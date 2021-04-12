新华社北京4月12日电 题：殖民罪行难逃历史控诉——揭批美国五大“原罪”系列评论之一

新华社记者

长期以来，美国以“山巅之城”自诩，把自己吹嘘成肩负着传播民主自由的所谓“天赋使命”国家。然而，翻开美国历史，满眼是暴力、谎言和狡诈。从亡种灭族的殖民罪行，到让人“无法呼吸”的种族歧视，从贻害无穷的武力干涉，到荼毒世界的动乱输出、误人害己的双标做派……诸多“原罪”，植根于美国立国发家的基因中。

为掠夺土地和资源对印第安人实施种族灭绝，是美国罄竹难书的殖民罪行之一。“住在联邦地区的美国人，用贪婪的目光注视着那些仍然被印第安人占据的土地。”19世纪法国思想家托克维尔在其名著《论美国的民主》中精辟刻画了当时的美国觊觎印第安人资源的丑陋嘴脸。美国在建国后的上百年中，系统性、大规模地驱逐和屠杀这些世世代代居住于北美大陆的原住民。

多届美国政府曾发布政策鼓励对印第安人的屠杀。1814年，美国总统詹姆斯·麦迪逊颁布法令，规定每上缴一个印第安人的头盖皮，美国政府将奖励50美元至100美元。从19世纪60年代到90年代，林肯颁布的《宅地法》把屠杀印第安人的活动推向高潮。该法规定，每个年满21岁的美国公民只需缴纳10美元登记费，就能在西部获得不超过160英亩（约合64.75公顷）的土地。在土地和赏金的诱惑下，白人纷纷跑到印第安人所在区域展开大肆屠杀。美国南北战争时期的将军谢尔曼甚至留下一句“名言”：“只有死的印第安人才是好的印第安人。”

在美国政府武力威胁下，19世纪30年代，居住在美国东部的印第安人被强迫迁移至密西西比河以西地区，成千上万的人因为饥寒交迫或疾病死在路上。这条上演无数惨剧的迁徙之路，被后人称为“血泪之路”。“这一年寒冷异常。雪花在地面上凝结成一层硬壳，河里漂浮着巨大的冰块。印第安人带着自己的家眷前行……他们没有帐篷也没有车辆……他们的苦难由来已久，并且觉得自己无法摆脱这些苦难。”托克维尔对时代悲惨一幕的忠实记录，至今令人感到哀伤与悲痛。

史料记载，美国政府当年为驱逐印第安人还使用了很多损招、阴招。从19世纪70年代起，美国政府雇佣大批猎手疯狂猎杀印第安人赖以为生的北美野牛，野牛数量锐减使得印第安部落衣食难以为继；一些官员常常利用印第安人的淳朴，对其进行恫吓，令其迫于恐惧自行搬走。此外，美国还采取虚伪的“保留地”制度和“同化”政策，令残存的印第安部落陷入不可逆的穷困潦倒中，文化传统被逐渐瓦解。“用尊重人道的方式来消灭人，美国可谓是行家里手。”托克维尔一针见血指出。

1887年至1933年，全美印第安人被夺走大约9000万英亩（约合36.42万平方千米）土地；从15世纪末到20世纪初，美国印第安人人口从500万骤减至25万。这是人类历史上真正的“种族灭绝”。美国印第安部落立岩苏族主席戴夫·阿尔尚博愤怒地说：“美国发展史就是一部印第安人血泪史。我们的人民已经遭遇这种待遇几百年，实在是受够了！”

美国的殖民罪行何止于此。历史上，美国一度兼并菲律宾，占领古巴，策动巴拿马独立；对拉美，“温言在口，大棒在手”，打造“美国人的美洲”；对半殖民地半封建社会时期的中国，以“门户开放”为幌子，和其他殖民主义国家分羹……殖民主义成为美国根深蒂固的思维方式，至今在金融、传媒、文化等领域，以不同形式体现。

这样一个劣迹斑斑的国家，居然长期在人权领域以“教师爷”自居，实在是世界史上的怪现状！

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