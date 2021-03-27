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外交部发言人一周观点撷英

外交部：合作应成为中美双方追求的主要目标

2021年03月27日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就中俄合作、涉疆问题、中美关系等热点问题进行回应。

“世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行。”

——3月22日，外交部发言人就中俄共同推动世界多极化发展和区域一体化协作问题作出回应。

记者会实录：

总台央视记者：俄罗斯外长拉夫罗夫近日接受采访称，美西方仍在国际事务中奉行霸权政策，试图阻挠世界多极化和民主化趋势，将自己的意志和要求强加给他国。中俄的首要任务是继续加强高水平协作，共同推动世界多极化发展和区域一体化协作。中方对此有何评论？

华春莹：拉夫罗夫外长的话一语中的。世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行。长期以来，美西方动辄打着所谓民主、人权旗号肆意干涉别国内政，在世界上制造了很多麻烦，甚至成为动荡战乱的根源。中俄始终肩并肩站在一起，背靠背紧密合作，坚决反对世界上的霸权霸道霸凌，成为维护世界和平稳定的中流砥柱。

过去一年，在习近平主席和普京总统的共同引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系取得显著成果。面对世纪疫情和百年变局，中俄守望相助，共抗疫情，推动经贸、科技创新等领域务实合作逆势前行；双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，共同捍卫国际公平正义。应该说中俄关系经受住了考验，含金量更足，友谊更牢固。

拉夫罗夫外长现在正在对中国进行访问，相信拉夫罗夫外长此访将进一步巩固中俄关系高水平发展的良好势头，密切双方在国际事务中的战略协作。中方愿与俄方一道，落实好两国元首共识，以今年共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为主线，弘扬条约精神，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系，共同打造战略互信、互利合作、民心相通、公平正义的国际关系典范，为维护世界和平稳定作出更大贡献。

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(责编：于洋、常红)

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