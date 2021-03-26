新华社利雅得3月25日电 当地时间3月24日，国务委员兼外长王毅在利雅得接受阿拉比亚电视台专访。访谈实录如下：

（开场白）

王毅：7年前，我出任中国外长首访中东后，曾接受阿拉伯媒体采访，记得最后一个问题是关于今后中国是否会在中东发挥更大作用。我回应说，中方愿响应中东各国的愿望，我们在中东发挥的作用只会越来越大，而不会相反。

7年后再访中东并接受阿拉伯媒体采访，让我很有感触。这7年是中国取得举世瞩目发展成就的7年，是中国同中东国家关系全方位发展的7年，也是中国更加积极参与中东事务的7年。

同样这7年，中东国家直面困难挑战，努力维稳促和，探索自主发展道路，我们由衷赞赏。

再次来到历史悠久、文明深厚的中东访问，恰逢多个时间节点。今年是“阿拉伯之春”10周年、“9·11”事件20周年、“马德里和会”召开30周年以及海合会成立40周年。时代潮流浩浩荡荡，中东局势起起伏伏，但中东国家保和平安全的初心未改，谋发展繁荣的使命在肩，如今正努力开辟发展治理的新路，努力维护中东和平的进程，努力推动海湾地区的合作。

就中国而言，今年是中国重返联合国50周年、加入世界贸易组织20周年。中国已经成为现行国际秩序的坚定维护者、建设者和贡献者。同时，我们已同所有中东国家建立外交关系，同13个中东国家关系升格为战略伙伴。中国已经成为中东国家的最大贸易伙伴国和主要投资伙伴。展望未来，中国同中东国家关系与合作必将迎来新的更大发展。

记者：美国拜登政府就职以来，有意调整中东政策，地区局势以及热点问题出现新的变化，伊朗核问题可能重返全面协议轨道，也门、叙利亚、巴勒斯坦、利比亚等热点问题也在酝酿新的发展。您如何阐述当前中国的中东政策？

王毅：中东曾是人类历史上的“文明高地”，但近现代经历长期冲突动荡，演变为世人眼中的“安全洼地”。中东是中东人的中东，中东由乱向治的根本出路，在于摆脱大国地缘争夺，以独立自主精神，探索具有中东特色的发展道路；在于排除外部施压干扰，以包容和解方式，构建兼顾各方合理关切的安全框架。

同时，中东不稳，天下难安。国际社会既不能越俎代庖，也不能袖手旁观，应在充分尊重中东国家的意愿基础上，为中东贡献维稳促和的正能量。

当前，本地区疫情仍在蔓延，动荡持续难止，热点曲折发展，中东又站在何去何从的十字路口。在此背景下，中方愿提出关于实现中东安全稳定的五点倡议：

一是倡导相互尊重。中东有独特的文明以及由此孕育出的社会政治制度，要尊重中东特色、中东模式和中东道路。要改变传统思维，不是一味从地缘竞争角度看中东，而是把中东国家视为合作伙伴、发展伙伴、和平伙伴。要支持中东国家探索自主发展道路，支持以地区国家和人民为主，推进叙利亚、也门、利比亚等热点问题政治解决。要促进文明对话交流，实现中东各民族和平共处。中国愿为此继续发挥建设性作用。

二是坚持公平正义。在中东实现公平正义，最突出的标志就是解决好巴勒斯坦问题，落实好“两国方案”。我们支持国际社会朝着这一目标积极斡旋，支持在条件成熟时召开权威性国际会议。中方愿在今年5月担任安理会轮值主席期间，推动安理会全面审议巴勒斯坦问题，对“两国方案”再确认。中方将继续邀请巴以和平人士来华开展对话，也欢迎巴以双方谈判代表在华举行直接谈判。

三是实现核不扩散。各方应当根据伊朗核问题发展演变至今的是非曲直，以实际行动相向而行，讨论制定美伊恢复履行伊核全面协议的路线图和时间表。当务之急是，美方应采取实质举措缓解对伊单边制裁以及对第三方的“长臂管辖”，伊方则应对等恢复履行核领域承诺，实现“早期收获”。同时，国际社会应支持地区国家有关建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区的努力。

四是共建集体安全。促进中东安全稳定，需要兼顾各方合理关切。应推动海湾地区国家平等对话协商，相互理解照顾，改善彼此关系。要坚决打击恐怖主义，推进去极端化进程。中国倡议在华举办海湾地区安全多边对话会议，从保障石油设施和航道安全等议题入手，探讨构建中东信任机制，逐步打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构。

五是加快发展合作。中东长治久安需要发展、合作与融通。要团结战胜疫情，尽快实现经济社会复苏。要结合中东国家不同资源禀赋，帮助冲突后国家开展重建，支持产油国经济多元增长，助力其他中东国家发展振兴。中国愿继续举办中阿改革发展论坛、中东安全论坛，与中东国家加强治国理政经验交流。

中国已同19个中东国家签署了共建“一带一路”文件，开展着各具特色的合作。中国同地区国家的抗疫合作已实现“全覆盖”，下阶段将根据地区国家需要重点深化疫苗合作，并同地区国家探讨开展对非三方疫苗合作。当前，中国正在构建新发展格局，愿与中东国家分享中国市场的机遇，与阿拉伯国家积极筹备中阿峰会，高质量共建“一带一路”，拓展高新技术等新增长极。我们也希望早日同海合会达成自贸协定。

中方愿就上述倡议同各方保持沟通、密切协调，共谋中东和平、共筑中东安全、共促中东发展。

记者：中方经常在维护地区安全与稳定方面提出很好的倡议，我们高度赞赏您刚刚提出的关于实现中东安全稳定的倡议。几天前，沙特外交大臣费萨尔也提出了关于解决也门危机的“沙特倡议”，请问您对此如何评价？

王毅：中方对沙特公布也门问题政治倡议表示欢迎，支持一切有助于维护地区和平稳定的倡议。我们赞赏沙方为缓解也门局势采取的积极举措，希望也门尽快实现全面停火，早日重回政治解决进程，恢复和平、稳定和正常秩序。

记者：您此次中东海湾之行首站到访沙特，请问您如何评价中沙关系？听说您还将会晤海合会秘书长，您怎么看待中海关系？

王毅：沙特是阿拉伯、伊斯兰世界的重要国家和全球能源大国。近年来，在萨勒曼国王、穆罕默德王储领导下，沙特积极推进经济多元化和社会变革，在国际和地区事务中日益发挥着更为重要的作用。去年，沙特成功举办二十国集团领导人抗疫特别峰会和利雅得峰会，为全球治理注入新动力。我愿借此机会再次表示祝贺。

中沙建交31年来，两国关系得到全面快速发展，习近平主席同萨勒曼国王成功互访，双方建立起全面战略伙伴关系，并成立高级别联合委员会。双方相互支持彼此核心利益，照顾各自重大关切，政治互信不断加深。沙特已连续多年成为中国最大原油供应国和西亚非洲地区最大贸易伙伴，并且是中国在地区最大的工程承包市场，双方在基础设施建设、新能源、航天通信等领域合作也在不断深化，沙特民众正在掀起“汉语热”，这些都凸显了中沙全面战略伙伴关系的高水平。

去年疫情发生后，中沙两国守望相助。沙特政府和社会各界向中国提供大量援助，中国向沙特提供紧急抗疫物资，派出医疗专家团队，支持沙提高病毒检测能力，谱写了同舟共济、团结抗疫的新篇章。

当前国际地区形势深刻变化，中沙关系的战略性、全局性更加凸显。中方愿同沙方一道，继续巩固政治互信，加强“一带一路”倡议与沙“2030愿景”对接，推动中沙关系迈上新台阶。

此访期间，我还将同海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秘书长纳伊夫会晤。今年适逢中国同海合会建立关系40周年。中海关系发展势头良好，务实合作成绩亮眼，抗疫合作卓有成效。中国同所有海合会成员国都已签署了“一带一路”合作文件，2020年中海贸易额达到1600多亿美元，中国也是海合会第一大贸易伙伴，稳居海合会石化产品最大出口对象国地位。目前，中海双方正就建立自贸区加紧商谈。我们愿同海方共同努力，推动中海关系取得新的更大发展。

记者：阿拉伯国家和中国正在筹划举行中阿峰会，同意构建中阿命运共同体。您如何评价当前中阿关系？如何构建中阿命运共同体？

王毅：面对百年变局的演进，面对世纪疫情的挑战，中阿关系逆势前行，焕发出生机活力，成为国家间关系和南南合作的典范。

2020年中阿有“三个第一”令人印象深刻。中阿贸易额近2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国。中国从阿拉伯国家进口原油占中国同期进口总量一半，阿拉伯国家成为中国第一大原油进口来源地。中阿合作论坛第九届部长会成功举行，双方一致同意召开第一次中阿峰会。沙特方面已承诺将举办中阿峰会，我们正与沙方就此积极协商，共同努力把峰会办成中阿关系史上的盛事。

打造中阿命运共同体已经成为引领中阿关系发展的目标和旗帜。中方愿与阿方一道，重点从以下方面推动中阿命运共同体落地：

——打造志同道合的中阿命运共同体。中阿双方要坚持不干涉内政这一国际准则，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互支持，在探索自主发展道路中始终结伴同行。当前形势下，我们尤其要反对以人权为借口对别国指责抹黑、干预施压。要以中阿关系的稳定性对冲各种不确定性。要加强团结协作，反对单边主义，捍卫国际正义。要维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，共同推动构建新型国际关系。

——打造安宁和谐的中阿命运共同体。中阿双方要凝聚反恐合力，加强去极端化合作，反对将恐怖主义与特定民族宗教挂钩。要增进治国理政经验交流，倡导文明对话，坚持开放包容，抵制傲慢偏见。要加强自主安全能力建设，携手应对安全挑战，构筑共同、综合、合作、可持续的中东安全架构。

——打造发展繁荣的中阿命运共同体。中阿双方要深化发展战略对接，推动标准和规则衔接，助力阿拉伯国家发展振兴，共圆中阿民族复兴之梦。要高质量共建“一带一路”，深化能源、产能等传统合作，拓展5G、人工智能、航空航天等高新技术合作，打造数字、健康、绿色合作等新的增长极。

记者：您能否介绍一下中国为抗击疫情作出了哪些努力？如何评价阿拉伯国家和中国抗疫合作？

王毅：新冠肺炎疫情突如其来，造成冲击前所未有。在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，我们坚持人民至上、生命至上，同时间赛跑，与病魔较量，采取了“最硬核”的防控措施，用1个多月时间遏制住疫情蔓延势头，用2个月左右时间将本土新增病例控制在个位数，用3个月左右时间成功控制住疫情，夺取全国抗疫斗争的重大战略成果。

中国的抗疫努力为世界守住了疫情防控的关键防线，为各国争取了应对疫情的宝贵时间。同时，中国毫无保留地与各国分享防控诊疗经验，向各方输送急需的医疗物资，中国成为了全球抗疫物资的重要补给站和抗疫斗争的坚实大后方。

面对疫情，中国和阿拉伯国家守望相助，树立了携手抗疫的典范，阐释了共克时艰的真谛。

最根本的信念是命运与共。在重大疫情面前，人类命运相连，中阿休戚与共。沙特国王萨勒曼是第一个致电习近平主席支持中国抗疫的外国元首。世界最高楼阿联酋哈利法塔等地标亮起“武汉加油”等感人标语。

中国对阿拉伯国家的抗疫合作实现了“全覆盖”。无论是巴勒斯坦人民及周边的巴难民，还是叙利亚等冲突地区人群，中国的抗疫援助从未缺席。中国向阿拉伯国家提供了呼吸机、检测试剂、额温枪、口罩、防护服等大量抗疫物资，同所有阿拉伯国家和阿盟举办了50多场卫生专家视频会议，向8国派出近百人次抗疫医疗专家组。

最突出的特色是敢为人先。阿拉伯国家是中国对外疫苗合作的第一方阵。阿联酋是最先接受中国疫苗境外三期试验的国家，为中国疫苗研发成功作出突出贡献。中国政府切实落实将疫苗作为全球公共产品的庄重承诺，已向17个阿拉伯国家及阿盟援助和出口1700多万剂疫苗，以实际行动支援阿拉伯国家的抗疫斗争。

最可贵的精神是理念相通。中国和阿拉伯国家在去年中阿合作论坛第九届部长会上，共同发表团结抗疫联合声明，一致强调应加强国际合作，发挥世界卫生组织领导作用。应开展国际联防联控，构筑全球抗疫防火墙。中阿双方共同反对把疫情政治化、病毒标签化，为促进形成全球共识、汇聚抗疫力量作出重要贡献。

记者：您能否介绍一下中国新疆的情况？中国全国人大通过了关于完善香港特别行政区选举制度的决定，这一决定对香港的安全及其政治制度有何影响？

王毅：涉疆问题的本质是反暴恐、反分裂问题。新疆地区暴恐活动一度多发频发，各族群众的生存权和发展权遭到严重践踏。近年来，新疆地区坚持以人民为中心，积极响应联合国的号召，借鉴很多国家的有益作法，大力开展预防性反恐和去极端化工作，同时持续推动经济社会发展和民生改善。

目前，新疆地区已连续4年多未再发生暴恐事件，人民的安全感实实在在。新疆过去5年经济年均增长6.1%，人均可支配收入年均增长5.8%，人民的幸福感实实在在。新疆脱贫攻坚取得决定性成就，现行标准下300多万贫困人口全部脱贫，人类发展指数比30年前提升近两倍，人民的获得感实实在在。

新疆维吾尔族人口从2010年的1017万人上升至2018年近1272万人，增幅超过25%，远高于新疆同期汉族人口2%的增幅。何来“种族灭绝”？

新疆依法保障各族群众宗教信仰自由的权利，已翻译出版维吾尔文等4种文字的《古兰经》。巴勒斯坦驻华大使参访新疆后感慨“同一条街上就有好几座清真寺”。新疆持续改善清真寺公共服务条件，尤其是向所有宗教教职人员提供经文培训、净身设施、广播电视、医疗等服务。何来“宗教压迫”？

新疆过去5年就业人数增长近200万，增幅17.2%。各族劳动者根据自身意愿充分享受择业自由，充分享有各项劳动保障权益和经济收益。何来“强迫劳动”？

相反，个别西方国家历史上却将同化原住民列为官方议程，大批儿童被强迫改信基督教、学习英语。而在新疆，各民族语言文化一直得到很好保护，维吾尔语等10种少数民族语言文字在司法、行政、教育、新闻出版等领域得到广泛应用，中国货币人民币上就印有包括维吾尔语在内的5种语言。

企图在涉疆问题上给中国扣“帽子”泼脏水，居心叵测，目的就是要以谎言抹黑中国的形象，挑拨中国同阿拉伯、伊斯兰国家的关系，最终阻挠破坏中国的发展进程。但这种企图违反人类良知，违背时代潮流，注定不会得逞。

不久前，中国全国人大会议通过关于完善香港特别行政区选举制度的决定。香港是中国的一部分，香港特区的选举制度是中国的地方选举制度，从中央层面对其进行修改完善完全合宪合法。

决定重在落实“爱国者治港”这一基本原则。无论在哪个国家，爱国都是公民的基本道德操守，更何况参与国家治理的公职人员，更应以爱国作为参政的基本政治伦理。美国、欧洲等很多国家都把效忠宪法和国家作为公职人员的最基本要求。因此，提出爱国者治港理所当然，天经地义。

此次完善香港特区选举制度，参选的范围会扩大，代表性会增强，有利于更好保障香港居民的各项民主权利，有利于消除制度机制方面存在的隐患和风险，有利于促进香港长期繁荣稳定，也将为在港外国投资者的合法利益提供更坚实保障。

爱国者治港并不意味着没有反对声音，只要不逾越爱国这条红线，仍可以监督批评特区政府的施政，仍可以保障其言论自由和各项民主权利。香港的高度自治不会因此受到任何影响，“一国两制”必将更加行稳致远。

香港问题完全是中国内政。近年来，国际上一些势力操弄涉港问题，插手香港选举等事务。这是对中国内政赤裸裸的干涉，目的就是要把香港搞乱，进而再搞乱中国。我们有决心、有信心维护好国家的主权、安全、发展利益，有决心、有信心继续贯彻好“一国两制”、“港人治港”、高度自治，让香港的明天越来越好。

我想强调，对于涉疆、涉港事务这些中国的内政，中东地区国家和人民的眼睛是雪亮的，支持中国的行动是坚定的。中阿合作论坛第九届部长会成果文件强调中方为关怀少数民族做出重要努力，支持中方在香港问题上的正当立场。在刚刚结束的联合国人权理事会上，21个阿拉伯国家共同发出声援支持中国的正义之声，中方表示高度赞赏。我们愿与地区阿拉伯、伊斯兰国家一道，继续共同举起不干涉内政旗帜，共同维护发展中国家的正当权益。

(责编：于洋、杨牧)