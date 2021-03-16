人民网北京3月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：昨天，中国常驻联合国代表团张军大使致信联合国秘书长古特雷斯，正式通报中方将向联合国维和人员捐赠30万剂新冠疫苗，优先用于非洲任务区。你能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：今年2月，王毅国务委员兼外长在联合国安理会新冠疫苗问题部长级公开会上宣布向联合国维和人员捐赠疫苗。近日，中国政府决定，向维和人员捐赠30万剂新冠疫苗，优先用于非洲任务区。这是中方落实习近平主席关于将疫苗作为全球公共产品重要承诺的具体举措，充分体现了中国对多边主义和联合国的支持，以及对维和人员健康与安全的重视与关心。昨天，中国常驻联合国代表致信联合国秘书长，正式通报上述决定。

中方是联合国秘书长“为维和而行动”倡议下维和人员安全议题牵头国之一，高度重视维和人员安全问题，支持尽快为维和人员接种疫苗，保障维和人员生命健康，帮助他们更好履职。下一步，中方将同联合国秘书处密切配合，早日让维和人员用上中国疫苗。

《北京青年报》记者：韩国媒体15日援引韩国气象厅表态报道称，源自中国的沙尘暴近日侵袭韩国，造成韩国空气质量严重下降。环境和空气污染问题再次成为中韩两国民众关注热议话题。中方对此有何评论？

赵立坚：这是一个老话题。环境和空气污染问题没有国界，对其起源等作出结论需要以科学监测和综合分析为前提。根据中国监测机构的分析，此次沙尘天气源自中国境外，中国只是“途经站”。我注意到蒙古国官方日前就沙尘暴危害发布了相关消息。中国舆论没有因为蒙古国可能是“上一站”而加以指责。各方都应以科学和建设性的态度看待相关问题，正面引导舆论，避免不必要炒作和轻易扣帽子。

我还想告诉大家，中国高度重视防沙治沙和荒漠化治理。我们也已取得显著成效。近年沙尘天气明显减少。这不仅惠及本国，也为改善本地区空气质量作出了巨大贡献。此次沙尘天气说明本地区在环境治理合作方面还有很多事情要做。中方愿同各邻国和国际社会一道，携手推进本地区和全球环境治理保护，为建设美丽清洁的世界作出积极贡献。

彭博社记者：美国国务卿布林肯今日与日本官员会面，同日本寻求应对中国的共识。中方对此有何评论？

赵立坚：我们认为，美日搞交流合作应有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有利于地区国家间团结合作以及亚太地区和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。

印度广播公司记者：关于中国提出的便利签证办理的倡议，问题是有些国家尚未使用中国疫苗。中方的倡议对这些国家来说有何意义和用处呢？中方是否已与有关国家进行沟通，推动这些国家认可中国疫苗？如尚未沟通，那么中方此举将使谁受益？

赵立坚：目前，多个国家和国际组织已提出结合疫苗接种情况适时放宽国际旅行限制或开放边境的设想，有的已作出相应便利安排。中方对接种中国生产的新冠疫苗人员给予有关便利安排，是在充分考虑安全性和有效性基础上，对疫苗大规模接种后便利跨境人员往来所做的有益探索和尝试，这与中国疫苗认证问题无关。

追问：放宽旅行限制总体上是好事。如果这些国家无法获得中国疫苗，中方也未就中国疫苗的使用与这些国家接触沟通的话，那这些国家的人如何能够接种中国疫苗并从中方倡议中获益呢？考虑到中国的疫苗正在获得世卫组织认可的过程中，但是更好更有用的选择是中方认可世卫组织已经批准的疫苗，不是吗？

赵立坚：我听懂了你的建议。我刚才也说了，中方提出上述的便利措施和便利安排是中方自己作出的有益探索和尝试，是单方面的，与疫苗认证无关。关于你提到的有关中方认证别国疫苗问题，昨天我已经阐明了中方立场。

香港中评社记者：15日，美国科技媒体Protocol发布针对美国科技行业从业人员的调查问卷结果，显示56%的美国科技行业受访者认为美对中国科技公司的限制过度，60%受访者支持美与中国科技公司开展更密切合作，58%受访者认为美中“冷战”可能会削弱美科技行业。中方对此有何评论？

赵立坚：科技是推动经济社会发展的重要引擎。全球科技合作是人心所向、大势所趋。长期以来，美国是全球科技开放和合作的巨大受益者。中美开展科技交流与合作符合两国和两国人民的利益。

美上届政府为维护自身科技垄断地位，将科技问题政治化，泛化国家安全概念，滥用国家力量，人为在科技领域“建墙”“脱钩”“断供”。这种做法严重违背时代潮流和市场经济规则，损人害己，最终只会造成自我封闭和落后。美国新一届政府应倾听本国企业发出的客观理性声音，正确看待中国科技发展和中美科技合作，停止对中国科技企业的无理打压和限制，为中美在科技领域的交流合作提供良好环境，共同推动全球科技进步发展。

彭博社记者：美国劳工联合会-产业工业联合会主席特鲁姆卡致信美国总统国家安全事务助理沙利文，要求拜登政府和国会停止进口中国新疆生产的太阳能产品。他提出，来自新疆的多晶硅的光伏产品系“强迫劳动”生产。中方对此有何评论？

赵立坚：所谓新疆存在“强迫劳动”是彻头彻尾的谎言，其目的是限制打压中国有关方面和企业发展。中方已经在多个场合反复多次澄清事实和真相。希望美国政府、有关组织及企业本着对自己负责、对他人负责的态度，明辨是非、尊重事实，不要信谣传谣，作出符合自身利益的正确判断。

深圳卫视记者：15日，联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒在安理会记者会上表示，为实现叙利亚问题解决，建立一种新的国际格局至关重要。它将囊括所有对叙利亚冲突有影响力的各方。安理会常任理事国应该以某种形式参与其中。中方对此有何评价？叙利亚危机已延宕十年。中方在推动实现叙利亚问题解决方面发挥了什么作用？

赵立坚：十年来，叙利亚经受了非法入侵、外部占领之害，恐怖主义、单边制裁之痛，国家发展几近停滞。国际社会应该从中汲取深刻教训。强行干涉内政，一味施压、制裁的做法，只会给一国带来灾难。叙利亚的未来必须掌握在叙利亚人民的手中。国际社会应当坚持“叙人主导、叙人所有”原则，支持裴凯儒特使斡旋工作，为早日实现叙问题政治解决发挥建设性作用。

十年来，中方始终支持在尊重叙利亚主权、独立和领土完整基础上推动叙利亚政治进程，积极支持联合国斡旋努力。我们主张彻底铲除在叙利亚恐怖势力，支持叙利亚维护国家安全与稳定。我们敦促有关国家解除对叙利亚单边制裁和非法封锁，支持叙利亚改善民生努力。中方将继续为早日和平、公正、妥善解决叙利亚问题发挥积极作用。

彭博社记者：加密消息应用软件“Signal”在中国遭到禁用。外交部对此有何评论？中方为什么要封禁外国社交媒体平台？

赵立坚：我不了解你提到的有关情况，请你向主管部门了解。

作为原则，我可以告诉你的是，中国互联网是开放的。同时，中国政府依法依规管理互联网。

彭博社记者：美国总统拜登的一名助手称，如果中方不停止对澳大利亚的经济胁迫，则美中关系不会改善。你对此有何评论？

赵立坚：中美双方即将举行高层战略对话。关于此次战略对话的具体议题，双方正在商定。我们希望中美双方按照两国元首除夕通话的精神，就共同关心的问题坦诚对话。中方也将在对话中就有关问题表明我们的立场。双方应该相互尊重，平等相待，通过对话增进相互了解，管控和化解分歧问题，推动中美关系重回正轨。

中方已经多次介绍过对中澳关系的看法。中澳关系出现当前困难局面的根本原因是，澳大利亚在一系列涉及中国主权、安全和发展利益的问题上，采取错误言行，破坏了两国互信和合作的基础。这其中的是非曲直，澳方是十分清楚的。

彭博社记者：彭博社报道称，中国政府要求阿里巴巴出售旗下的媒体资产，包括在香港的《南华早报》。你能否证实？中方是否想让国有企业接手《南华早报》？

赵立坚：我不掌握你提到的情况，也没有具体的信息向你提供。

日本电视网记者：美国国务卿布林肯在和日本外相会见时提到，中国和缅甸是和西方国家有着不同价值观的国家。你对此有何回应？

赵立坚：我想强调的是，民主是全人类的共同价值，实现民主没有固定模式，也不存在标准答案。真正的民主必须扎根本国土壤、服务本国人民。中国实行社会主义民主政治，坚持中国共产党领导、人民当家作主、依法治国三者有机统一，是一种全过程、最广泛的民主，体现了人民的意志、符合中国的国情，得到人民的拥护，为人类政治文明进步作出了独特和重要贡献。事实已经充分证明，关于民主世界上没有统一的标准和版本。

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