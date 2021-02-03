人民网北京2月3日电 据外交部网站消息，2月3日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

实录如下：

中国已正式加入“新冠疫苗实施计划”，并同世卫组织等发起方保持密切沟通，为把疫苗作为全球公共产品、实现发展中国家的可及性和可负担性而共同努力。

我们高度重视谭德塞总干事关于在今年前100天内为所有国家优先人群接种疫苗的呼吁，也高度重视“实施计划”运行面临的困难，特别是2、3月份存在的巨大供苗缺口。

应世卫组织方面请求，中方决定向“实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。这是中方促进疫苗公平分配，推进国际抗疫合作，践行人类卫生健康共同体理念的又一重要举措。

世卫组织已开始审核中国疫苗的紧急使用授权。中国企业将继续积极配合。希望世卫组织尽早完成这项工作。

我们希望国际社会有能力的国家都积极行动起来，以实际行动支持“实施计划”，支持世卫组织工作，帮助发展中国家及时获得疫苗，为国际社会早日战胜疫情作出应有的贡献。

总台央视记者：昨天，美国亚洲协会发表一项调查报告显示，56%的美国受访者希望美在气候变化问题上与中国合作，认为这比在包括疫情等领域的合作都重要。69%的受访者认为，如果中国在应对气候变化问题上采取更多行动，那么美也应该采取同样的行动。52%的受访者认为与中国合作促进清洁能源发展将有利于美经济。中方对此有何评论？

汪文斌：我们看到了这份调查报告。

去年，中方接连宣示应对气候变化的一系列政策，提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值目标和努力争取2060年前实现碳中和愿景，以及提高国家自主贡献力度的四项新举措，体现了中国积极应对气候变化和推动构建人类命运共同体的坚定决心，也是中国为全球气候变化进程作出的新贡献。

气候变化问题是全球性挑战，需要各方携手应对。中美在应对气候变化领域拥有广泛共同利益和合作空间。事实已经并将继续证明，中美合作可以办成很多有利于两国和世界的大事。中美两国曾在该领域开展了富有成效的合作，为推动《巴黎协定》达成、签署和生效发挥了积极建设性作用。中方对美方重返《巴黎协定》表示欢迎，并期待与包括美方在内的各方一道，共同推动《巴黎协定》全面有效实施，携手构建合作共赢、公平合理的气候治理体系，助力全球低碳转型和疫后绿色复苏。

日本电视台记者：今天，世卫组织专家组去了武汉病毒研究所。美国务卿布林肯表示，中方的病毒溯源安排透明度不够，你昨天已经回答了相关问题。在专家组访问病毒研究所时，中方向专家组进行了怎样的说明？

汪文斌：正如世卫组织官员在昨天记者会上介绍的，国际专家组与中方进行了富有成效的讨论，同时访问了医院、市场、疾控中心等，有关工作进展顺利。今天专家组还将去武汉病毒研究所参观交流，并同华中农业大学专家座谈。这些活动都是双方溯源交流合作的重要内容。

需要指出的是，病毒溯源是一个复杂的科学问题，我们需要为专家们提供足够的空间从事科学研究。中方将一如既往地秉持开放、透明、负责任的态度，继续同世卫组织保持合作，为更好预防未来的风险、保护好各国人民的生命安全和健康作出自己的贡献。

日本电视台记者：去年，美国时任总统特朗普曾表示，武汉病毒研究所是新冠病毒的源头，中国政府多次驳斥这一说法，此次世卫组织专家组去了研究所，中方是否向他们展示了相关证据？

汪文斌：刚才我已经回答了你的问题。我可以再强调一下，任何人都不应借疫情搞污名化，病毒溯源是一个科学问题，需要各方为专家们提供足够的空间从事科学研究。同时，我们也希望，各方都能够像中方一样，在溯源问题上采取积极、科学的态度，同世卫组织开展紧密的合作。

中新社记者：据报道，由美国马里兰州参议院多数党参议员苏珊·李和马里兰大学人类病毒学研究所特里·利尔曼共同牵头的科学家和民权联盟致信美国众议院公民权利与自由委员会主席杰米·拉斯金，要求其对近年来美国司法部对华人科学家的调查举行听证会，并呼吁结束“中国行动计划”。中方对此有何评论？

汪文斌：美国上届政府司法部门2018年启动的所谓“中国行动计划”大搞有罪推定、人为设置年度办案指标，纯属政治操弄，违背美国自身倡导的法治精神，必将继续遭到美各界有识之士的谴责和抵制。我们敦促美方有关行政部门认真倾听美国各界的客观理性声音，摒弃冷战思维和意识形态偏见，纠正错误做法，停止滥用司法力量滋扰打压中国在美留学生和研究人员，为中美在科技、人文等领域的正常交流合作提供有利条件。

新华社记者：据报道，日前，中国西藏自治区和外交部共同举办“环喜马拉雅”国际合作论坛生态环境保护专题线上研讨会。能否请你介绍有关情况？

汪文斌：2月2日，中国西藏自治区和外交部共同举办“环喜马拉雅”国际合作论坛生态环境保护专题线上研讨会。西藏自治区党委书记吴英杰、自治区主席齐扎拉分别发言，外交部副部长罗照辉出席开幕式并致辞。我们已经就此发布了消息稿。

中国积极参与全球气候变化和生物多样性等环境治理进程。中国领导人出席了近期各场气候国际峰会。习近平主席在峰会上郑重宣布，中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。之后，习近平主席又进一步宣布了落实上述目标的具体举措，彰显了中国应对气候变化的雄心和走绿色低碳发展道路的决心，也提振了全球气候治理的信心。环喜马拉雅地区国家人口多，市场大，历史文化相近，资源能源富集，经济互补性强，拓展友好交流与务实合作空间广阔，大有可为。中方期待各国，尤其是同环喜地区有密切经贸文化历史联系的国家，更加重视论坛，更多投入论坛，探讨包括生态治理等广泛合作，挖掘更多独具特色的合作领域，开拓合作发展的新机遇。

与会各方代表表示，各国应勠力同心、合作共赢，通过交流对话和多边机制有效推动全球气候治理进程。

路透社记者：据BBC报道，新疆“再教育营”中存在针对妇女的系统性性侵与虐待，外交部对此有何评论？

汪文斌：近日新疆维吾尔自治区政府在北京召开了涉疆问题第三次专场新闻发布会，我希望你已经注意到有关答问。BBC不止一次发布关于涉疆问题的不实报道，我们也多次作出澄清和驳斥。我要再次强调，中方迄今已经先后发布了8本涉疆白皮书，新疆维吾尔自治区政府也举办了20多场新闻发布会，以大量详实数字和事例展现了新疆地区各族人民群众安居乐业、团结和谐的生活，也展示了新疆各族人民合法权益得到有效保障的事实。近年来，来自100多个国家的1200多名外交官、记者和宗教团体代表等参访新疆，见证了新疆各族人民群众的团结和睦和欢乐祥和。

你刚才提到的BBC所谓新疆地区妇女权益遭到侵犯的报道毫无事实依据。新疆从来就没有所谓“再教育营”。有关媒体此前采访的一些人士被证明不过是散布不实消息的“演员”。我愿向你介绍一些关于涉疆问题的事实。2019年7月，50多个国家常驻日内瓦代表联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，积极评价中国反恐、去极端化和保障人权成就；2019年10月，60多个国家在第74届联大三委会议期间发言，称赞中国新疆巨大的人权进步；2020年7月，在日内瓦举行的联合国人权理事会第44届会议上，46个国家作共同发言，支持中国在涉疆问题上的立场、做法和成效；2020年10月，近50个国家在第75届联大三委有关议题审议中，肯定中国在新疆地区采取的举措；2020年10月，20个阿拉伯国家驻华使节和阿盟驻华代表赴新疆参访，他们都对新疆在反恐和去极端化、保障公民宗教信仰自由、促进经济发展、改善民生等方面成就给予高度评价。

我们希望有关媒体能够正视事实，停止在涉疆问题上毫无依据地抹黑诋毁中国。

《环球时报》记者：关于加拿大驻华使馆外交官订制带有“蝙蝠”图案和“WUHAN”字样文化衫事，加外交部发言人称这是一个“误解”，加使馆人员是为2020年初协助在武汉撤侨的使馆工作人员订制的文化衫，其中图案并不是蝙蝠，而是一个名为“武当帮”美国说唱乐队的符号。外交部对此有何评论？中方是否接受这一解释？

汪文斌：加方所谓“误解”的托辞不能令人信服。我注意到，一些加拿大主流媒体也承认，文化衫上印有“形似蝙蝠图案”。我们难以相信，有关工作人员作为在华工作生活多年的高级外交官，会如此无意识地犯这样的低级错误！

加有关人员的错误行径已造成恶劣影响，引发广大中国人民的强烈反感和不满。加方应严肃认真对待此事，尽快给中方一个明确交代。

法新社记者：有关活动团体今天发表了一封公开信，呼吁各国领导人抵制2022北京冬奥会，你对此有何评论？

汪文斌：我们多次讲过，北京2022年冬奥会和冬残奥会是中国对国际奥林匹克运动作出的又一重要贡献，参加北京冬奥会也是各国冬奥运动爱好者的热切期盼。当前北京冬奥会各项筹备工作进展顺利，得到了包括国际奥委会在内的国际社会的高度认可。我们将和各方一道，把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

同时，我要指出的是，出于政治动机，试图干扰、阻碍、破坏北京奥运会的筹办和举行是非常不负责任的做法。相信这样的举动得不到国际社会的支持，也注定不会得逞。

共同社记者：昨天，联合国安理会举行有关缅甸局势的会议，中方在会议中提出了什么解决方案？

汪文斌：2月2日，安理会就缅甸局势举行内部磋商，中方建设性参与了相关讨论。中国是缅甸的友好邻邦。我们希望缅甸各方以人民的意愿和利益为重，通过对话，在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。国际社会应为缅甸妥善解决分歧营造良好外部环境。安理会采取任何行动都应有助于缅甸政治和社会稳定，有助于缅和平和解，避免激化矛盾，使局势进一步复杂化。

同时，中方对安理会正在讨论的内部文件遭到泄露表示不解和震惊。这不符合安理会工作规则，也不利于安理会成员的团结互信。

《中国日报》记者：据报道，澳大利亚联邦法院2月2日就澳籍华商周泽荣诉澳大利亚广播公司和第九新闻集团及记者麦肯齐诽谤案作出判决，认定被告行为构成诽谤，被告需为此赔偿周59万澳元，同时下架所涉节目视频和文章。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。我要再次强调，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家关系。一段时间以来，个别澳大利亚媒体和记者热衷于无端炒作所谓中国对澳“干涉”、“渗透”，毫无底线地抹黑中国，破坏中澳关系，他们的信誉早已破产。中方敦促澳方个别媒体恪守职业道德，摒弃意识形态偏见，停止就涉华问题发表不负责任的言论。

澎湃新闻记者：有传闻说，缅甸政局变化的背后可能有中方暗中支持或者默许。中方对这种说法有何评论？

汪文斌：有关说法不是事实。作为缅甸的友好邻邦，我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。

彭博社记者：几位美国会共和党众议员要求共和党参议员推迟确认雷蒙多出任商务部长，直到拜登总统澄清他是否支持将华为保留在限制贸易名单上。外交部对此有何评论？

汪文斌：中方已多次就美方无端打压中国企业问题表明严正立场。美国上届政府和一些反华政客为了维护美科技垄断和霸权地位，滥用国家力量，不择手段打压华为等中国高科技企业，这是对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定，也戳穿了美方所谓公平竞争的虚伪面目。我们敦促这些政客停止泛化国家安全概念，停止对中国企业的无理打压。

中评社记者：昨天，外交部发言人在回答有关新冠病毒溯源问题时表示，“希望美方也像中方一样，邀请世卫组织专家去美国开展溯源研究。”中方是否会正式要求世卫组织方面赴美开展病毒溯源研究？

汪文斌：新冠病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由全球科学家合作开展有关工作。中方始终本着开放、透明态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通合作，为世卫专家来华提供了大力支持协助。不少线索、报道和研究表明，病毒和疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点出现。世卫组织应根据事实和职责对其他国家和地区进行类似的考察。

我们希望有关各方像中方一样，在溯源问题上采取积极、科学和合作的态度，邀请世卫组织专家开展溯源研究，为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体承担应尽的责任和义务。

彭博社记者：你能否介绍向COVAX提供1000万剂疫苗的是哪些中国公司？中国将从COVAX获得多少疫苗？

汪文斌：刚才我已经介绍了，中方决定向“新冠疫苗实施计划”提供1000万剂疫苗。中方将就此同世卫组织等发起方保持密切沟通，积极努力，落实好我们的承诺。你关心的具体问题请你向主管部门了解。

(责编：苏缨翔、吴成良)