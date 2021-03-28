新华社北京3月28日电 （国际观察）澳政坛丑闻频发凸显社会不平等痼疾

新华社记者

近来，澳大利亚政坛爆发一系列丑闻。从澳执政联盟主要政党自由党工作人员被指控强奸多名女性，到匿名人士向媒体爆料澳国会大厦内长期存在淫秽行为，一系列丑闻引发澳民众广泛不满。分析人士认为，这些丑闻是澳大利亚系统性歧视和社会不平等痼疾的缩影，要消除这种根深蒂固的歧视和不平等还有很长的路要走。

政坛频频爆发丑闻

今年2月15日，现任国防部长琳达·雷诺兹的一名前雇员布里塔妮·希金斯称，2019年联邦议会选举前夕，自己在国会大厦内的部长办公室里被自由党内的一名同事强奸。此后，另外4名受害者也相继提出类似控诉。

2月底，一封匿名检举信爆料，澳大利亚一名部长级官员在30多年前曾犯下强奸案。尽管媒体和政府都未透露涉事人姓名，总检察长克里斯蒂安·波特随后还是承认自己就是传闻中的那名官员，但否认犯下强奸罪行。

随后，又有匿名人士爆料，部分国会工作人员长期在国会大厦内实施猥亵行为，并通过聊天群组分享色情图片和视频。出于政治目的，有的工作人员还定期将性工作者带入国会供议员“娱乐享受”。

频频曝出的丑闻让澳大利亚政府焦头烂额。《澳大利亚人报》近日公布的一项民调结果显示，执政的自由党支持率已降到2019年以来的最低点。

性别歧视根深蒂固

一系列丑闻让澳大利亚社会为之震惊。一方面，被曝光的种种不堪行径严重冲击道德底线；另一方面，莫里森和多名官员处置相关问题的不力表现遭受广泛质疑，引发澳舆论对该国根深蒂固的性别歧视的反思。

澳大利亚40多个城市爆发抗议浪潮，超过10万民众走上街头，对性别暴力和性骚扰表达愤怒。抗议者向国会递交了一份数万人签名的请愿书，呼吁国会为消除性别歧视行为承担更多责任。《卫报》澳大利亚版一篇报道直斥国会“充斥着一种有毒的、反女性的职场文化”。

澳大利亚统计局2020年年底发布的数据显示，澳大利亚不同性别之间的收入差距为14%，从30多岁到60多岁的各年龄组别里，女性就业参与率都低于男性。与此同时，女性遭遇性侵、人身攻击等威胁的风险远远高于男性。

华东师范大学澳大利亚研究中心主任陈弘在接受记者采访时表示，这一系列丑闻从本质上反映出澳大利亚在历史和文化上对女性根深蒂固的歧视。“在澳大利亚早期人口比例中，男性占据绝大多数，整个社会处于男性主导的文化中。即便今天，同工同酬的问题仍未妥善解决，公司管理者中女性占比也不高，性别歧视问题不容乐观。”

平等之路依然漫长

分析人士认为，这一系列丑闻是澳社会长期存在的系统性歧视和不平等现象的一个缩影。除女性外，原住民、少数族裔等都是歧视和社会不平等的受害者。

虽然澳大利亚一直以“多元文化社会”自居，但历史上臭名昭著的“白澳政策”以及对原住民群体的种种残忍行为，都是其无法回避的污点。时至今日，种族主义“幽灵”仍徘徊在澳大利亚社会中。

澳大利亚统计局数据显示，截至2020年3月，原住民在澳总人口中只占3%左右，然而澳全国监狱关押的囚犯中，原住民占比近30%。澳大利亚国立大学2020年的一项调查表明，84.5％的受访亚裔澳大利亚人在当年1月至10月间遭遇过至少一起被歧视事件。洛伊国际政策研究所今年的一项调查显示，18%的澳籍华人在2020年因种族背景受到人身威胁或攻击，37%的澳籍华人受到区别对待。

陈弘表示，此次丑闻潮引发的强烈抗议，显示澳民众积压已久的对社会不平等的不满情绪，但对女性的轻视和对少数族裔的偏见根深蒂固，并非一朝一夕就能改变，澳社会的平等之路还很漫长。

(责编：于洋、刘叶婷)