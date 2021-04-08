当地时间4月5日，《华盛顿邮报》刊登文章《那个令医疗产业望而生畏的字眼》，直指美国医疗体系中存在根深蒂固的系统性种族歧视。然而，上至专家学者，下至前线的医务工作人员，却普遍对这一严峻问题视而不见、避而不谈、畏难而退。

文章作者罗恩·怀亚特援引自身经历指出，美国医学界专家学者之间对于“种族歧视”一词讳莫如深，这种“畏难而退”的心态导致其根除种族歧视的愿景难有实质进展。早在2015年，怀亚特供稿美国医学会的一篇文章遭到退稿，而改稿意见写道，建议将标题中的“种族歧视”一词改为“种族偏见”。该杂志时任编辑也坦然承认，担心使用“种族歧视”会导致读者流失。就在上个月，类似事件再次上演。怀亚特的另一篇文章也被要求删除“种族歧视”一词，并使用“不可容忍”来代替。

此类现象不仅存在于学界，前往医院就医的普通民众更是种族歧视的切实受害者。怀亚特的叔叔曾因急性阑尾炎被紧急送往医院，并在不到一天后去世。其家人事后才发现病人当时已经阑尾破裂，医院却没有安排任何医生进行基本的问诊与治疗。

自新冠疫情暴发以来，少数族裔受到的伤害远远超过了白人群体。各种相关研究报告和数据无情地揭开了美国医疗体系的遮羞布，然而来自社会舆论的批评也没有起到了监督与改善人权状况的目的。

美国疾控中心4月5日公布的数据显示，在今年3月1日至27日之间，每10万白人中有302人因感染新冠病毒住院，而这一数字在非洲裔、拉丁裔与印第安原住民中则分别为860、908和1080，分别是白人的2.8倍、3.0倍和3.6倍。同时，少数族裔的确诊率依旧显著高于白人，而死亡率更是接近白人的2倍。

此外，少数族裔获得的新冠疫苗数量远低于人口比例，这一现象在美国民众开始疫苗接种超3个月后仍没有任何改善。由于疾控中心不提供疫苗接种的种族信息，美国凯撒家庭基金会对相关数据进行跟踪调查后指出，截至当地时间3月29日，美国白人中有25%已接种了至少一剂疫苗，而非洲裔与拉丁裔民众接种了疫苗的比例则分别为15%和13%，种族间的差异与一个月前几乎没有变化。

(责编：艾雯、刘叶婷)