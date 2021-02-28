在人权状况劣迹斑斑的加拿大，一些政客沉溺于意识形态对抗的冲动，炮制反华闹剧，注定是枉费心机，必遭唾弃

近日，加拿大众议院通过涉疆错误动议，严重歪曲事实，肆意攻击中国的涉疆政策，是对中国内政的粗暴干涉和对中国人民的恶意挑衅，充分暴露了加拿大一些政客破坏新疆发展稳定，干涉中国内政的伪善面孔和险恶用心。

涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂问题。中国新疆地区认真落实联合国制定的《防止暴力极端主义行动计划》，借鉴其他国家的类似做法，依法开展去极端化工作，完全符合《联合国全球反恐战略》的原则和精神，是预防性反恐和去极端化的重要举措，是有效的。新疆已连续4年多未发生暴恐案件就是证明。

加众议院所谓“种族灭绝”纯属无稽之谈、一派胡言。中国宪法、民族区域自治法等法律对于保障少数民族发展和权益作了明确规定，包括各族妇女在内的新疆各界民众依法享有宪法法律保障的各项人权。2010年至2018年，新疆维吾尔族人口从1017万增长至1272万，增幅达25%，不仅高于全疆人口14%的增幅，也高于全部少数民族人口22%的增幅，更是明显高于汉族2%的增幅。当前，新疆社会大局稳定，人民安居乐业，民族团结和睦，各族人民生命权、健康权、发展权等基本权利得到有力保障，这是谁也不能否定的事实。加拿大一些政客从未去过新疆，甚至没有到过中国，却打着人权的幌子在涉疆问题上搞政治操弄，公然散布谎言以助长破坏新疆社会稳定的企图，这恰恰是对人权的践踏。

加方长期以来以“人权教师爷”自居，其自身人权状况却劣迹斑斑。19世纪70年代，加政府将同化原住民列入官方议程，公开宣扬“扼杀印第安血统从他们的孩子开始”，通过设立寄宿学校对原住民实施文化灭绝政策。原住民学龄儿童被强行带离家庭，被迫改信基督教，禁止使用土著语言，许多儿童还遭受性侵、殴打等虐待。自1870年建立第一所寄宿学校，到1996年最后一所关闭，该制度持续超过一个世纪。据不完全统计，有超过15万原住民儿童被强迫入校，其中被虐致死超过5万人。2015年，加拿大“真相与和解委员会”公布调查报告认为，原住民寄宿学校制度等同于文化种族灭绝。加拿大针对原住民的暴力凶杀问题也十分严峻，2019年公布的一份调查报告认为，加拿大各级政府对涉原住民女性案件的处理存在严重偏见和“结构性问题”，甚至达到“种族灭绝”程度。显然，加方真正应该做的是反躬自省。

新疆事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。在人权状况劣迹斑斑的加拿大，一些政客沉溺于意识形态对抗的冲动，炮制反华闹剧，注定是枉费心机，必遭唾弃。

《 人民日报 》（ 2021年02月28日 03 版）

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