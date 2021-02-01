新华社柏林1月31日电（记者张毅荣 张远）德国执政党之一基社盟主席、巴伐利亚州州长马库斯·泽德日前呼吁欧洲监管部门尽快审批中国和俄罗斯的新冠疫苗，以应对疫苗短缺问题。

泽德日前在接受德国《世界报》采访时表示，必须检查是否还有其他疫苗能够获批，“欧洲监管部门应尽快对俄罗斯和中国的疫苗进行审核”，如能证明安全有效，就应予以采用。

德国卫生部长延斯·施潘1月31日接受德国《星期日法兰克福汇报》采访时表示，对使用来自中国和俄罗斯的新冠疫苗持开放态度。“如果某种疫苗安全有效，不管它在哪个国家生产，当然都有助于战胜新冠大流行。”他说，关键是要按照欧洲法律得到正式批准。

截至目前，欧盟已批准三款新冠疫苗投入使用，分别为美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司合作研发的疫苗、美国莫德纳公司研发的疫苗、英国阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的疫苗。不过，由于供应量有限，德国急需更多疫苗，以期早日“解封”，恢复经济。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所公布的最新数据显示，截至1月31日0时，德国单日新增新冠确诊病例11192例，累计确诊2216363例；新增死亡病例399例，累计死亡56945例。此外，德国已完成超过231万剂新冠疫苗接种。

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