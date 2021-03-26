3月22日，美国、英国、加拿大以所谓“人权”问题为借口，分别对中国新疆有关个人和实体实施单边制裁。他们的野蛮行径严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，充分暴露出他们扰乱新疆稳定和发展的险恶用心。新疆维吾尔自治区对此表示坚决反对，予以强烈谴责！

涉疆问题不是什么民族、宗教、人权问题，而是反暴恐、反分裂问题。过去一段时期，境内外“三股势力”在新疆策划实施了数千起暴力恐怖案（事）件，造成大量无辜群众被害，财产损失无法估算。面对严峻复杂的反恐形势和各族群众对打击暴力恐怖犯罪、保障生命财产安全的迫切要求，我们高举社会主义法治旗帜，坚持“一手抓打击、一手抓预防”，既依法严厉打击暴力恐怖犯罪，又重视开展源头治理，通过加强法治宣传教育、依法设立职业技能教育培训中心等多种方式，最大限度消除了滋生恐怖主义、极端主义的土壤和条件，最大限度保障了各族群众的基本权利免受恐怖主义、极端主义的侵害，顺应了各族群众多年来对平安稳定的渴望与期盼，这才是对人权最大的保障！

经过艰苦卓绝的反恐、去极端化斗争，新疆的形势发生了可喜的变化，已连续4年多没有发生暴恐案（事）件，随着稳定红利的持续释放，新疆经济社会发展、民生改善、人权保障都取得了前所未有的成就，各族群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。一是经济高质量发展。新疆坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，保持了经济平稳健康发展。“十三五”期间，新疆地区生产总值由9306.88亿元增加到13797.58亿元。2020年，新疆城镇居民人均可支配收入34838元，是2010年的2.41倍；农村居民人均可支配收入14056元，是2010年的2.82倍。二是人民生活明显改善。新疆坚持把人民利益放在最高位置，每年将一般公共财政预算支出的70%以上用于保障和改善民生，使发展成果更多更公平地惠及各族人民。全面推进城乡教育一体化发展，实现九年义务教育全覆盖，南疆15年免费教育全覆盖，2020年全区155.8万4至6岁农村学龄前儿童实现免费入园，做到了“应入尽入”。持续开展城乡居民免费健康体检，实施农村户籍人口“先诊疗、后付费”和“一站式”结算，不断完善基本医保、大病保险、医疗救助三重医疗保障制度，为各族群众构筑起“健康防线”和“兜底网”。三是民族团结进步。新疆全面贯彻党的民族政策，坚决落实民族区域自治制度，努力促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。据统计，2010至2018年，维吾尔族人口增加254.69万人，增幅25.04%，高于全疆人口13.99%的增幅，也高于全部少数民族人口22.14%的增幅，更明显高于汉族人口2.0%的增幅。我们深入开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，全区110多万名干部职工与160多万户各族基层群众结对子、交朋友、认亲戚，办了许多得民心顺民意的好事实事，受到新疆各族人民群众衷心拥护和热烈欢迎。四是宗教和睦和顺。新疆全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法保障信教群众正常的宗教活动和宗教需求。宗教活动场所条件持续改善，清真寺里普遍有水、电、路、气、通讯、广播电视等设施，配备有医药服务、电子显示屏、电脑、电风扇或空调、消防设施、饮水设备，主麻清真寺还有净身设施、有水冲式厕所，极大地方便了信教群众。翻译出版了汉、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等4种文字的《古兰经》《布哈里圣训实录精华》等宗教经典书籍，不断拓宽信教群众获得宗教知识的途径。开办新疆伊斯兰教经学院和8所分院，以及伊斯兰教经文学校共10所宗教院校，每年招生近千人，形成了较为完善的伊斯兰教人才教育培养体系。五是脱贫攻坚取得全面胜利。新疆坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，聚焦“两不愁三保障”，采取一系列有效措施，全力打赢了脱贫攻坚战。目前，新疆现行标准下306.49万农村贫困人口全部脱贫，3666个贫困村全部退出，35个贫困县全部摘帽，千年绝对贫困问题得到历史性解决。

新疆稳定发展成就有目共睹，世界上许多有识之士纷纷点赞。2018年底以来，包括联合国官员、外国驻华使节、伊斯兰合作组织秘书处、有关国家常驻日内瓦代表、媒体记者和宗教团体等80多批团组，涉及100多个国家和地区的1200多人来疆参访，普遍赞赏中国反恐、去极端化和人权保障成就。世界上很多国家通过联名致函联合国人权理事会主席和人权高专、在多个多边场合共同发言等方式，对新疆在反恐和去极端化、保障公民宗教信仰自由、促进经济发展、改善民生等方面成就给予高度评价。在联合国人权理事会第46届会议上，80多个国家以共同或单独发言形式声援和支持中国在涉疆问题上的正当立场。然而美、英、加少数反华势力宁愿相信几个人编造的谎言，却不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声；宁愿配合“三股势力”的拙劣表演，却不愿正视新疆人权事业发展进步的基本事实。这只能证明，他们并不在乎什么是真相，而是热衷于政治操弄，搞“制裁”丑陋闹剧，企图人为制造出所谓涉疆问题，破坏新疆安全稳定，阻碍中国发展壮大。

人贵有自知之明，国亦如此。美国、英国、加拿大自封“人权判官”，充当“人权教师爷”，自身却在人权问题上劣迹斑斑。众所周知，美英等殖民者在长约400年的黑奴贸易中，将1200多万人从非洲运到了美洲为奴，有1000万人在运输中死亡。在今天的美国，“弗洛伊德”们依然无法呼吸。联合国消除种族歧视委员会早就指出，美国和英国非洲裔在健康、就业、教育、公平审判等方面的权利，面临着系统性的种族主义歧视。19世纪70年代，加拿大政府将同化原住民列入官方议程，公开宣扬“扼杀印第安血统，从他们的孩子开始”，通过设立寄宿学校，对原住民实施文化灭绝政策。据不完全统计，超过15万原住民儿童被迫送进学校，其中被虐致死超过了5万人。美、英及其盟军还犯下了严重的战争罪和反人类罪。他们在阿富汗违反“日内瓦公约”，残忍杀害无辜平民，据统计，阿富汗战争造成4万多平民死亡，约1100万人沦为难民。在毫无真凭实据的情况下，就对伊拉克和叙利亚两个主权国家发动战争，造成了无数无辜平民伤亡，无数家庭妻离子散，仅在叙利亚就有35万人死于战火、家破人亡。美英等国发动的利比亚战争，制造了大规模的人道主义灾难，现仍然有40余万人流离失所，100多万人亟待救助。面对上述累累罪行，美国、英国、加拿大有什么资格动辄挥舞人权大棒干涉别国内政？他们应该为践踏他国人权、导致生灵涂炭而感到羞耻。他们才应该被制裁、被追责，受到历史的审判和正义的清算！

在此，我们正告美国、英国、加拿大，停止在人权问题上搞政治操弄和双重标准，停止挑拨新疆各民族之间的血肉联系，停止利用涉疆问题损害中国利益、干涉中国内政。谎言终究改变不了真相。新疆所做的一切坦坦荡荡，光明正大，经得起历史的检验。任何外部势力都干扰不了新疆的和谐稳定、阻挡不了新疆各民族的团结进步、抹杀不了新疆人权进步的客观事实。任何破坏新疆繁荣发展的图谋和行径，只能自食恶果、自取其辱，注定会遭到可耻失败。

(责编：艾雯、刘叶婷)