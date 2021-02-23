忆黎

据约翰斯·霍普金斯大学的数据，截至2月22日，美国新冠死亡人数累计超50万，成为全球确诊和死亡病例数最高的国家。《纽约时报》21日头版以大型点状图展示美国的新冠疫情悲剧：从2020年2月29日在美发现的第一例新冠肺炎死亡病例开始，每一个黑点代表一位逝者，50万的死亡病例让密密麻麻的黑点布满了半个版面。

“点”图每隔5万例便被分割成不同的区间，区间大小代表了时间的长短。随着时间的推移，黑点分布得愈加紧密，“点”图的颜色逐渐加深，展现出新冠死亡人数在“黑色冬季”的剧增。

图为《纽约时报》2月21日头版

谈到死亡人数时，项目图形编辑Lauren Leatherby说，这一画面反映了“这一切正在快速发生”。

《华盛顿邮报》统计显示，在这“痛苦的一年”中，美国新冠死亡人数相当于平均每天死亡1370例，平均每小时57例，大约每分钟1例。NBC发文称，美国人口不到全球的5%，但全世界超过1/5（20%）的死亡发生在美国。而《今日美国》则将这一天称为“我们这一代人的死亡纪念日“。

图为《今日美国》报道截图

《纽约时报》一篇文章称，目前美国新冠肺炎死亡病例数已超过了美国在一战、二战和越战中死亡人数的总和。到目前为止，每670个美国人中就有一个死于新冠肺炎。在疫情中心之一的纽约市，这个数字达到了1/295。在洛杉矶县, 这一数字接近1/500。

文章写道：“每一次死亡都留下了数不清的哀悼者，这种伤痛的连锁反应席卷了全美各个城镇。每一次死亡都给社区留下了一块空地：一张吧台凳，一张空床，一个空厨房。”每周在固定时间光临酒馆的老友、社区里早晚护送孩子们过马路的热心大爷，这一个个就在身边的、鲜活的生命就这样消逝。“活着的人被已去世的配偶、父母、邻居和朋友留在了空巢之中”。

而这已不是《纽约时报》第一次以这种极具视觉冲击力的方式警醒人们疫情对生命的残酷剥夺。早在2020年5月24日，美国新冠累计死亡病例数突破10万例时，《纽约时报》曾用头版整个版面刊出其中近1000人的姓名和简介。当这个数字接近20万时，头版照片显示了得克萨斯州一位艺术家的院子，他在自家草坪上插满了一面面小旗，以纪念在该州每一位逝去的生命。

图为《纽约时报》9月20日头版图片

虽然美国正迎来“充满希望”的时刻：美日新增确诊急剧减少，新增死亡人数正在放缓，疫苗正在稳步接种。但由于变异新冠病毒的威胁，美国的新冠病例数仍可能再次激增。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇更是直言，作为一个高度发达的国家，美国做得“比大多数国家都糟”。

华盛顿大学的一个独立全球健康研究中心预测，6月1日之前，美国死亡人数可能会超过61.4万。

在去年3月的白宫新闻发布会上，美国顶级传染病学家福奇曾预警，新冠病毒可能会杀死多达24万美国人。然而一年过去了，新冠病毒在美国造成的死亡人数是这个数字的两倍多。

历史学家、哈佛大学前校长Drew Gilpin Faust说，美国的医学和社会成就让许多美国人相信，“我们已经为任何事情做好了准备——我们已经征服了大自然。”

“当中央公园有野战医院的时候，尸体无法埋葬而堆积如山的时候，我们只是对自己感到震惊，没想到这会发生在我们身上，”Faust说，“这种对大自然的掌控感受到了这场流行病的严重挑战。”

华盛顿大学的流行病学家Ali Mokdad说：“这将是我们历史上悲伤的一天。我们的子孙后代会回过头来看看我们，并责怪我们在面对一场大流行时最大的失败。我们允许人们死亡，我们没有保护我们的弱势群体——美国原住民、拉美裔美国人和非裔美国人，我们没有保护我们的一线工人。”

(责编：张信凤、常红)