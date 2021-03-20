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加拿大某些政客反华闹剧太拙劣（观象台）

□ 李嘉宝
2021年03月20日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，加拿大联邦众议院炮制一份涉疆动议，诬称中国对新疆维吾尔族等实施所谓“种族灭绝”，鼓吹更换2022年北京冬奥会举办地，并呼吁加政府正式采用上述立场。

　　拙劣的谎言在事实面前不堪一击。来看一组新疆经济社会发展的统计数据：过去60多年来，新疆经济总量增长了200多倍，人均生产总值增长了近40倍，人均预期寿命由30岁提高到74.42岁。2010年至2018年，维吾尔族人口增加255万，增幅达25%，超过了全疆人口14%的增幅，更远高于汉族人口2%的增幅。何来“种族灭绝”一说？一些加拿大政客无视国际法常识与客观事实，空口白牙给中国乱扣帽子，充分暴露自身的无知和无耻。

　　近段时间，从订制“蝙蝠文化衫”、企图拿病毒溯源问题做文章，到抹黑中国依法处理危害国家安全的犯罪案件是在“实施任意拘押”，再到如今打着人权幌子炒作冬奥会议题……细细盘点，加拿大某些政客的一系列恶劣行径，为国际社会所不齿——将疫情政治化，严重违背世卫组织倡导的科学精神；将体育政治化，完全违反了《奥林匹克宪章》精神；戴着有色眼镜对中国内政指指点点，与“不干涉内政”这一国际公认的基本原则背道而驰。

　　以人权“教师爷”自居的一些加拿大政客，恐怕早忘了揽镜自照。据路透社报道，加拿大政府2019年公布的一份调查报告显示，仅1980年至2015年间，就有数千名原住民妇女和女童失踪或被谋杀。报告称，“她们是加拿大种族灭绝的牺牲品”，反映了“加拿大根深蒂固的殖民主义”和“国家无能”。新冠肺炎疫情发生后，加拿大国内种族问题更加严重。加统计局2020年的一项调查显示，温哥华55%、蒙特利尔36%、多伦多31%的少数族裔认为，基于种族的歧视和骚扰行为呈上升趋势。  

　　正如中国外交部发言人所说：“在刷存在感的同时，是不是事先要做好家庭作业，以免贻笑大方？”

　　当前，全球疫情形势仍不乐观，世界各国都面临着抗疫和经济复苏的双重挑战。团结互信、合作共赢越来越成为国际社会的共识。中国连续数年是加拿大第二大贸易伙伴。2019年，中加贸易额达740亿美元，较40多年前建交之初增长了近500倍。加拿大政客应认识到，中国的和平发展将为中加合作带来更多机遇，健康稳定发展的中加关系符合两国和两国人民的共同利益。继续一意孤行，挑起对抗，恶化中加关系，非但不会给加拿大带来预期收益，反而会损害加拿大的利益。孰轻孰重，值得加拿大政客们细细思量。

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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