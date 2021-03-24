本报北京3月23日电 （记者荣翌）针对美国、加拿大、英国和欧盟基于谎言和虚假信息以人权为由对中国新疆有关人员和机构实施制裁，外交部发言人华春莹23日表示，中方对此予以强烈谴责。“来而不往非礼也，他们终将为他们的愚蠢和傲慢付出代价。”

华春莹在当日例行记者会上回答相关提问时说，中国外交部负责人已分别召见欧盟、英国驻华大使，提出严正交涉。22日晚，中方已第一时间表明严正立场并宣布对欧方有关机构和人员实施制裁。中方也已向美方和加方提出严正交涉。

华春莹指出，中国新疆地区各族人民享有稳定、安全、发展、进步，这是最为成功的人权故事之一。但是，美、英、加、欧盟的一些政客显然不愿意承认这一事实。他们对一些反华政客和所谓学者恶意捏造所谓“证据”如获至宝，全然无视那些拼凑的所谓“事实”完全基于虚假的所谓“内部文件”“受害人陈述”和来源不明的信息，甚至对中国官方文件和数据断章取义和歪曲篡改。“这些只能证明，他们关心的根本不是什么人权，在乎的根本不是什么真相。他们不愿意看到中国的成功、发展，不愿意看到中国人民过上越来越好的生活，于是打着人权的幌子以各种借口干涉中国内政，企图遏制中国发展。他们的所作所为，是对中国人民名誉和尊严的诋毁和冒犯，是对中国内政的公然干涉，是对中国主权和安全利益的严重侵犯。”

华春莹列举美、英、法等殖民者长约400年的黑奴贸易，美国“弗洛伊德们”仍不能呼吸，加拿大19世纪70年代对原住民实施文化灭绝政策等，指出相关国家自封人权“判官”，充当人权教师爷，但自身在人权问题上劣迹斑斑。他们没有任何资格指责中国，甚至将自己犯过的罪、作过的恶强加给中国。

以美、英等国对伊拉克和叙利亚两个主权国家发动战争，法英和欧盟等发动利比亚战争造成大规模人道主义灾难为例，华春莹指出，相关国家对他们输出动乱不仅毫无忏悔，而且还以人权为名对他国实施单边制裁，严重损害相关国家人民的生命权、健康权和发展权。“面对疫情，这几个最发达国家漠视民众生命权和健康权，任由数以万计的人民死去，奉行‘疫苗民族主义’，大量囤积远超他们人口需要的新冠疫苗，导致发展中国家无苗可供。”

“我们不禁要问，人之不存，权将焉附？美西方口口声声保护人权，他们到底保的是什么人？护的又是什么权？他们如何体现对人权的尊重和保护？他们难道不应该感到羞耻吗？”华春莹说。

“希望他们明白，今天的中国不是伊拉克、利比亚，也不是叙利亚，更不是120年前的中国。外国列强架起几门大炮就能打开中国大门的时代已经一去不复返了，几个所谓学者和媒体同官方勾结就能肆无忌惮抹黑攻击中国而不受任何惩罚的日子也一去不复返了。奉劝他们不要低估中国人民捍卫国家利益与民族尊严的坚定意志。来而不往非礼也，他们终将为他们的愚蠢和傲慢付出代价。”她说。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 03 版）

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