仅以现场储罐空间受限为由，单方面选择对自身经济代价最小的海洋排放方案，却把最大的环境健康安全风险留给世界，将本该由自身承担的责任转嫁给全人类，这是一种极不负责任的行为。

日方现在要做的，不是打着伪科学的旗号混淆视听，而是真正秉持科学态度，正视国际社会的质疑反对，认真履行国际义务，纠正以排海方式处置福岛核事故污染水的单方面错误决定，以实际行动取信于周边国家和国际社会。

“所谓‘种族灭绝’‘强迫劳动’‘反人类罪’是个别西方国家和反华势力编造的‘世纪谎言’，其目的是限制打压中国有关方面和企业，破坏新疆稳定安全，进而遏制中国发展。”

——4月20日，针对美方有关机构炮制的涉疆谎言和虚假信息，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

路透社记者：昨天“人权观察”组织发布的涉疆报告称，中国在新疆侵犯人权的行为符合国际刑事法庭定义的“反人类罪”。中方对此有何评论？

汪文斌：你提到的这个所谓“人权组织”一向充满偏见，搬弄是非，有关报告纯属造谣抹黑。我们已经多次介绍新疆社会大局稳定、经济社会发展和人民安居乐业的真实情况。

所谓“种族灭绝”“强迫劳动”“反人类罪”是个别西方国家和反华势力编造的“世纪谎言”，其目的是限制打压中国有关方面和企业，破坏新疆稳定安全，进而遏制中国发展。新疆也根本不存在所谓“维吾尔族人遭拘禁”情况。

个别机构基于反华势力炮制的涉疆谎言和虚假信息，出于对中国偏见和政治目的散播有关谬论，无端指责抹黑中方，我们坚决反对，完全拒绝。

不久前，上海合作组织秘书长及21个国家驻华使节和外交官赴新疆访问，表示通过亲身经历和所见所闻，认为美西方反华势力对新疆的污蔑之辞毫无根据，理解支持新疆反恐和去极端化努力，赞赏新疆社会当前经济稳定繁荣、发展成就前所未有。在联合国人权理事会第46届会议上，80多个国家以不同方式支持中方在涉疆问题上的立场。个别机构对中国政府多次向其提供的权威信息置之不理，甘当谎言和虚假信息的“传声筒”“放大器”，这严重违反公正、客观、非选择性等原则。

我们欢迎公正、客观的各国朋友访问中国，访问新疆，但我们反对搞所谓“有罪推定式的调查”，反对基于谎言对中国攻击抹黑。我们希望有关方面尊重事实和真相，摒弃意识形态偏见，停止散播涉疆虚假信息、动辄发表谬论的错误做法。

“中方将继续践行共商共建共享原则，同包括太平洋岛国在内的各方高质量共建‘一带一路’，努力建成‘减贫之路’‘增长之路’。”

——4月21日，针对斐济学者发文驳斥对“一带一路”倡议的质疑论调，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

《环球时报》记者：日前，斐济政府政策顾问、斐济国立大学学者维拉姆在《斐济太阳报》连续发表专栏文章，积极评价“一带一路”倡议，驳斥“债务陷阱”“地缘政治工具”等论调，受到太平洋岛国各界广泛关注。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关文章，笔者全面梳理了中国同太平洋岛国在“一带一路”框架下各领域务实合作取得的丰硕成果，批驳了有关方面对“一带一路”的无端指责和不实论调，认为“一带一路”倡议对岛国发展经济、改善民生以及推进区域一体化、融入经济全球化具有重要意义。

目前，中国同10个建交太平洋岛国全部签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。事实证明，“一带一路”是契合岛国实际需要、受到岛国真诚欢迎的国际公共产品，决不是中方“一厢情愿”“强加于人”；是开放包容的经济合作倡议，决不是封闭排他的“地缘政治工具”；是一个个看得见摸得着的务实合作项目，决不是“白象工程”“空头支票”；是促进岛国民生福祉的惠民工程，决不是所谓“债务陷阱”。

正如昨天习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上发表的主旨演讲中指出的那样，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路，追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。中方将继续践行共商共建共享原则，同包括太平洋岛国在内的各方高质量共建“一带一路”，努力建成“减贫之路”“增长之路”。

“我要指出，澳方的政治操弄和无理行径完全违背中澳全面战略伙伴关系精神，是在开历史倒车，性质恶劣，对两国地方、企业合作信心产生了严重消极影响，也使澳方自身形象和信誉受损。”

——4月22日，针对澳方取消“一带一路”合作协议，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

总台央广记者：澳大利亚外交部长佩恩表示，取消“一带一路”合作协议的原因在于其不符合澳外交政策，并非针对任何特定国家。相关决定旨在确保地方政府的行为与澳国家利益和外交政策相一致，符合澳法律和国家利益。中方对此有何评论？中方对中澳关系下步走向持何看法？

汪文斌：我想指出以下事实：澳方审查了1000多项协议，最终决定撤销4项，其中同中方签署的协议就有2项。澳方所谓“不针对特定国家”根本站不住脚。澳方近年来以模糊不清、毫无根据的所谓“不符合澳外交政策”、“不符合澳安全利益”为由做了大量破坏中澳正常交流和合作、毒化两国互信和民意氛围的事。我要指出，澳方的政治操弄和无理行径完全违背中澳全面战略伙伴关系精神，是在开历史倒车，性质恶劣，对两国地方、企业合作信心产生了严重消极影响，也使澳方自身形象和信誉受损。

中方始终认为，一个健康、稳定的中澳关系符合两国人民的根本利益。澳方口口声声说希望同中国开展合作、加强高层对话，却说一套做一套，一而再、再而三地损害双边关系。此次澳方所作所为再次表明，他们对改善中澳关系毫无诚意。我们再次敦促澳方立即撤销错误决定，改弦更张，停止对中澳关系不负责任的言行，停止对两国正常合作交流无端设限，否则中方必将坚决有力回应。

“难道美国发展的目的就是为了在竞争中打败中国吗？这种扭曲和狭隘的心态同世界大国的格局毫不相称。”

——4月22日，针对美国正在推进两项旨在对抗中国、提升美国竞争力的法案一事，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

彭博社记者：美国国会正在推进两党共提的两项旨在对抗中国、提升美国竞争力的法案，一项是“2021年战略竞争法案”，另一项是“无尽前沿法案”。中方对此有何评论？

汪文斌：美国参议院外委会通过的“2021年战略竞争法案”严重歪曲事实、颠倒黑白，渲染“中国威胁论”，大肆鼓吹美开展全面对华战略竞争，粗暴干涉中国内政，充斥着陈旧的冷战思维和零和博弈观念，也反映出美国唯我独尊、容不得别国正常发展的霸权心态。中方对此强烈不满、坚决反对。有关法案通篇拿中国说事，以中国为对手。难道美国发展的目的就是为了在竞争中打败中国吗？这种扭曲和狭隘的心态同世界大国的格局毫不相称。我愿重申，中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权、安全和发展利益。我们敦促美方重视中方关切，端正心态，理性看待中国和中美关系，停止审议推进上述议案，以免对中美关系发展造成干扰和伤害。

至于你提到的“无尽前沿法案”，美国如何发展自己是美国内政，我们乐见美国取得更大发展进步，但坚决反对动不动拿中国说事，将矛头对准中国。希望美国会端正自己的心态，理性看待中国发展，尊重中国人民正当享有的发展权利，为中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。

“中澳关系面临的困局，是澳方粗暴干涉中国内政、损害中国利益、对中国采取贸易歧视性做法而挑起。澳方却将自己装扮成‘受害者’，十分可笑。”

——4月23日，针对澳防长涉华言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

美国专题新闻社记者：针对中方昨日有关澳大利亚取消维多利亚州同中方签署“一带一路”合作协议的表态，澳国防部长达顿回应称，澳方不会屈从于中方威胁。他还表示中方实施网络攻击等举动不是朋友间应有的行为。中方对此有何回应？

赵立坚：澳大利亚防长的言论完全是颠倒黑白。中澳关系面临的困局，是澳方粗暴干涉中国内政、损害中国利益、对中国采取贸易歧视性做法而挑起。澳方却将自己装扮成“受害者”，十分可笑。

至于他提到的所谓网络攻击，这顶帽子扣不到中方头上，澳大利亚自己戴才合适。我们敦促澳方认清事情的是非曲直，为改善中澳关系作出努力。

“这种言论完全是信口开河，极其不负责任。有这种人当道，误导舆论，日本老百姓怎么能客观理性地看待中国发展，怎么能对中日关系树立信心？”

——4月23日，针对日本防卫大臣的涉华言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

澎湃新闻记者：据报道，22日晚，日本防卫大臣岸信夫在自民党议员会议上谈及中方在钓鱼岛周边活动时称，中国正以不起眼的方式一步步进行侵略。会上岸信夫还谈及了台湾问题。中方对此有何回应？

赵立坚：这种言论完全是信口开河，极其不负责任。有这种人当道，误导舆论，日本老百姓怎么能客观理性地看待中国发展，怎么能对中日关系树立信心？在此，我愿强调以下几点：

第一，中国始终坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式演讲中再次重申，中国将继续做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围、不搞军备竞赛。日方应该好好听清楚，不要再就中国发展胡言乱语、误导公众。

第二，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中方在钓鱼岛海域巡航执法是行使本国固有权利。台湾问题纯属中国内部事务，中方绝不容许任何国家以任何方式插手干预。日方一些人发表涉台错误言论，充分暴露他们不愿看到并千方百计企图阻挠中国和平统一大业的阴暗心理。中国必须统一，也必然统一。对此日方不要有非分之想。

第三，日本近代在亚洲四处侵略扩张，给包括中国在内的广大受害国人民带来深重灾难。但直到今天日方仍不愿诚实正视、反省侵略历史，不时上演一幕幕否认、美化侵略历史的政治闹剧。日方个别政客无视自身斑斑劣迹，却大肆污蔑中国。他们究竟意欲何为，值得世人高度警惕。奉劝日方反躬自省，立即停止对中国造谣中伤，不要在错误的道路上越走越远。

(责编：高歌、常红)