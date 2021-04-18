新华社安曼4月17日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国17日新冠疫情依然严峻，同时仍在推进新冠疫苗接种工作，其中利比亚当天启动疫苗接种。

利比亚国家疾病控制中心主任达德尔·安纳贾尔17日宣布，该国当天启动新冠疫苗接种工作。他表示，接种疫苗的重点人群为医务人员、老人以及慢性病患者等。截至目前，已有近50万人在网上申请接种。利比亚国家疾病控制中心最新数据显示，利比亚累计新冠确诊病例171131例，累计治愈156344例，累计死亡2882例。

伊朗卫生部17日报告伊境内新增确诊病例21312例，累计确诊2215445例；新增死亡319例，累计死亡66327例；新增治愈11191例，累计治愈1772688例。伊朗卫生部官员表示，当前伊许多城市疫情已经超出红色风险等级标准，达到前所未有的峰值。卫生部门预计疫情将更加严峻，各地医疗机构压力将进一步上升。

土耳其卫生部17日公布的数据显示，该国新增确诊病例62606例，累计确诊4212645例；新增死亡288例，累计死亡35608例。此外，土耳其累计接种新冠疫苗超1995万剂。

巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉17日表示，近期变异新冠病毒仍在加沙地带肆虐，新增病例数居高不下。巴卫生部当天报告全国新增确诊病例1618例，累计确诊308579例；新增死亡28例，累计死亡3251例；新增治愈1773例，累计治愈273679例。迄今，巴勒斯坦累计有159700人接种了第一剂新冠疫苗，有23113人接种了第二剂疫苗。

黎巴嫩卫生部17日公布，全国新增新冠确诊病例1695例，累计确诊508503例，累计死亡6886例，累计治愈423848例。此外，黎巴嫩累计有237204人接种了第一剂新冠疫苗，有126654人接种了第二剂疫苗。

摩洛哥卫生部17日更新数据显示，该国当天新增确诊病例600例，累计确诊505447例，累计死亡8944例，累计治愈491537例。（执笔记者：冀泽；参与记者：潘晓菁、高文成、郑思远、王峰、熊思浩、刘宗亚、尚昊、黄灵、马意翀、杨元勇、张淼、陈斌杰、王薇、苏小坡、涂一帆、胡冠、吴丹妮、汪健、王尚）

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