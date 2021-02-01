新华社北京2月1日电 2021年1月31日，国务委员兼外长王毅应约同叙利亚外长梅克达德通电话。

梅克达德祝贺中国共产党成立一百周年，盛赞在中国共产党领导下中国各方面取得的辉煌成就。梅克达德表示，叙方坚持一个中国原则，在新疆、香港等涉及中国核心利益的问题上坚定同中方站在一起。叙利亚强烈谴责西方国家对中国抗疫努力的无端打压抹黑，永远不会忘记疫情发生后叙首批外国抗疫物资援助即来自中方，希望中方积极考虑向叙方提供疫苗援助。

王毅说，叙利亚危机爆发将满10年，叙利亚人民付出了巨大代价和牺牲，捍卫了民族尊严，维护了国家独立和主权。当前，叙利亚局势总体走向缓和，但要恢复全面安全稳定仍任重道远。叙利亚的未来应当由叙利亚人民自主决定。国际社会应当坚持“叙人所有、叙人主导”原则，支持通过包容性政治对话寻求符合叙利亚国情且兼顾各方关切的解决方案。国际社会也应合力反恐，坚决铲除叙利亚境内被安理会列名的恐怖组织。

王毅表示，作为叙利亚的好朋友、好伙伴，中方将始终坚定支持叙维护国家独立，继续在多边场合为叙利亚的正当合法权益仗义执言。

王毅说，在抗击疫情过程中，中叙守望相助，增进了两国人民之间的友谊。中方已在力所能及的范围内向叙方提供了急需的医疗物资，将继续向叙方提供疫苗和紧急粮食援助，帮助叙方早日战胜疫情。

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