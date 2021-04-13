本报堪培拉4月12日电 （记者刘天亮）澳大利亚家庭研究所近日公布的一项调查显示，1/3接受调查的澳大利亚青少年声称，近期遭受过种族、外貌、性别等不同形式的歧视。报告指出，澳大利亚长期面临消除歧视，特别是种族歧视的严峻挑战。

这项面向1万名12岁及以上青少年的调查发现，种族歧视在澳大利亚青少年中普遍存在，特别是针对原住民和移民青少年，而表示曾遭遇性别歧视的女孩数量是男孩的两倍多。

2016年，慈善组织“澳大利亚使命”也进行过一次面向2.2万名青少年的全国性调查，有近1/3的受访者报告，在此前一年因为种族问题受到歧视或不公平对待。从事反歧视工作的人士认为，过去几年来，澳大利亚在反种族歧视，特别是消除青少年种族歧视方面并无明显改善。

澳大利亚家庭研究所上述调查报告的主要作者埃文斯—惠普表示，遭遇歧视的经历对青少年心理健康有明显影响。在经受多年歧视的青少年中，有2/3的人出现了抑郁症状，大约一半的人出现了高度焦虑，超过1/4的人有自残或企图自杀的行为。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 17 版）

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