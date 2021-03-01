人民网北京3月1日电 据外交部网站消息，3月1日外交部发言人汪文斌主持例行记者会。问答实录如下：

彭博社记者：美国国务卿发推特称，美方呼吁中方立即释放此前被拘捕的香港“民主”人士。中方有何评论？

汪文斌：美方会允许其他国家对美国内的正常执法说三道四吗？

中国是法治国家，香港是法治社会，任何人都不能凌驾于法律之上。香港警方依法拘捕并起诉涉嫌违反香港国安法颠覆国家政权罪的犯罪嫌疑人是正当执法行动。我们坚定支持香港警方依法履职，维护国家安全和香港的安全和稳定。我们敦促美方尊重事实，尊重法治，停止以任何方式干预香港事务，停止干涉中国内政。

美国专题新闻社记者：据澳大利亚媒体报道，澳政府已向一些香港地区护照持有者发放了“人道主义”签证，这是澳方自2010年以来首次这么做。中方有何评论？

汪文斌：中方在涉港问题上的立场是一贯、明确的。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。中方敦促澳方停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免对中澳关系造成进一步损害。

《环球时报》记者：据报道，美国国务卿布林肯26日称，美国坚定支持加拿大发起的“反对任意拘押宣言”，并要求中方立即无条件释放两名被拘押的加公民。中方对此有何评论？

汪文斌：康明凯、迈克尔涉嫌危害中国国家安全犯罪，已被提起公诉。中国司法主权不容干涉。

至于加方发表的所谓“反对任意拘押宣言”，这完全是加拿大一手炮制的国际闹剧。我们注意到，加方近日已悄悄将加纳等所谓联署国从联署名单当中删除了。贝宁也通过外交渠道向中方明确表示没有参与加方“宣言”，但至今仍被加方强行列在联署名单上。加方出于一己之私，不惜在国际上四处哄骗，甚至违背有关国家意愿、强行将他们拉入所谓的联署国家名单，是企图误导国际社会，这种做法十分拙劣，理应受到谴责。加方的图谋绝不会得逞。

日本广播协会记者：我有三个问题。第一个问题，缅甸“军事政变”已过去1个月。近期缅甸军方开枪击毙了多人。缅甸军官强调军方是“慎重对待”民众抗议活动的。中方对此有何评论？第二个问题，欧盟提议伊朗核协议相关国家应当进行磋商，美国政府也表示有意重返磋商。但是伊朗政府表示它不会参与。中方对此有何评论？第三个问题，美国政府同阿富汗塔利班签署和平协议已经一年了。但在美军从阿撤离的同时，当地的恐怖袭击仍时有发生，期盼的和平似乎并没有实现。中方对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，作为缅甸的友好邻邦，中方关注缅甸当前局势，希望缅各方从国家发展稳定大局出发，保持克制，在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。近期联合国就缅甸问题举行了联大非正式会议，中国常驻联合国代表在会上阐述了中方有关立场。我想强调的是，推动缅甸局势降温是当务之急，也是国际社会共识。国际社会应当在尊重缅甸主权、政治独立、领土完整和国家统一的前提下，帮助缅甸相关各方按照缅甸人民意愿和利益开展对话与和解，妥善处理分歧，维护政治和社会稳定，以和平方式解决出现的问题，继续有序推进国内民主转型进程。国际社会的任何行动都应有助于缅甸政治和社会稳定，有助于缅和平和解，避免激化矛盾，使局势进一步复杂化。中方愿为推动缅局势降温继续发挥建设性作用。

关于第二个问题，伊朗核问题局势正处于关键节点。当务之急是美国采取具体措施解除对伊制裁，伊朗则对等恢复履约，以共同推动全面协议重返正轨。正是出于这一考虑，中方倡议举行全面协议参与方加美方的国际会议，并支持欧盟提出的具体设想。我们呼吁美欧不要在国际原子能机构采取对抗性行动，以利于尽早召开上述会议。中方将继续同有关各方保持接触，共同为此作出努力。

关于第三个问题，中方关注美塔和平协议落实及阿人内部谈判推进相关情况，注意到有关方面和国际社会对阿富汗形势走向的关切。当前阿安全形势依旧复杂严峻，阿人内部谈判正迈向实质性谈判。我们认为，阿各方及国际社会应以负责任、建设性态度处事谋事，共同坚定致力于推进政治解决阿富汗问题，早日实现阿和平、团结与发展。

中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，将在尊重阿各方意愿基础上，秉持公正客观立场，继续做阿和平和解进程的支持者、斡旋者和便利提供者，发挥建设性作用。

总台国广记者：据报道，中国援助菲律宾的新冠疫苗28日运抵马尼拉。菲律宾总统杜特尔特赴机场迎接，并表示这是菲律宾在抗击疫情过程中迈出的关键一步，感谢中国政府和人民的诚意和善意。中方能否介绍更多情况？

汪文斌：中国和菲律宾是友好邻邦。新冠肺炎疫情发生以来，中菲两国政府和人民守望相助，携手抗疫，构建了更加紧密的伙伴关系。中国政府决定向菲方提供疫苗无偿援助，中国军队也向菲军方紧急提供疫苗援助。中国相关企业还与菲政府签署了疫苗采购合同。这次运抵菲律宾的中国疫苗是菲律宾接收的首批外国新冠疫苗。正如杜特尔特总统所说的那样，中国疫苗援助彰显了中菲两国之间的友谊和团结。我们希望中国疫苗能为菲方控制疫情、恢复经济和保护人民健康提供助力。

近期，中国新冠疫苗陆续运抵多个国家，为有关国家抗击疫情作出积极贡献。中方将继续践行习近平主席将疫苗作为全球公共产品的重要宣示，以不同方式同各国开展疫苗合作，携手共克疫情，促进疫后共同发展。我们也希望所有有能力的国家都尽快行动起来，共同为支持国际社会特别是发展中国家战胜疫情作出积极贡献。

巴通社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，中国帮助本国7亿多人口脱贫，他向习近平主席和中国政府表示祝贺。中方对此有何评论？中国脱贫工作取得的成就还有哪些？

汪文斌：中方赞赏伊姆兰·汗总理对中国脱贫攻坚成就作出的积极评价。我也注意到联合国驻华协调员常启德等国际组织负责人表示，中国的脱贫攻坚成果为世界带来重要启示，习近平主席带领中国政府和人民表现的决心和行动力是首要经验。

消除绝对贫困是中国民生改善的里程碑，是中国人权发展的历史性成就，也是人类进步的壮丽篇章。党的十八大以来，中国平均每年有1000多万人脱贫，相当于一个中等国家的人口脱贫，平均大约每3秒钟就有1个人跨过贫困线。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70％以上。一个国家在这么短的时间内实现几亿人脱贫，是人间奇迹。

消除绝对贫困体现了中国共产党以人民为中心，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作出发点和落脚点的执政理念，展现了中国社会主义制度集中力量办大事的政治优势。在中国共产党领导下，全国投入大量人力、物力、财力用于脱贫攻坚，包括累计选派25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村干部，同近200万名乡镇干部和数百万村干部一道奋战在扶贫第一线。这其中也包括外交部的同事们。过去28年来，外交部一共派驻了38位驻云南省金平和麻栗坡两个贫困县的扶贫代表和3位驻村第一书记，为帮助当地百姓摆脱贫困作出了积极贡献，我们为此深感自豪。

中国的脱贫成绩属于中国，也属于世界，从理论和实践上为促进国际减贫事业发展提供了中国方案。我们愿同各国一道，为广大发展中国家消除贫困、实现联合国2030可持续发展目标提供力所能及的帮助，为各国人民过上更美好的生活、推动世界人权进步作出自己的贡献。

总台央视记者：据报道，26日，联合国23名人权专家发表联合声明表示，已多次对美国警方过度使用武力等问题表达担忧。专家们指出，在美国一些城市，“警察不分青红皂白地对抗议者、居民和旁观者发射催泪弹、橡皮子弹，并且近距离使用胡椒喷雾。催泪弹甚至落在居民院落里并伤害到了儿童”。专家们还表示，美方必须解决警察暴力执法和系统性种族主义问题，采取措施以确保任何过度使用武力的执法行为都无法逃脱惩罚。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。过去一年，美国执法部门暴力执法的报道经常见诸媒体。“我不能呼吸”依旧让人警醒。美国“警察暴力地图”网站数据显示，2020年1月到11月，美国只有17天没有发生执法人员致死案件。《华盛顿邮报》调查数据显示，2020年美国约有近1000人遭执法人员射杀，平均每天就有3人丧生在执法人员的枪下。这背后反映出的问题值得人们深思。

世上的每一个人，不论种族、肤色、性别、国籍，其生命都应当得到尊重和珍惜，人权都应当得到维护和保障。我们希望美方摒弃双重标准，正视本国种族主义、执法部门暴力执法等严重人权问题，采取措施切实促进和保障人权。

法新社记者：“驻华外国记者协会”（FCCC）发布了年度“报告”。中方对此有何评论？

汪文斌：我们从未承认你提到的相关组织。这个所谓“报告”预设立场，危言耸听，毫无事实依据。我要强调的是，中国是法治国家，任何人在中国都必须遵守中国法律。我们始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道工作，并将继续为其提供便利和协助。我们反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由炮制假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。

日本广播协会记者：关于日本来华人员入境时进行核酸检测的问题。日本驻华使馆认为，如果采取肛拭子检测方式，可能导致被检测人心理负担大，希望中方重新评估有关做法。中方对此有何回应？

汪文斌：中方根据疫情形势变化，按照相关法律法规，科学动态调整相关防疫措施。具体情况请你向中方主管部门询问。

《中国日报》记者：据报道，2月28日，澳大利亚国立大学东亚经济研究所研究显示，2020年中国对澳直接投资下降61%至7.83亿美元，创6年来新低。这既受疫情影响，也是澳方加强对中方投资审查所致。中方对此有何评论？

汪文斌：你提到的数字很能反映中澳关系当中存在的一些实际问题。中澳经贸投资合作本质上是互利共赢的。长期以来，中国企业赴澳大利亚投资为当地经济发展和民生就业作出了巨大贡献。在中国去年对外直接投资增长3.3%的背景下，对澳投资却断崖式下降，其中原因值得澳方认真反思。近年来澳方多次滥用“国家安全”理由否决中国企业赴澳投资项目，动辄对两国各领域正常的交流合作无端设限，严重影响中国企业赴澳投资的信心。这种将经贸问题政治化的做法与澳方一贯标榜的市场规则和自由竞争原则相悖，对澳方自身利益及声誉也造成损害。澳政府应采取措施，为包括中国企业在内的外国投资者提供公平、开放和非歧视的投资环境，为中澳两国各领域务实合作创造便利条件。

共同社记者：日本政府最近表示，如果外国公务船强行登陆钓鱼岛，日方可能会在必要时使用武器。中方对此有何评论？

汪文斌：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中国海警在钓鱼岛海域开展巡航执法，是中方依法行使主权的正当举措。中方维护领土主权的决心和意志坚定不移，将坚决应对针对钓鱼岛的任何挑衅冒险行为。

我们敦促日方切实恪守中日四点原则共识精神，停止可能导致钓鱼岛局势复杂化的危险言行。

路透社记者：据《纽约时报》报道，研究显示中国黑客可能对印度电网系统进行了网络攻击，借机“警告”印度不要在边境问题上咄咄逼人。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中国是网络安全的坚定维护者，坚决反对并打击任何形式的网络攻击行为。网络攻击溯源难，不能无中生有、随意猜测，更不能在拿不出证据的情况下向特定方泼脏水，这种做法不仅不负责任，而且别有用心。中方对此坚决反对。

湖北广电记者：中欧地理标志协定今天起正式生效。发言人认为这对中欧经贸合作、对双方企业和民众来说有何积极意义？

汪文斌：中欧地理标志协定的生效对于中国和欧洲都是一个好消息。日前，商务部有关司局负责人已就此介绍了情况，中欧第一批双方互认的各约100个地理标志将于协定生效之日起开始获得保护，第二批各175个地理标志产品亦将在4年内获得保护。这些产品当中包括我们熟知的中国的安溪铁观音、绍兴酒，欧洲的帕尔玛火腿、香槟等食品，也包括宣纸、蜀锦等欧盟第一次在其对外商签的地理标志协定中纳入的中国特色地理标志。相信在协定生效后，中国和欧洲的消费者都可以放心购买更多来自对方的优质产品，吃上更多来自对方的特色美食。双方企业也能在相关领域的贸易往来中获得更多保障。

中欧地理标志协定是中国对外商签的第一个全面高水平的地理标志协定。协定的生效实施，充分体现了中欧双方坚持自由和开放贸易、支持以规则为基础的多边贸易体制的承诺，将为中欧经贸合作发展提供新的动力，有助于进一步巩固中欧全面战略伙伴关系的经贸基础。去年底，中欧双方如期结束了中欧投资协定谈判。我们也希望投资协定能尽快正式签署和生效，早日惠及中欧双方企业和民众。中方愿与欧方一道，继续携手维护基于规则的多边贸易体系，共同构建开放型世界经济，助力中欧和世界经济复苏和发展。

《北京青年报》记者：26日，联合国人权高专巴切莱特在联合国人权理事会高级别会议上称，应对有关中国新疆地区发生“任意拘押”“强迫劳动”等问题的报道进行独立评估。相信通过与中方正在进行的对话，能够就其访华达成双方都满意的条件。中方对此有何评论？

汪文斌：我们对联合国人权高专依据不实信息、屈从政治压力，对中国进行不实指责感到遗憾，坚决反对将人权问题政治化、借人权问题干涉中国内政的错误做法。

《中华人民共和国宪法》规定，公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由，有宗教信仰自由，公民的人身自由不受侵犯。中华人民共和国公民行使各项合法权利受到宪法和法律保护。中国“十四五”规划编制工作广泛在网上征求意见，广大人民群众踊跃参与，留言100多万条，有关方面从中整理出1000余条建议。这是中国特色社会主义民主的生动实践。改革开放以来，按现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。这是中国人权事业的历史性成就，也是世界人权进步的重要体现。

一国人权状况好不好，本国人民最有发言权，人民才是一国人权事业的评分者，人民的满意度是衡量一国人权事业最直观的晴雨表。有关国际权威机构历次调查显示，多年来中国民众对中国共产党领导的中国政府满意度超过90%。新加坡有关调查显示，全球23个经济体中，中国大陆民众对政府抗击疫情举措满意度最高。

中方愿意同世界各国在平等和相互尊重基础上开展人权对话与交流。新疆地区的大门始终是敞开的，我们欢迎联合国人权高专访问新疆，双方也在就此保持沟通。但访问目的应是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。我们坚决反对任何人利用此事进行政治操弄，向中方施压。

彭博社记者：据《产经新闻》报道，日本政府年内不会邀请中国领导人访问日本。中方对此有何评论？

汪文斌：我愿再次强调，一段时间以来，中日双方未就有关重大议程进行探讨。日本国内少数媒体借此炒作涉华议题，制造噪音和杂音，根本毫无意义。希望日方同中方一道努力，正确引导国内舆情民意，为两国关系改善发展营造良好氛围，积累有利条件。

(责编：高歌、吴成良)