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中国援助伊拉克的新冠疫苗运抵巴格达

2021年03月02日21:09 | 来源：新华社
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新华社巴格达3月2日电 中国援助伊拉克的首批国产新冠疫苗2日凌晨运抵伊首都巴格达。伊拉克卫生部长哈桑·塔米米、中国驻伊拉克大使张涛等参加了疫苗交接仪式。

在交接仪式上，塔米米代表伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米对中国向伊拉克援助新冠疫苗表示高度赞赏和感谢。他说，中国是首个向伊拉克援助抗疫物资和派出专家组的国家，感谢友好的中国人民向伊拉克援助疫苗。新冠大流行是全人类面临的共同问题，需要各方协调、共同努力，以促进疫苗的公平分配。

张涛说，当前中方仍面临较大的疫情防控压力，国内疫苗需求很大，但中方克服困难向伊拉克援助新冠疫苗，体现了中国人民对伊拉克人民的真情厚意。中方愿继续为伊方抗击疫情提供力所能及的支持和帮助，为伊方采购中国国产疫苗提供更多协助和便利，同伊方一道，推动构建人类卫生健康共同体，夺取全球抗击疫情最终胜利。

伊卫生部1日报告新增新冠确诊病例3599例，累计确诊699088例；新增死亡病例22例，累计死亡13428例；新增治愈病例3708例，累计治愈639639例。

伊拉克卫生部1月19日宣布，伊拉克国家药品筛选局审批通过紧急使用两种新冠疫苗，分别为中国国药集团生产的新冠疫苗和英国牛津大学与阿斯利康公司联合研发的新冠疫苗。

(责编：高歌、杨牧)

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