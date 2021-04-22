人民网北京4月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持22日例行记者会。记者会实录如下：

路透社记者：澳大利亚取消了维多利亚州政府同中方签署的“一带一路”合作协议。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到了有关消息。我要强调，“一带一路”是国际经济合作倡议，始终秉持共商共建共享原则，倡导开放、包容、透明的精神。澳大利亚维多利亚州决定同中方在“一带一路”框架下开展合作，增进双方民众福祉，原本是一件互利共赢的好事。澳联邦政府无理否决维州政府同中方签署的“一带一路”合作协议，肆意干扰破坏两国正常交流合作，严重损害中澳关系和两国互信，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已经向澳方提出严正交涉。中方保留对此作出进一步反应的权利。

我们敦促澳方摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观理性看待中澳合作，立即纠正错误、改弦更张，不要在错误的道路上越走越远，使原本就面临严重困难的中澳关系雪上加霜。

总台央广记者：据报道，截至4月21日上午10点，印度新增和累计确诊新冠肺炎病例又创新高，印度国内正经历新一轮疫情大暴发，形势严峻。请问中方对此有何评论？

汪文斌：新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人，国际社会需要团结一心、共同抗疫。中方注意到近期印度国内疫情形势严峻，并出现暂时的防疫医疗物资短缺。我们愿为印方控制疫情提供必要的支持和帮助。

今日俄罗斯记者：昨天普京总统发表年度国情咨文时表示，俄罗斯一直呼吁伙伴国家就战略稳定问题展开讨论，议题不局限于传统武器，也可聚焦所有能够执行战略任务的攻防系统。中方是否有意参与此类讨论？

汪文斌：当前，国际安全形势复杂演变，战略安全领域不稳定、不确定因素增多。中方始终致力于维护国际军控与防扩散体系，致力于推进国际军控和裁军进程，致力于维护全球战略平衡与稳定。中方愿与各方一道继续在裁军谈判会议、五核国机制等框架内加强沟通，就事关全球战略稳定的广泛议题进行讨论，为维护国际和平与安全作出贡献。

总台央广记者：澳大利亚外交部长佩恩表示，取消“一带一路”合作协议的原因在于其不符合澳外交政策，并非针对任何特定国家。相关决定旨在确保地方政府的行为与澳国家利益和外交政策相一致，符合澳法律和国家利益。中方对此有何评论？中方对中澳关系下步走向持何看法？

汪文斌：我想指出以下事实：澳方审查了1000多项协议，最终决定撤销4项，其中同中方签署的协议就有2项。澳方所谓“不针对特定国家”根本站不住脚。澳方近年来以模糊不清、毫无根据的所谓“不符合澳外交政策”“不符合澳安全利益”为由做了大量破坏中澳正常交流和合作、毒化两国互信和民意氛围的事。我要指出，澳方的政治操弄和无理行径完全违背中澳全面战略伙伴关系精神，是在开历史倒车，性质恶劣，对两国地方、企业合作信心产生了严重消极影响，也使澳方自身形象和信誉受损。

中方始终认为，一个健康、稳定的中澳关系符合两国人民的根本利益。澳方口口声声说希望同中国开展合作、加强高层对话，却说一套做一套，一而再、再而三地损害双边关系。此次澳方所作所为再次表明，他们对改善中澳关系毫无诚意。我们再次敦促澳方立即撤销错误决定，改弦更张，停止对中澳关系不负责任的言行，停止对两国正常合作交流无端设限，否则中方必将坚决有力回应。

新华社记者：据报道，近日英国种族和民族不平等委员会发布英种族问题报告称，英尽管仍存在显著种族主义，但没有证据表明英存在系统性、制度性种族歧视。该报告引发英国各界和包括联合国人权理事会等国际机构在内的国际社会强烈质疑和批评。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到这份报告及其引发的各方反应。这份英国政府委托有关委员会对英国种族状况进行评估的报告避重就轻，刻意粉饰英国种族不平等状况，回避英国种族问题的历史和制度根源，甚至企图洗白英国的殖民历史，遭到各界一致批评。

在英国，非洲人后裔在医疗、教育、就业、住房、执法、刑事司法等领域持续遭受的不公平对待根深蒂固。英黑人儿童上学的机会远低于白人儿童，黑人被逮捕的可能性则是白人的4倍。有关数据显示，2019年英国至少有13.6万名奴隶劳工，其中绝大部分是非法偷渡和人口贩卖的受害者。英国警方2018年查获的奴隶劳工达7000人，比2017年上升了三分之一。

英方一些人有散布谎言和虚假信息，抹黑、攻击别国人权状况的横劲，却没有正视、解决自身人权问题的勇气，是虚伪的双重标准。

深圳卫视记者：据报道，美东时间4月19日，美国前副总统沃尔特·蒙代尔在明尼阿波利斯家中去世，享年93岁。1979年，蒙代尔访华时在北京大学发表演讲，他表示任何企图削弱或孤立中国的国家都违背了美国利益。2019年，蒙代尔在美国百名专家学者及政商界人士发表的“中国不是敌人”公开信上联署签名。中方对此有何评论？

汪文斌：蒙代尔前副总统是美国资深政治家、外交家，任内为促进中美建交和两国关系发展作出了积极贡献，离任后继续发挥自身影响力推动中美两国人民间的友好合作。我们对他的逝世深表哀悼，对他的家人表示诚挚慰问。

《环球时报》记者：20日，国际原子能机构总干事格罗西表示，计划向日本派遣技术任务组，讨论福岛核事故污染废水排海的技术问题，希望韩国专家参加监督核污染废水排放的国际核查组。中方对此有何评论？

汪文斌：作为日本的近邻和利益攸关方之一，中方对有关报道内容表示关切。福岛核事故污染废水处置问题事关全球生态环境安全和各国人民生命健康，不是日本的“私事”，而是可能造成重大环境危害的事件。不应由日方单方面作出决定，更不能搞“暗箱操作”，而应秉持公开透明的原则，确保国际社会尤其是日本周边国家广泛充分参与，在相关国际组织框架内进行科学评估。

今天是世界地球日。人类只有一个地球，各国都有责任保护我们赖以生存的共同家园。我们敦促日方承担起自身应尽的国际义务，与国际社会其他成员一道，以实际行动保护环境、珍爱地球，停止危害全球海洋环境和国际公共健康安全的危险行径。

塔斯社记者：去年，普京总统曾建议联合国安理会五个常任理事国召开领导人峰会。昨天普京总统在发表国情咨文时再次表示，希望在疫情允许的情况下，联合国安理会五常能够举行线下峰会。中方对此有何回应？

汪文斌：中方支持关于举行联合国安理会五常峰会的倡议。我们认为，当前形势下，五常领导人就国际局势和重大问题及推进国际抗疫合作加强协调，对维护多边主义和战后国际秩序、维护联合国及安理会权威、维护国际和平稳定都有重要意义。

美联社记者：发生在巴基斯坦俾路支省奎塔一家酒店的炸弹袭击已经造成4人死亡，12人受伤。据报道，中国驻巴基斯坦大使是袭击目标之一，巴基斯坦塔利班声称对袭击负责。但有人怀疑可能是一些反对“一带一路”倡议的俾路支分裂势力所为。对此你有何评论？

汪文斌：当地时间4月21日晚，巴基斯坦俾路支省首府奎塔一家酒店发生汽车炸弹袭击，造成多人死伤。中方对这起恐怖袭击表示强烈谴责，对不幸遇难人员表示哀悼，对伤者致以慰问。

当天，中国驻巴基斯坦大使农融正率团访问当地。袭击发生时，中方代表团不在酒店内。截至目前，尚未收到中国公民在袭击中伤亡的报告。

目前，巴基斯坦有关部门正全力对事件展开调查。相信巴方一定能够早日查明真相，将凶手绳之以法。中方将继续坚定支持巴方反恐努力，共同维护和促进地区安全稳定，确保在巴中国人员和机构的安全。

彭博社记者：美国国会正在推进两党共提的两项旨在对抗中国、提升美国竞争力的法案，一项是“2021年战略竞争法案”，另一项是“无尽前沿法案”。中方对此有何评论？

汪文斌：美国参议院外委会通过的“2021年战略竞争法案”严重歪曲事实、颠倒黑白，渲染“中国威胁论”，大肆鼓吹美开展全面对华战略竞争，粗暴干涉中国内政，充斥着陈旧的冷战思维和零和博弈观念，也反映出美国唯我独尊、容不得别国正常发展的霸权心态。中方对此强烈不满、坚决反对。有关法案通篇拿中国说事，以中国为对手。难道美国发展的目的就是为了在竞争中打败中国吗？这种扭曲和狭隘的心态同世界大国的格局毫不相称。我愿重申，中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权、安全和发展利益。我们敦促美方重视中方关切，端正心态，理性看待中国和中美关系，停止审议推进上述议案，以免对中美关系发展造成干扰和伤害。

至于你提到的“无尽前沿法案”，美国如何发展自己是美国内政，我们乐见美国取得更大发展进步，但坚决反对动不动拿中国说事，将矛头对准中国。希望美国会端正自己的心态，理性看待中国发展，尊重中国人民正当享有的发展权利，为中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。

彭博社记者：在“2021年战略竞争法案”中，有一项关于禁止美国参加2022年北京冬奥会的修正案。中方有何评论？

汪文斌：中方坚决反对将体育运动政治化，这不仅有违奥林匹克宪章精神，也损害各国运动员的利益和国际奥林匹克事业，得不到国际社会支持，注定不会得逞。我们有信心与各方一道将2022年北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

(责编：高歌、刘军涛)