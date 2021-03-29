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新疆官员批西方在种族问题上集体失忆：简直厚颜无耻

2021年03月29日13:15 | 来源：新华网
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在外交部29日举行的涉疆问题新闻发布会上，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相说，欧盟、美国、英国、加拿大一些反华势力自封为人权“判官”，妄图充当人权教师爷，但都忘却了自己在过去犯下的罪行——到处都是侵犯人权的斑斑劣迹，堪称种族灭绝的罪魁祸首。美、英、法等殖民者在长约400年的黑奴贸易中，将1200万人从非洲运到美洲为奴，另有1000万人在运输中死亡。直到今天的美国，“弗洛伊德们”仍然不能呼吸。联合国消除种族歧视委员会早就指出，在美国和英国的非洲裔面临着系统性的种族主义。美国在建国后近百年时间里，大肆驱逐、屠杀印第安人，美国印第安人口已从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万。英国在殖民过程中一路烧杀抢掠，英国的殖民史是一部惨无人道、令人发指的种族灭绝史。20世纪初，德国殖民者对非洲纳米比亚土著民大开杀戒，1904年至1908年，德国殖民军杀害了10万以上土著民，被联合国经社理事会人权委员会报告称为“20世纪的第一场种族灭绝”。二战期间德国纳粹屠杀近600万犹太人，其中包括100多万儿童。法国军队殖民期间在阿尔及利亚屠杀了550万人，构成危害人类罪。19世纪70年代，加拿大政府将同化原住民列入官方议程，公开宣扬“扼杀印第安血统从他们的孩子开始”，通过设立寄宿学校，对原住民实施文化灭绝政策，据不完全统计，超过15万原住民儿童被迫送入学校，其中被虐致死超过5万。“这些国家对自己犯下的罪行闭口不谈，反而称新疆实施‘种族灭绝’，简直厚颜无耻。”（记者温馨、成欣）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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