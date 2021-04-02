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全球连线 | 中国新冠疫苗“走四方”

2021年04月02日15:08 | 来源：新华网
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　　自新冠疫情肆虐全球

　　累计确诊人数已接近1.3亿

　　多国疫情近期再次告急

　　一些地方不得不再度“封城”

　　此时

　　疫苗不仅是抗击病毒的利器

　　也是拯救生命的希望

　　更是世界重新开放的重要渠道

　　2月4日，一名医务人员在巴基斯坦伊斯兰堡的一所医院进行新冠疫苗接种准备工作。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

　　然而

　　占世界人口16%的富裕国家

　　拥有全球60%的疫苗

　　人为的“免疫鸿沟”

　　延缓了全球解决疫情危机进程

　　中国坚决反对“疫苗民族主义”

　　率先承诺将疫苗作为全球公共产品

　　积极向发展中国家提供疫苗

　　让各国人民用得上、用得起

　　1月19日，在巴西亚马孙州塔巴廷加市，医护人员为一名原住民接种中国新冠疫苗。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

　　中国正向80个国家和3个国际组织

　　提供疫苗援助

　　向40多个国家出口疫苗

　　并同10多个国家开展疫苗研发和生产合作

　　无论是“地球之肺”还是“地球肚脐”

　　抑或是“地球最南端”

　　又或是“世界海拔最高的首都”

　　都留下了中国疫苗的身影

　　中国疫苗所到之处

　　收获的不只是一声声“感谢”

　　在印尼发行的新冠疫苗主题邮票上

　　中国疫苗也成为了主角

　　2月26日，工作人员在印度尼西亚雅加达展示新冠疫苗主题的邮票。邮票的画面内容是佐科接种中国科兴公司的克尔来福新冠疫苗。新华社发（祖卡南摄）

　　中国真诚希望新冠疫苗

　　真正成为“人民的疫苗”

　　服务全世界

　　造福全人类

　　（记者：尹南、叶平凡、宫若涵、赵凯、康文军、高春雨、禹丽贞；报道员：古鲁、瓦扬；剪辑：席玥、孙硕；编辑：赵晖、席玥、唐志强、鲁豫）

(责编：艾雯、杨牧)

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