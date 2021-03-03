人民网北京3月3日电 据外交部网站消息，3月3日外交部发言人汪文斌主持例行记者会。问答实录如下：

彭博社记者：根据盖洛普有关民调结果显示，美国民众对中国的好感度降至新低。中方对美国民众对华态度趋于消极有何评论？

汪文斌：近期有很多关于中美关系的民调。我也注意到，从一些民调的数据看，有相当数量的美国受访者认为应维持中美人文交流，72%的受访者支持美国积极同中国开展气候治理合作。

我想强调，中美两国人民素怀友好感情，双方人民的友谊始终是中美关系发展的源头活水和重要基础。但美国上届政府和美国内反华势力出于意识形态偏见和一己政治私利，大肆诬蔑抹黑中国，肆意挑动对抗和分裂，散布政治病毒，严重毒化了两国的民意氛围。

近期中美双方各层级开展了一系列交往活动。中国国家主席习近平同美国总统拜登在中国农历除夕通电话。上个月，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话。前不久，中美双方多位前政要、专家学者等各界代表共同参加了以“对话合作，管控分歧—推动中美关系重回正轨”为主题的蓝厅论坛，王毅国务委员兼外长在开幕式上致辞。就在昨天，中国人民对外友好协会与美国州立法领袖基金会共同举办了以“合作共赢、再谱新篇”为主题的第五届中美省州立法机关合作论坛视频会议。双方应当顺应两国人民呼声和国际社会期待，保持和加强各领域对话沟通。

希望美方客观理性看待中国和中美关系，采取理性务实的对华政策，同中方相向而行，多做有利于增进中美互信与合作的事，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。我们也希望各界媒体朋友客观真实地报道中国和中美关系，更好地发挥增进中美人民相互了解与信任的桥梁作用。

今日俄罗斯记者：本周二，欧盟宣布对一些俄罗斯公民实施制裁，原因是俄方逮捕了反对派人士纳瓦尔内。同日，美国也宣布，基于相同理由对部分俄高级官员和14家实体实施制裁。俄罗斯方面就此回应称，欧盟和美国的行为是在将俄同欧、美关系拉进“死胡同”。中方对此有何评论？中方是否担心未来俄、欧、美三方在联合国安理会等国际场合的协调和合作因此受影响？

汪文斌：我们不止一次阐述过中方立场，如何处理纳瓦尔内问题，这完全是俄罗斯的内政。对于主权国家的内政，外部势力无权干涉。我们希望有关国家能够通过协商和对话增进理解、化解分歧，而不是在国际关系中动辄使用单边制裁或以制裁相威胁。

关于你提到的第二个问题，俄罗斯、美国、欧盟在国际社会都具有重要影响力。中方希望有关国家之间能够加强沟通对话，这有利于维护世界和平稳定，有利于国际社会携手应对各种全球性挑战。

新华社记者：据报道，2日，世界知识产权组织发布报告显示，中国2020年国际专利申请量同比增长16.1%，达到约6.8万件。中国申请量连续两年居世界榜首。发言人对此有何评论？

汪文斌：我也看到了有关报告，根据报告显示，中国再次成为《专利合作条约》（PCT）框架下国际专利申请量最多的国家，申请数高达68720件，同比增长16.1%，增幅也高于2019年的10.6%。中国企业连续4年成为《专利合作条约》框架下国际专利最大申请者。在申请量最多的10所高校中，有5所来自中国。

在新冠肺炎疫情冲击背景下，中国《专利合作条约》国际专利申请量增速不降反增。这再次体现了中国在知识产权保护方面取得的成效，也是中国创新能力和社会公众知识产权意识持续提升的一个缩影，表明中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。

根据中国国家知识产权局近期发布的数据，2020年中国授权发明专利达53万件，同比增长17.1%。中国在2020年“全球创新指数”中的排名位居第14位，是前30名中唯一的中等收入经济体。

当前，随着中国进入新发展阶段，我们正在大力贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，这离不开知识产权的有力支撑。没有一个国家可以成为独立的创新中心，或独享创新成果。创新成果应当惠及全球，而不应成为埋在山洞里的宝藏。中方愿同各国一道，继续加强科技创新与合作，积极参与全球知识产权治理，为全球知识产权平衡、包容、可持续发展作出更多贡献。

中新社记者：据报道，沙特吉赞省遭遇了导弹袭击，造成5人受伤。中方对此有何评论？

汪文斌：中方谴责针对平民和民用设施的袭击，支持沙特维护自身安全稳定的努力，呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动。

今日俄罗斯记者：微软公司称，有政府背景的中国黑客利用其电子邮件服务器漏洞，对部分美方机构实施了网络攻击。微软还称，这些黑客企图从美国高校、律师事务所、传染病研究机构那里窃取信息。中方对此有何回应？

汪文斌：中国坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和网络窃密行为，这一立场是一贯的、明确的。中方多次重申，网络空间具有虚拟性强、溯源难、行为体多样的特点，网络攻击溯源是复杂的技术问题。将网络攻击直接与政府相关联，更是高度敏感的政治问题。中方希望有关媒体和企业采取专业和负责任的态度，在定性网络事件的时候基于充分证据，而不是无端猜测指责。

总台央视记者：今年是中国和巴基斯坦建交70周年。昨天，王毅国务委员兼外长以视频方式同巴基斯坦外长库雷希共同出席了中巴建交70周年庆祝活动启动仪式。双方还将举办哪些庆祝活动？中方对两国关系未来发展有何展望？

汪文斌：3月2日，王毅国务委员兼外长在北京以视频方式同巴基斯坦外长库雷希共同出席中巴建交70周年庆祝活动启动仪式并发表致辞，双方还发布了建交70周年庆祝活动徽标。这标志着中巴两国正式启动年内一系列庆祝活动。

经初步沟通，双方计划举办涵盖政治、经贸、人文、军事等广泛领域的100余场庆祝活动，我们将在协商确定后尽早对外公布相关活动清单。当然，中巴两国庆祝建交70周年的活动绝不仅限于清单上的内容，我们欢迎两国社会各界，尤其是年轻一代积极参与进来，使双方庆祝活动更丰富多彩、更广泛深入、更富有成果。相信在双方共同努力下，中巴两国一定能够进一步传承和发扬传统友好，进一步拓展和深化各领域务实合作，进一步拉紧两国人民心灵之间的联系，推动中巴全天候战略合作伙伴关系取得更大发展。

彭博社记者：一家名叫Recorded Future的美国网络安全公司称，去年6月以来，也就是中印发生边境冲突后，一些受到中国政府资助的黑客组织一直在对印度电厂和港口进行攻击。你对此有何评论？

汪文斌：我这两天已经回答过相关问题。我注意到，印方也已公开否认有关报道。在没有事实依据的情况下向特定方泼脏水，这种做法是不负责任的，也是别有用心的。我们敦促有关方面尊重事实，停止无事生非和恶意挑拨。

澎湃新闻记者：据报道，2日，澳大利亚智库罗伊国际政策研究所民调显示，18%的澳籍华人去年因种族背景受到人身威胁或攻击，37%的澳籍华人受到区别对待，疫情和中澳关系紧张起到推波助澜作用。此外，近期悉尼有华裔议员也受到了种族主义攻击。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到了有关报道。一段时间来，澳大利亚国内针对包括华人华侨在内的亚裔的歧视现象层出不穷，严重威胁在澳中国公民的人身安全与合法权益，我们对此深表关切。中国政府此前已发布了赴澳留学预警和旅游安全提醒，希望在澳中国公民做好自身安全防范。同时，我们希望澳方正视问题，采取切实举措加强对国民的教育，解决好自身国内的种族主义和歧视现象等问题，维护和保障在澳中国公民的安全和正当权益。

《南华早报》记者：据报道，德国官员称，计划今年8月派军舰赴亚洲访问，并称军舰返航时将途经南海。如果成行，这将是2002年以来德军舰首次经过南海。中方有何评论？

汪文斌：各国在南海享有国际法所规定的航行与飞越自由，但不能以此为借口危害沿岸国主权和安全。

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