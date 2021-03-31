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真相了！美媒揭露原住民惨遭美政府迫害历史

2021年03月31日09:08 | 来源：央视新闻客户端
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当地时间3月28日，《华盛顿邮报》刊登名为《美国原住民历史：天花疫苗与驱逐家园》的专题报道。文章对美国联邦政府长期以来针对印第安原住民的谎言与恶行进行了回溯，并指出历史的创伤导致印第安原住民对美国政府失去信任。

文章指出，1832年美国国会通过了《印第安人疫苗法案》，旨在为美洲原住民接种天花疫苗，然而这一法案的通过完全是出于政府的利益考量。

接种疫苗后的原住民立即被驱逐出了原本的家园，被迫迁往西部地区并逐渐形成了今天的“印第安人保留区”。同时，疫苗还被作为与印第安部落讨价还价的筹码，美国政府仅将疫苗提供给对美国友好并能产生经济效益的部落，而不愿与政府配合的部落却在没有接种疫苗的情况下被分配到已经暴发天花疫情的地区。

此外，文章还回溯了一系列类似的欺骗甚至种族屠杀行为。例如，白人殖民者故意将带有天花病毒的毛毯赠与缺乏免疫能力的原住民，导致其人口锐减。又比如上世纪70年代，大约3400名患有精神疾病的原住民年轻女子，在不知情的情况下被美国政府实施绝育手术。

《华盛顿邮报》指出，正是历史上诸多被迫害遭遇，使得如今的很多原住民部落仍然对美国政府的承诺和疫苗心有余悸。

原住民 安德鲁：我兄弟罗杰很不喜欢疫苗，他很害怕。我的儿子亨利也说不想打疫苗，他们害怕会死于疫苗。

一名来自原住民部落的医生在接受采访时表示，与白人殖民者接触的历史带来的创伤已经深深刻在了族人的基因中，他们要铭记历史，以及美国联邦政府长期以来的谎言与恶行。

(责编：艾雯、杨牧)

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