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习近平致电祝贺阮富仲当选越共中央总书记

2021年02月01日08:31 | 来源：新华网
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新华社北京1月31日电 1月31日，中共中央总书记习近平致电阮富仲，祝贺他当选越南共产党中央总书记。

习近平在贺电中说，欣悉你当选越南共产党中央委员会总书记，我谨代表中国共产党中央委员会，并以我个人名义，向你并通过你向越南共产党新一届中央领导集体表示热烈祝贺。

越共十二大以来，在以阮富仲总书记同志为首的越共中央坚强领导下，越南共产党加强党的建设，带领越南人民在社会主义建设和革新事业中取得一系列成就。越共十三大成功召开，开启了越南社会主义现代化建设新征程。我相信，在以阮富仲总书记同志为首的新一届越共中央领导下，越南党和国家各项事业将取得新的更大成就。

中越两国是社会主义友好邻邦，是具有战略意义的命运共同体。我十分珍视中越两党两国关系，愿同阮富仲总书记同志一道，加强战略沟通，弘扬传统友谊，深化各领域交流合作，推进社会主义事业，共同引领中越全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展，为两国人民带来更多福祉，为推动地区与世界和平发展、合作共赢作出积极贡献。

衷心祝愿你在崇高的岗位上取得新的成就！

(责编：艾雯、刘叶婷)

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