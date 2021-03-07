王毅：所谓新疆地区存在“种族灭绝”的说法荒谬绝伦

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，近期美国和一些西方国家诬蔑中国在新疆地区采取行动构成“种族灭绝”，对于这种诬蔑您怎么看待？中方怎么回应？

王毅表示，说到“种族灭绝”，大多数人想到的是16世纪的北美印第安人，19世纪的非洲黑奴，20世纪的犹太人，以及至今仍在坚持抗争的澳洲原住民。

王毅说，所谓新疆地区存在“种族灭绝”的说法荒谬绝伦，完全是别有用心的造谣，彻头彻尾的谎言。过去40多年来，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，翻了一番。过去60多年来，新疆经济总量增长了200多倍，人均预期寿命从30岁提高到72岁。很多去过新疆的外国朋友都表示，他们见到的新疆同个别西方媒体的报道完全不同。法国作家维瓦斯写了一本书，名为《维吾尔假新闻的终结》。他用自己两次亲赴新疆的经历讲述了繁荣稳定的真实新疆。他在书中明确表示，正是那些从未去过新疆的人在制造假新闻，在杜撰抄袭中以讹传讹。

王毅指出，一些西方政客宁愿相信几个人编造的谎言，却不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声；宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿正视新疆地区发展进步的基本事实。这只能证明，他们并不在乎什么是真相，而是热衷于政治操弄，企图人为制造出所谓涉疆问题，破坏新疆地区安全稳定，阻碍中国发展壮大。

王毅说，我们欢迎更多各国人士到新疆去参观访问。眼见为实，谣言终将不攻自破！