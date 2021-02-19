人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在2月19日外交部例行记者会上，有记者问：我们看到有报道说加拿大外长称加政府严重关切新疆地区的人权状况，希派独立调查人员去新疆，加保守党要求加政府将中国政府在新疆的所做所为列为“种族灭绝”。美国会个别议员在众议院重新提交了修订版“维吾尔强迫劳动预防法案”。澳大利亚外长佩恩此前也呼吁中国允许包括联合国高专在内的观察员立即不受限制地对新疆进行有意义的访问。中方对此有何评论？

华春莹表示，的确，近一段时间以来，加拿大、美国、澳大利亚一些人在涉疆问题上不断制造刺耳噪音，散播谎言。但坦白地讲，他们每散播一次，就更加让世人看清他们的无知和荒谬，也使他们自诩的民主、人权的“光环”更加黯然失色。

关于新疆的真实情况，中方包括新疆自治区方面已通过多种方式进行了详细介绍。但可惜的是，这些人显然不愿意听，听不进去。今天我想再强调四点：

第一，所谓新疆“种族灭绝”、“强迫劳动”等说法是彻头彻尾的世纪谎言，是加、美、澳等国个别政客、媒体、学者沆瀣一气、串连炮制的丑恶闹剧。他们这些人从未去过新疆，根本没有亲眼见过新疆的美，没有亲身感受到新疆各族人民群众的和谐幸福。过去40年，新疆维吾尔族人口增长了1倍以上，他们见过这样的“种族灭绝”吗？他们是不是认为新疆少数民族群众只能像他们自己国家的少数族裔那样，无奈地忍受贫困、失业和歧视？难道新疆少数民族同胞没有自主择业、平等就业，通过自己的劳动去创造更美好生活的权利吗？难道很多外国人包括在座很多外国记者都可以学习中文，而新疆少数民族群众作为中华人民共和国的公民就没有学习自己国家通用语言的权利吗？中国人民币上印着维吾尔族语言，这难道不是中国各民族平等的一个表现吗？2019年，新疆接待游客超过2亿人次。他们如果真心希望了解新疆的真实情况，我们当然非常欢迎他们来新疆走一走，实地看一看，跟各族群众聊一聊。但我们坚决反对搞“有罪推定”式的所谓“调查”。

第二，“种族灭绝”在加拿大、美国、澳大利亚等国是曾经现实存在的事实。19世纪70年代，加拿大政府将同化原住民列入官方议程，公开宣扬“扼杀印第安血统从他们的孩子开始”，通过设立寄宿学校，对原住民实施文化灭绝政策。原住民学龄儿童被强行带离家庭，被迫改信基督教、学习英语。据不完全统计，有超过15万原住民儿童被迫送入学校，其中被虐致死超过5万。加政府历年来对原住民群体犯下的罪行，包括剥夺原住民土地、资源、同化其语言和传统文化等，导致抑郁症、吸毒、酗酒、自杀、犯罪在原住民中发生的比例远远高于其他种族。加拿大监狱中原住民犯人占犯人总数的60%。加拿大原住民妇女和儿童被谋杀和失踪的概率是加拿大其他人口群体的12倍，是白人妇女的16倍。

美国在建国后近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、杀戮印第安人。美国印第安人口从500万减至25万，只有原来的不到二十分之一。近年来美国以所谓反恐和人权为由，在伊拉克、叙利亚、利比亚、阿富汗等国挑起战乱，造成数以百万计无辜民众伤亡，而这些遭殃的国家无一例外都是穆斯林国家。美国还是世界上仅有的几个发动过生物细菌战的国家。

澳大利亚曾推行臭名昭著的“白澳政策”，对土著居民实施灭绝，将10万土著儿童强行带离家庭，令多少土著家庭骨肉分离、肝肠寸断，被“偷走的一代”造成的永久伤痛至今仍然在澳大利亚社会能够清晰地感受的到。

这些历史和事实，如果不是有关国家有些人一而再，再而三地忽略自己的问题而对他国进行无端指责，也许人们不会再去想起。对于这些国家少数族裔的血泪史，我不知道刚才你提到的那些加、美、澳政客们有什么说法？要谴责吗？

第三，西方某些人喜欢居高临下地跟他国谈人权问题，惯于站在“教师爷”的位置指手划脚。但是我想说，无论在任何时候、任何国家、任何社会，首先应该保障的人权是每个人的生命权和健康权，捍卫每一个人的价值和尊严。不缺衣少食、不挨冻受饿、能安定生活，这是真正的基本人权。

在刚刚过去的这个中国春节，虽然由于疫情防控原因，大家不能像往年一样大规模流动，但中国老百姓逛公园、看电影、居家团圆，度过了一个安全、安心和欢乐的春节。1.6亿人次观众走进电影院；快递业务春节期间同比增长了260%；本地游预定门票订单量同比增长超过300%。但与此同时，根据媒体报道，美国南部德克萨斯州遭遇寒流，数百万人家中断电，无电取暖、处境艰难，甚至有几十人为此失去了生命。这些都让我们更深切体会到什么是真正的人权，该如何更好地保障人权，也更加让我们坚信，我们正走在正确的道路上，我们对未来充满信心。

第四，加、美、澳等国有关人士无视基本事实，超越道德底线，不断炮制和散播关于中国新疆的谎言，实质上是要以所谓人权问题为幌子干涉中国内政，妄图破坏中国安全稳定，阻遏中国发展步伐，但这些图谋都是徒劳的。我想奉劝这些人，他们最好还是关心一下自己的人民，关注一下自己国内的问题，集中精力解决好自己国内的问题。如果有人执意损害中方利益，等待他们的必然是中方坚定、必要的回应。

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