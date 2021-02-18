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改善对华关系，澳方必须拿出诚意（观象台）

□ 贾平凡
2021年02月18日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近来，澳大利亚再次试图打破对华关系僵局。2月1日，澳大利亚总理莫里森发表讲话提及中澳关系，称澳大利亚正在寻求对话，将继续致力于“接触中国”。提出对话、主动致信、示好求和，自去年以来，包括莫里森在内的澳大利亚政府高官多次表态，希望改善中澳关系。

　　以“反华急先锋”自傲的澳大利亚，为何近期密集释放改善中澳关系的信号？澳大利亚政府心里有本账，国际社会也都看得明白。

　　与中国交恶，澳大利亚经济遭遇难以承受之重。澳大利亚是中国第八大贸易伙伴，中国则是澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。经济严重依赖中国，澳大利亚激进的反华政策无疑是给其经济“挖坑”“掘墓”。随着中澳关系跌至冰点，澳大利亚的农产品、煤炭等诸多大宗商品对华出口受阻，对华贸易额急转直下。在新冠肺炎疫情的重创之下，对华出口锐减无疑令澳大利亚经济雪上加霜。改善对华关系成为澳大利亚社会的普遍呼吁。

　　与中国交恶，澳大利亚外交并未因此获益。过去一段时间，澳大利亚一心冲在“反华”战线前沿，既是为了亚太地区刷存在感，也是为了配合美国极端错误的反华政策。但充当美国“反华急先锋”，澳大利亚不仅没有从美国获得实质性好处，还一步步丢掉中国这个“铁饭碗”。澳大利亚想尽早调整对华政策，以免中澳关系陷入低迷的尴尬境地。此外，就在中澳关系，尤其是经贸关系陷入低谷之际，有外媒报道称，“五眼联盟”的美、加、新纷纷开始争抢澳方的生意。面对盟友的趁火打劫，澳大利亚政府怎么还坐得住？除了改善对华关系，澳大利亚别无选择。

　　然而，在改善对华关系上，澳大利亚看似态度很积极，行动却很迟缓。虽然迫于经济压力，多名澳大利亚高官对中国示好，但这并不意味着澳大利亚已经“悔过”或是想真正改善两国关系。就在2月4日，澳大利亚外长突然发表一份反华声明，要求联合国和国际社会对所谓存在压迫少数族裔的问题进行调查。澳大利亚故技重施，改善对华关系的诚意何在？！

　　中澳关系走到如今地步，纯属澳大利亚近年来花式“作死”言行所致。公然违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，屡屡在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益的问题上采取错误言行；以国家安全为由，率先禁止华为向澳大利亚5G移动网络供应设备，对中国驻澳大利亚媒体记者进行任意搜查；就疫情问题大搞政治操弄，推动所谓“独立国际审议”，严重干扰国际疫情防控合作……这些做法严重损害了中澳两国互信，毒化了双边关系氛围，也制约了两国务实合作原有的良好势头。

　　凡此种种，充分暴露了澳大利亚“拧巴”至极的分裂心态：在政治和军事领域，紧跟美国，积极参与“印太战略”，视中国崛起为主要威胁，处处给中国使绊子；在经贸合作领域，却想紧紧端住中国“饭碗”，从对华贸易中捞取巨大利益。这种“吃饭砸锅”的行为实在不厚道。时至今日，仍抱持这种心态，还幻想改善中澳关系，澳大利亚的诚意实在少得可怜。

　　一个健康稳定的中澳关系，符合两国和两国人民的共同利益。当前，中澳关系面临的严重困难是中方不愿看到的，造成这一局面的责任完全不在中方。解铃还须系铃人。要想真正改善中澳关系，澳方要做的是，正视两国关系受挫的症结，客观理性看待中国和中国的发展，切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，多做有利于增进两国互信、促进两国合作的实事。

　　“如果在与中国交往中展示出更多‘尊重’，澳大利亚就可以修复在过去一年中受到伤害的中澳关系。”新西兰贸易部长奥康纳真诚的劝告，但愿澳大利亚政府听得进去。

(责编：岳弘彬)

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