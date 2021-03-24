针对欧盟、英国、加拿大，美国分别以人权为由对中国新疆有关人员和机构实施制裁，中国外交部发言人华春莹23日在例行记者会上作出超长回应。她指出，历史和事实表明，这几个国家想当“人权教师爷”，但他们根本不配，他们既非圣人，更无实力。

有记者提问，22日，欧盟、英国、加拿大分别以所谓新疆人权问题为借口，宣布对有关个人及实体实施单边制裁。同日，美国宣布制裁中方两名新疆政府官员，声称是对欧、英、加制裁措施的补充，美、英、加三国外长发表联合声明向中方施压，请问中方对此有何回应？

华春莹表示，美、英、加和欧盟基于谎言和虚假信息以人权为由对中国新疆有关人员和机构实施制裁，中方予以强烈谴责。中国外交部负责人已分别召见欧盟、英国驻华大使，提出严正交涉。22日晚中方已第一时间表明严正立场并宣布对欧方有关机构和人员实施制裁。中方也已向美方、加方提出严正交涉。

“40年来，新疆维吾尔族人口从550万增长到了1280万，人均寿命从30岁提高到72岁，包括维吾尔族在内的新疆各族民众依法享有中国宪法和法律赋予的各项权利。中国新疆地区各族人民享有稳定、安全、发展、进步，这是最为成功的人权故事之一。”华春莹指出。

她说，但是美、英、加和欧盟的一些政客显然不愿意承认这一事实。他们对一些反华政客和所谓学者恶意捏造所谓“证据”如获至宝，全然无视那些拼凑的所谓“事实”完全基于虚假的所谓“内部文件”“受害人陈述”和来源不明的信息，甚至对中国官方文件和数据的断章取义和歪曲篡改。这些只能证明他们关心的根本不是什么人权，在乎的根本不是什么真相。他们不愿意看到中国的成功、发展，不愿意看到中国人民过上越来越好的生活。于是打着人权的幌子，以各种借口来干涉中国内政，企图遏制中国的发展。他们的所作所为是对中国人民名誉和尊严的诋毁和冒犯，是对中国内政的公然干涉，是对中国主权和安全利益的严重侵犯。

华春莹指出，这几个国家自封“人权判官”，充当“人权教师爷”，但是自身在人权问题上劣迹斑斑，他们没有任何资格指责中国，甚至将自己犯过的罪、做过的恶强加给中国。

接着，华春莹在记者会上列举出一系列事实：

美、英、法等殖民者在长约400年的黑奴贸易中，将1200多万人从非洲运到了美洲为奴，有1000万人在运输中死亡。就在今天的美国，“弗洛伊德们”依然无法呼吸。联合国消除种族歧视委员会早就指出，在美国和英国，非洲裔健康、就业、教育、公平审判等方面的权利，面临着系统性的种族主义。

早在20世纪初，德国殖民者就对非洲纳米比亚的土著居民大开杀戒。1904年至1908年，德国殖民军杀害了10万以上土著民，包括赫雷罗族的四分之三人口和纳马族一半以上人口，被联合国经社理事会人权委员会报告称为“20世纪的第一场种族灭绝”。二战期间德国纳粹屠杀近600万犹太人，其中包括了100多万儿童。

美英及其盟军在阿富汗违反《日内瓦公约》，残忍杀害无辜平民，犯下了严重的战争罪和反人类罪。

法国军队殖民期间在阿尔及利亚屠杀了550万人，构成危害人类罪。阿尔及利亚总统表示，阿尔及利亚不会牺牲历史和记忆。

19世纪70年代，加拿大政府将同化原居民列入官方议程，公开宣扬“扼杀印第安血统从他们的孩子开始”，通过设立寄宿学校，对原住民实施文化灭绝政策。据不完全统计，超过15万原住民的儿童被迫送进学校，其中被虐致死超过5万。

“大家也都记得，当年美英等国用一袋洗衣粉和摆拍的视频作为证据，就对伊拉克和叙利亚两个主权国家发动战争，造成了无数无辜平民伤亡，无数家庭妻离子散，流离失所。今年是叙利亚危机10周年，仅叙利亚就已经有35万人死于战火，家破人亡。他们难道不应该被制裁吗？”华春莹反问道。

她说，今年也是利比亚内战10周年，法英和欧盟发动利比亚战争，制造了大规模人道主义灾难，是当前难民移民问题的恶缘和地区动荡的重要因素。今天在利比亚境内仍然有40余万人流离失所，超过100多万人亟待救助，他们难道不应该被追责吗？“这几个国家对他们输出动乱不仅毫无忏悔，而且还以人权为名对他国实施单边制裁，严重损害相关国家人民的生命权、健康权和发展权。”

华春莹称，面对疫情，这几个最发达的国家漠视民众的生命权和健康权，任由数以万计的人民死去，奉行“疫苗民族主义”，大量囤积远远超过其人口需要的新冠疫苗，导致发展中国家无苗可供。

“我们不禁要问，人之不存，权将焉附？美西方口口声声保护人权，他们到底保的是什么？护的是什么权？他们如何体现对人权的尊重和保护？他们难道不应该感到羞耻吗？”华春莹强调。

“历史和事实表明，这几个国家想当‘人权教师爷’，但他们根本不配，他们既非圣人，更无实力。”华春莹说，希望他们明白，今天的中国不是伊拉克，不是利比亚，也不是叙利亚，更不是120年前的中国。外国列强架起几门大炮就能打开中国大门的时代，已经一去不复返了，几个所谓的学者和媒体同官方勾结就能肆无忌惮抹黑攻击中国而不受任何惩罚的日子也一去不复返了。

华春莹说，奉劝他们不要低估中国人民捍卫国家利益与民族尊严的坚定意志。“来而不往非礼也，他们终将为其的愚蠢和傲慢付出代价”。

外交部负责人召见欧盟驻华代表团团长 通报中方有关反制措施

3月22日夜，外交部副部长秦刚召见欧盟驻华代表团团长郁白，代表中国政府就几小时前欧盟外长会借口所谓新疆人权问题作出单边对华制裁决定，向欧方提出严正抗议和强烈谴责，并通报中方有关反制措施。

秦刚指出，欧盟基于涉疆谎言和虚假信息搞对华制裁，于实不符，于法无据，于理不合。欧方没有资格以人权教师爷自居。中方敦促欧方认识到错误严重性并纠正错误，停止对抗，以免给中欧关系造成更大损害。中方维护国家主权、安全、发展利益的意志和决心坚定不移。

外交部负责人召见英国驻华大使就英国借口新疆人权问题对华制裁提出严正抗议

3月23日，外交部副部长秦刚召见英国驻华大使吴若兰，代表中国政府就英方借口所谓新疆人权问题对华实施单边制裁，向英方提出严正抗议和强烈谴责，强调中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，将对英方错误行径做出必要、正当反应。

(责编：艾雯、刘叶婷)