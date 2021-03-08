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以色列进一步放宽防疫限制 餐厅等恢复营业

2021年03月08日15:07 | 来源：新华网
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以色列政府宣布7日进一步放宽防疫限制措施，餐厅和剧院等恢复营业。

据以色列政府6日晚发布的消息，以色列着手实施第三阶段“解封”。餐厅将向接种两剂新冠疫苗超过一周和感染新冠病毒后康复的人开放室内就餐。这类人员应出示疫苗接种证明或卫生部应用程序“绿码”，其他群体在室外就餐。

剧院和体育场馆等重新开放。文化、体育和公共活动可获准举办，室内参加人数不超过500人，室外不超过750人；在可容纳超过1万人的体育场馆，室内人数不超过1000人，室外不超过1500人。

在低感染率地区，持“绿码”的大学生可返校复课，无“绿码”学生在线上课。

以色列公民和永久居民入境以色列的人数上限提高至每日3000人，入境后应居家隔离。

以色列去年12月27日实施疫情暴发以来第三次全国范围“封城”。批评人士认为政府执行封锁措施不力，后者承诺避免第四次“封城”。

2月上旬以来，以色列结束全国范围“封城”，逐步放宽防疫限制措施，计划分五个阶段彻底“解封”。博物馆、图书馆、购物中心和教堂等场所已重新开放，民众持“绿码”入内。民众仍需戴口罩和保持社交距离。

以色列人口900多万，迄今超过490万人接种了第一剂新冠疫苗，其中约370万人完成第二剂接种。分析人士认为，总理本雅明·内塔尼亚胡希望借助疫苗接种快速推进，提振被疫情拖累的经济，为实现连任“加分”。

以色列定于3月23日举行议会选举，内塔尼亚胡作为利库德集团领导人谋求连任总理。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、杨牧)

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