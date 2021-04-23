人民网北京4月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持23日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：在昨晚的领导人气候峰会上，习近平主席在题为《共同构建人与自然生命共同体》的讲话中首次阐释了“人与自然生命共同体”理念。中方提出这一理念有何考虑？有关理念对全球环境治理有何意义？

赵立坚：近年来，中国在习近平生态文明思想的指导下，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，在绿色低碳可持续发展方面持续迈出坚实步伐。气候变化给人类生存和发展带来日益严峻的挑战，新冠肺炎疫情的发生进一步触发了各国对人与自然关系的深刻反思。推动疫情后世界经济“绿色复苏”，共谋人与自然和谐共生之道，既是各国人民对美好生活的向往、对优良环境的期待、对子孙后代的责任，也是推动完善全球气候治理的应有之义。

中华文明历来崇尚天人合一、道法自然，追求人与自然和谐共生。习近平主席也在多个场合提出，让人与自然和谐共生，像对待生命一样对待生态环境。习近平主席此次应邀出席峰会并发表重要讲话，同各国领导人共商应对气候变化挑战之策，提出国际社会要以前所未有的雄心和行动，共同构建人与自然生命共同体。他提出了“六个坚持”：一是要坚持人与自然和谐共生，二是要坚持绿色发展，三是要坚持系统治理，四是要坚持以人为本，五是要坚持多边主义，六是要坚持“共同但有区别的责任”原则。

中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间远远短于发达国家所用时间，我们有决心和信心百分之百落实承诺。中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，正在制定碳达峰行动计划，广泛深入开展碳达峰行动，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。中国将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。中方秉持“授人以渔”理念，通过多种形式的南南务实合作，尽己所能帮助发展中国家提高应对气候变化能力，持续造福参与共建“一带一路”的各国人民。

习近平主席为加强全球环境治理提出的“中国方案”，为处于关键节点的全球环境治理指明了方向，再次彰显了中国对全球环境治理的大国担当，具有重要现实意义和深远历史意义。中方将继续实施积极应对气候变化国家战略，坚持推动绿色发展和低碳转型，为推动全球气候治理多边进程，构建人与自然生命共同体作出自己的贡献。

深圳卫视记者：据报道，随着印度新一轮疫情暴发，印度国内出现了医疗物资紧缺的情况。昨天你的同事已就印度疫情表明了中方立场。请问中方是否就如何提供帮助同印方进行了沟通？中方具体会提供什么帮助？

赵立坚：我注意到有关报道。中方对印度国内近期疫情形势恶化表示诚挚慰问。中国政府和人民坚定支持印度政府和人民抗击疫情，愿根据印方需求提供支持与帮助，正就此同印方保持沟通。中方相信印度人民一定能够早日战胜疫情。

新华社记者：据报道，国内专家学者近期热议日本政府决定以排海方式处理福岛核事故污染废水一事并提议，中国可以联合周边国家对日方提起有关海洋环境侵权的仲裁或者诉讼，指出作为受到日本核事故污染废水影响首当其冲的周边国家，中、韩等国完全有权利向日方索赔。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的这些专家学者的观点从一个侧面反映出各国，特别是周边国家各界对此事的高度关注和忧虑。除了你提到的专家学者，我们还注意到，昨天日本福岛县知事向菅义伟首相提出，日本政府必须正视福岛县民众反对核污染废水排海的声音。韩国济州道水产业协同组合长协会、道渔船船东协会、道水产业经营人联合会等团体近期也发表联合声明，对日方决定表示强烈谴责。济州道政府宣布，将与韩国沿海市道联合成立委员会，共同采取强硬应对方案。日方必须诚恳面对国内外这些质疑和反对，不能再继续装聋作哑。

日本福岛核污染废水处置问题绝不是日本的“家务事”。核污染废水要是没有公害，日本为什么不自己留着？日本不应对全球海洋生态环境和各国人民的健康安全置之不理，不应将本该由自身承担的责任转嫁给全人类。如果日方执意将自身私利凌驾于国际公共利益之上，执意要迈出危险的第一步，日本国内民众不会答应，周边国家不会答应，国际社会也不会答应。日本政府也必将为自己不负责任的行为付出代价，留下历史污点。

《北京日报》记者：4月21日，俄罗斯总统普京发表年度国情咨文，阐述国家发展和对外政策大政方针。请问中方有何评论？

赵立坚：我们注意到，普京总统在今年的国情咨文中，着重总结了俄罗斯经济社会发展成就，并就促进经济发展、改善民生福祉、维护社会稳定提出一系列新规划和新目标。中方对此高度评价。作为新时代全面战略协作伙伴，我们乐见俄罗斯在普京总统领导下，尽早战胜疫情，实现国家经济社会的新发展。

总台国广记者：美国“世界报业辛迪加”网站发表题为《对新疆种族灭绝的指控毫无根据》的文章称，美国在毫无证据情况下污蔑中国在新疆实行“种族灭绝”，呼吁美政府改弦更张，放弃这一严重不实指控。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到美国“世界报业辛迪加”发表的有关文章，文章立场客观、内容翔实。我们要为有关媒体和作者在涉疆问题上发出的正义之声叫好点赞。

正如文章指出的，对中国在新疆实行“种族灭绝”的指控几乎没有证据，多数来源于虚假报告。事实上，中方已反复详细介绍新疆的真实情况。所谓新疆“种族灭绝”，完全是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧，真正目的是打着人权旗号破坏新疆稳定，遏制中国发展，他们的图谋不会得逞。

文章并指出，中国涉疆政策的背景是反对恐怖主义。中方已多次就此阐明立场。涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化和反分裂问题。新疆曾深受恐怖主义、宗教极端主义之害，人民生命安全受到严重威胁。面对这样的形势，中国政府坚决依法打击一切形式的恐怖主义，付出了巨大的努力和牺牲。有关举措取得了积极成效，新疆连续四年多未发生暴力恐怖案件，各族人民都十分珍惜这来之不易的安定生活。

近来，国际上越来越多人士就涉疆问题发出客观公正声音，包括美国独立新闻网站“灰色地带”刊文揭露涉疆“种族灭绝”世纪谎言，香港《南华早报》刊文讲述中国反恐努力并揭露西方在反恐问题上的双重标准。我们还读到了法国作家维瓦斯所著的《维吾尔族假新闻的终结》一书，这充分说明公道自在人心，谎言无法掩盖真相。

我们相信国际上会有越来越多秉持客观公正立场的人士仗义执言，讲述新疆的事实真相，发出正义之声。

美国专题新闻社记者：针对中方昨日有关澳大利亚取消维多利亚州同中方签署“一带一路”合作协议的表态，澳国防部长达顿回应称，澳方不会屈从于中方威胁。他还表示中方实施网络攻击等举动不是朋友间应有的行为。中方对此有何回应？

赵立坚：澳大利亚防长的言论完全是颠倒黑白。中澳关系面临的困局，是澳方粗暴干涉中国内政、损害中国利益、对中国采取贸易歧视性做法而挑起。澳方却将自己装扮成“受害者”，十分可笑。

至于他提到的所谓网络攻击，这顶帽子扣不到中方头上，澳大利亚自己戴才合适。我们敦促澳方认清事情的是非曲直，为改善中澳关系作出努力。

《南华早报》记者：4月22日，英国议会下院通过动议，称中国新疆地区正发生“反人类罪”和“种族灭绝”。中方对此有何评论？

赵立坚：所谓中国新疆存在“种族灭绝”是国际反华势力炮制的弥天大谎，中国政府和新疆各族人民坚决反对，强烈谴责。

英国自身的问题够多了，这些英国议员们还是多管管自己的事情，为自己的选民多干点实事吧！

北京广播电视台记者：4月21日，美国国际宗教自由委员会发表2021年度报告，继续将中国列为“特别关注国”，建议美国政府公开表示如中方继续打压宗教自由，美将不会参加北京冬奥会。你对此有何评论？

赵立坚：你提到的这个所谓委员会一贯对中国充满政治偏见，年复一年发表报告诋毁中国的宗教政策，干涉中国内政。其谬论颠倒黑白、罔顾事实，引起广大中国人民强烈愤慨。今年3月，中方已宣布对这个委员会有关负责人实施制裁。

中国是法治国家。中国政府依法保护公民宗教信仰自由。中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。目前，中国各类信教群众近2亿人，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。无论美方怎么诬蔑抹黑，都无法改变这些事实。同时，和世界各国一样，中国法律不允许任何人假借宗教名义从事违法犯罪活动。

关于北京冬奥会，中方已多次表明，我们坚决反对将体育运动政治化。这不仅有违奥林匹克宪章精神，也损害各国运动员的利益和国际奥林匹克事业，得不到国际社会支持，注定不会得逞。我们有信心与各方一道，将北京2022年冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

我们敦促美方尊重基本事实，摒弃偏见，停止利用宗教问题干涉中国内政。

彭博社记者：英国间谍机构——英国政府通讯总部（GCHQ）负责人表示将于今日发表演讲，可能会谈及中、俄等国对网络安全自由构成威胁、西方国家必须采取措施应对等内容。你对此有何回应？

赵立坚：英方有关言论毫无根据，也毫无道理。我想强调的是，网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件的时候应基于充分证据，不能无端猜测。事实上，美国、英国等西方国家才是“黑客帝国”“窃听帝国”。中方坚决反对任何机构或国家借网络安全问题向中国泼脏水，或服务于其政治目的。

中国政府坚决禁止并严厉打击各种形式的黑客攻击，这一立场是一贯的、明确的。网络安全问题是全球性问题，需要国际社会合作应对。去年9月，中方发起《全球数据安全倡议》，为全球数字治理规则制定贡献了中国方案，得到世界多国积极评价。中方愿与各国加强沟通，通过对话与合作，共同维护全球数据和网络安全。

《中国日报》记者：近日，柬埔寨新冠肺炎疫情出现反弹，首相洪森已宣布首都金边紧急封城两周并禁止跨省人员流动，但柬每日新增病例仍是三位数增长。世界卫生组织警告说，如不能阻止本轮社区传播，柬医疗系统将面临崩溃。请问中方对此有何评论？中方是否会提供抗疫援助？

赵立坚：中方高度关注柬埔寨国内疫情发展，相信在西哈莫尼国王庇佑和洪森首相的坚强领导下，柬埔寨人民一定能够克服当前挑战，早日战胜疫情。

去年以来，中柬始终守望相助、患难与共。洪森首相在中方抗疫关键时刻“逆行”访华，体现对中方重要支持。两国关系和两国人民间的友好感情经过疫情淬炼更加密切。

当前，柬埔寨面临疫情严重挑战。作为铁杆朋友，中方当然要尽最大努力同柬方开展抗疫合作，这不仅是中柬特殊友好的体现，也是中柬作为命运共同体的应有之义。

中方正积极同柬埔寨开展疫苗合作，援建核酸检测实验室并赠送检测试剂，将继续根据柬方需求，为柬埔寨疫情防控提供力所能及的帮助。

澎湃新闻记者：据报道，22日晚，日本防卫大臣岸信夫在自民党议员会议上谈及中方在钓鱼岛周边活动时称，中国正以不起眼的方式一步步进行侵略。会上岸信夫还谈及了台湾问题。中方对此有何回应？

赵立坚：这种言论完全是信口开河，极其不负责任。有这种人当道，误导舆论，日本老百姓怎么能客观理性地看待中国发展，怎么能对中日关系树立信心？在此，我愿强调以下几点：

第一，中国始终坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式演讲中再次重申，中国将继续做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围、不搞军备竞赛。日方应该好好听清楚，不要再就中国发展胡言乱语、误导公众。

第二，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中方在钓鱼岛海域巡航执法是行使本国固有权利。台湾问题纯属中国内部事务，中方绝不容许任何国家以任何方式插手干预。日方一些人发表涉台错误言论，充分暴露他们不愿看到并千方百计企图阻挠中国和平统一大业的阴暗心理。中国必须统一，也必然统一。对此日方不要有非分之想。

第三，日本近代在亚洲四处侵略扩张，给包括中国在内的广大受害国人民带来深重灾难。但直到今天日方仍不愿诚实正视、反省侵略历史，不时上演一幕幕否认、美化侵略历史的政治闹剧。日方个别政客无视自身斑斑劣迹，却大肆污蔑中国。他们究竟意欲何为，值得世人高度警惕。奉劝日方反躬自省，立即停止对中国造谣中伤，不要在错误的道路上越走越远。

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