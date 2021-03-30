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“失法”“失理”“失忆”“失智”！新疆官员揭批西方国家所谓“涉疆”谎言

2021年03月30日14:46 | 来源：央视新闻客户端
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29日上午，外交部与新疆维吾尔自治区共同举行涉疆问题新闻发布会。

上周，欧盟、英国、美国、加拿大分别以所谓“新疆人权”的问题为借口，对中国相关个人和实体进行了制裁，对此，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相在发布会上做了回应。

徐贵相表示，近日，欧盟、美国、英国、加拿大基于谎言和虚假信息，以所谓“新疆人权”问题为借口，对中国新疆有关个人和实体实施单边制裁。这种做法严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，严重伤害新疆各族人民的感情。对此，新疆维吾尔自治区人民政府已经发表了严正声明，表示坚决反对和强烈谴责！有关被制裁人员，也通过媒体表明了立场和态度。今天，我们在此举办专题涉疆问题新闻发布会，就是要进一步讲清事实真相，澄清模糊认识，揭露谎言谬论，维护正义良知。对此，我先作些评论、谈些看法。

一是集体“失法”。尊重国家的主权、安全和领土完整，是国际法和国际关系的基本准则。新疆事务纯属中国内政，任何外部势力都没有资格说三道四，更不应该实施“长臂管辖”、滥用制裁。欧盟、美国、英国、加拿大一些反华势力恶意将中国的有关治疆措施，污蔑为“集中营”“大规模监控”“强迫劳动”“强制绝育”“压制宗教”“代际隔离”，妄图与1948年联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》规定的条款“对号入座”，给新疆扣上“种族灭绝”的帽子。这种恶劣行径是对国际法和国际关系准则的严重蔑视，更与国际社会惩治“灭绝种族罪”的努力背道而驰，堪称人类历史上最大的诬陷案。

二是集体“失理”。我们多次讲，新疆行的是人间正道，所做的一切光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福新疆的各族人民。这些年来，新疆经济社会实现巨大发展，人权事业取得显著成就。2014年至2019年，新疆地区生产总值由9195.9亿元增长到13597.1亿元，年均增长7.2%。现行标准下306.49万农村贫困人口全部脱贫，3666个贫困村全部退出，35个贫困县全部摘帽，千年绝对贫困问题得到历史性解决。新疆人均寿命从新中国成立初期的30岁提高到如今的72岁，维吾尔人口从40年前的555多万增长到1200多万，各族人民依法享有中国宪法和法律赋予的各项权利。这些理念、措施、成就，蕴含着深刻的“道”与“义”，符合人类社会共同的价值追求。而欧盟、美国、英国、加拿大一些反华势力将这一切污蔑为“种族灭绝”“反人类罪”“侵犯人权”，简直是睁着眼睛说瞎话。

三是集体“失忆”。欧盟、美国、英国、加拿大一些反华势力自封为人权“判官”，妄图充当人权“教师爷”，但他们都忘却了自己过去犯下的罪行。翻开他们的历史，满眼都是侵犯人权的斑斑劣迹，堪称“种族灭绝”的罪魁祸首。众所周知，美、英、法等殖民者在长约400年的黑奴贸易中，将1200多万人从非洲运到美洲为奴，另有1000万人在运输中死亡。在今天的美国，弗洛伊德们仍不能呼吸。联合国消除种族歧视委员会早就指出，在美国和英国的非洲裔面临着系统性的种族主义歧视。

美国在建国后近百年时间里，大肆驱逐屠杀印第安人，到20世纪初，美国印第安人人口已从1492年的500万骤减至25万，只占美国总人口的2%。英国在殖民过程中，一路烧杀抢掠，围捕当地原住居民。英国的殖民史就是一部惨无人道、令人发指的血泪史。德国殖民者早在20世纪初，就对非洲纳米比亚土著民大开杀戒，1904年到1908年，德国殖民军杀害了10万以上土著民，被联合国经济及社会理事会人权委员会报告称为“20世纪的第一场种族灭绝”；二战期间，德国纳粹屠杀近600万犹太人，其中包括100多万儿童，犯下了严重战争罪和反人类罪。法国军队殖民期间在阿尔及利亚屠杀了550万人，构成危害人类罪。阿尔及利亚总统表示，阿不会牺牲历史和记忆。19世纪70年代，加拿大政府将同化原住民列入官方议程，公开宣扬“扼杀印第安血统从他们的孩子开始”，并通过设立所谓寄宿学校对原住民实施文化灭绝政策。据不完全统计，超过15万原住民儿童被迫送入学校，其中被虐致死超过了5万。我们列举的只是对自己犯下的罪行闭口不谈，反而称新疆实施“种族灭绝”，简直是厚颜无耻。

四是集体“失智”。欧盟、美国、英国、加拿大一些人宁愿相信反华势力编造的鬼话，也不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声；宁愿纵容“三股势力”的拙劣表演，也不愿正视新疆发展进步的基本事实；宁愿拉帮结派搞小圈圈，也不愿相信国际社会众多国家和有识之士的正义之言。为了插手新疆事务、干涉中国内政，他们丧失了理智、丧失了良知、丧失了底线，热衷于政治操弄，沉迷于“制裁”把戏，已经到了歇斯底里的地步。

欧盟、美国、英国、加拿大合伙借涉疆问题搞政治操弄，目的就是通过打“人权牌”搞乱新疆、遏制中国，正如美国前国务卿鲍威尔的办公厅主任威尔克森的公开承认，中情局想破坏中国的稳定，认为最好的办法是制造中国动荡，利用维吾尔人不断刺激北京，这样就无需外力、便可从内部搞垮中国。这样的险恶用心，必将引起包括新疆各族群众在内的中国人民极大愤慨和坚决反击。（总台央视记者 黄达 杨毅 曹筱征 郝亮）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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