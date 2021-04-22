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外交部：对澳大利亚否决与中方“一带一路”协议表示坚决反对

2021年04月22日19:53 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月22日电（记者马卓言、董雪）针对澳大利亚政府日前宣布否决维多利亚州政府同中方签署的“一带一路”合作协议一事，外交部发言人汪文斌22日说，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已经向澳方提出严正交涉。

　　汪文斌在当日例行记者会上回答相关提问时说，“一带一路”是国际经济合作倡议，始终秉承共商共建共享原则，倡导开放、包容、透明的精神。澳大利亚维多利亚州决定同中方在“一带一路”框架下开展合作，增进双方人民的福祉，原本是一件互利共赢的好事。澳联邦政府无理否决维州政府同中方签署的“一带一路”合作协议，肆意干扰破坏两国正常的交流合作，严重损害中澳关系和两国互信，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已经向澳方提出严正交涉。“中方保留对此作出进一步反应的权利。”

　　“我们敦促澳方摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观理性看待中澳合作，立即纠正错误、改弦更张，不要在错误的道路上越走越远，使原本就面临严重困难的中澳关系雪上加霜。”汪文斌说。

　　针对澳大利亚外交部长佩恩称取消“一带一路”合作协议的原因在于其不符合澳外交政策，并非针对任何特定国家，汪文斌指出，澳方审查了1000多项协议，最终决定撤销4项，其中同中方签署的协议就有两项，澳方所谓不针对特定国家根本站不住脚。

　　汪文斌说，澳方近年来以模糊不清、毫无依据的所谓“不符合澳外交政策”“不符合澳安全利益”为由，做了大量破坏中澳正常交流和合作、毒化两国互信和民意氛围的事。澳方的政治操弄和无理行径完全违背中澳全面战略伙伴关系精神，是在开历史倒车，性质恶劣，对两国地方、企业合作信心产生了严重消极影响，也使澳方自身的形象和信誉严重受损。

　　他表示，中方始终认为，一个健康、稳定的中澳关系符合两国人民的根本利益。“澳方口口声声说希望同中国开展合作、加强高层对话，却说一套做一套，一而再、再而三损害双边关系。这次澳方的所作所为再次表明，他们对改善中澳关系毫无诚意。我们再次敦促澳方立即撤销错误决定、改弦更张，停止对中澳关系不负责任的言行，停止对两国正常合作交流无端设限，否则中方必将坚决有力回应。”

(责编：郝江震、白宇)

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