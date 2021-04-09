近期以来，美国对美洲大陆原住民印第安人的种族歧视和种族灭绝历史频遭媒体曝光，令这个动辄抹黑攻击他国的“人权判官”颜面扫地。

殊不知，在美国，人权长期遭受侵害的原住民并不只是印第安人。随着联合国的一纸控诉，美国海外领地关岛原住民查莫罗人的悲惨境遇也大白于天下。

近日，联合国人权理事会的三名特别报告员发布了一封致美国政府的联合指控函，对美国在未与查莫罗人民进行充分协商的情况下增强关岛军备，以及由此对原住民土地、资源、环境和文化权利造成的威胁表示“严重关切”。

《赫芬顿邮报》报道截图

“在关岛，即使是死人也在死去”

地处西太平洋的关岛自1898年美国-西班牙战争后便被美国占据。作为美国的海外属地，关岛居民名义上被赋予了美国国籍，但在美国大选中并无投票权，堪称美国的“二等公民”。

而另一方面，关岛的“军事和战略价值”却一直备受美国重视。特别是二战后，美国不断加大在关岛的军事存在，扩建岛上的军事基地。代表查莫罗人利益的活动人士一直谴责美国对关岛的持续控制以及不断加强的军事化。

美军关岛基地

总部设在关岛的“蓝海”国际律师事务所创始人、查莫罗作家和活动家朱利安·阿贡在他的新书《永恒之光的属性》中，讲述了美国军队在关岛等太平洋岛屿上造成的破坏。

朱利安·阿贡和他的新书《永恒之光的属性》

阿贡在书中指出，当地岛屿上的自然环境由于美国不断加剧的军事化而严重退化，以至于在今天的关岛，“即使是死人也在死去”。

美国沃克斯新闻网（VOX）报道截图

自1898年美国占据关岛至今，美国国防部已经占据了岛上大约30%的土地，而且这一占地比例还在不断增长。

美国沃克斯新闻网（VOX）报道截图

就在最近，作为美国在亚太地区军事力量大规模调整的一部分，五角大楼又决定将大约5000名海军陆战队员从日本迁往关岛。与此同时，美国海军陆战队最新的基地也在岛上居民的强烈反对声中接近建成。更让查莫罗人悲愤的是，美军基地选在当地古村落破土动工，因为在挖掘过程中发现了人类遗骸和文物。

美国沃克斯新闻网（VOX）报道截图

此外，关岛原始的北部海岸线最近也受到一个美军大型靶场建设的影响。作为海军基地的延伸，这个靶场不仅坐落在众多历史遗迹之上，而且靠近岛上的主要饮用水源，并将严重破坏岛上的自然资源和生物多样性，包括上千英亩的原生石灰岩森林和关岛特有的细趾壁虎等物种。

美国沃克斯新闻网（VOX）报道截图

正因美国长期无视关岛原住民守护自己家园的呼声，联合国人权报告员在指控函中特别“对美国政府不支持关岛查莫罗人民的自决权”表达了进一步关切。

总部设在荷兰海牙的“非联合国会员国家及民族组织”（UNPO）秘书长拉尔夫·邦奇为此提醒：“我们必须记住，关岛是联合国非殖民化议程中仅存的少数几个非自治领土之一。”

拉尔夫·邦奇

“美国人理应知道我们的存在”

事实上，许多美国人对关岛这个海外属地知之甚少，甚至不知道出生在关岛上的人是美国公民，更不用说了解关岛原住民的困境了。

更令人难以忍受的是一些政客的无知妄言。不久前，美国佐治亚州共和党籍联邦众议员马乔里·泰勒·格林在一次公开演讲中，竟然错误地把关岛说成是一个不应该接受美国财政援助的“外国”。

马乔里·泰勒·格林

格林这番表态被媒体曝光后引发了多方嘲讽。为此，美国会众议院关岛代表迈克尔·圣尼古拉斯和目前在国会大厦值班的关岛国民警卫队士兵特别给她送去了当地特产查莫罗饼干，以便“让这位新晋议员了解美丽的关岛”。

《关岛新闻》报道截图

关岛总督利昂·格雷罗的办公室则向格林邮寄了一本历史书——《命运的登陆：关岛的历史》。

《国会山报》报道截图

关岛共和党前主席菲尔·弗洛雷斯专门联系了格林的办公室，以便让她“受受教育”。弗洛雷斯就此接受采访时表示，“关岛作为美国的一部分已经经营了122年”，格林的言论非常令人失望，“我们并不指望能像美国本土的加利福尼亚或纽约那样出名，但应该有更多的人了解美国这片神奇的地方”。

《关岛每日邮报》报道截图

联合国人权机构的最新动作受到了关岛各界的欢迎。多家媒体评论称，人权报告员的指控函意义重大，因为“这是关岛历史上，联合国第一次代表查莫罗人喊话美国政府”。

《关岛每日邮报》报道截图

“非联合国会员国家及民族组织”（UNPO）发文指出，这份指控函和联合国特别报告员的关切是关岛原住民人权遭受严重侵犯的证据。“我们敦促整个国际社会向美国政府施压，要求其对这封信做出适当回应，并停止在关岛持续发生的侵犯人权行为”。

UNPO网站截图

(责编：艾雯、刘叶婷)