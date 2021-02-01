新华社华盛顿1月30日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心1月30日发布的数据显示，全美已发现437例变异新冠病毒感染病例。美国华盛顿大学卫生统计评估研究所最新发布的新冠疫情模型预测结果显示，如果变异新冠病毒在美广泛传播，部分民众放松防范，美国新冠死亡病例将可能出现“春季激增潮”。

美国28日首次确认发现南非报告的变异新冠病毒感染病例，两位感染者为南卡罗来纳州居民。他们没有近期旅行史，相互之间没有联系。明尼苏达州25日确认发现了全美首例巴西报告的变异新冠病毒感染病例，感染者近期曾赴巴西旅行。另据美疾控中心30日数据，全美已有434例英国报告的变异新冠病毒感染病例。

华盛顿大学卫生统计评估研究所的模型预测显示，今年春季，新冠疫情可能会在加利福尼亚州、佛罗里达州等地再次恶化；假如变异新冠病毒在美国广泛传播，接种了新冠疫苗的群体流动性恢复到疫情前水平，在最坏情况下预计到5月1日美国新冠死亡病例将高达65.4万例。该模型还预测，如果能使人员流动性降低，民众能严格遵守保持社交距离规定，届时死亡病例可能减少约3万。

华盛顿大学卫生统计评估研究所所长克里斯托弗·默里表示，快速推进新冠疫苗接种非常重要，但口罩仍然是降低病毒传播率、防止最坏结果发生的最好工具之一。他认为，已接种疫苗的人也需继续遵守防控规定，因为可能会有更多传染性更强的变异新冠病毒在美传播。

为遏制病毒传播、降低病亡率，目前美国各州正加紧推进新冠疫苗接种。美疾控中心网站数据显示，截至30日全美已接种新冠疫苗约2960万剂。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据，截至美国东部时间30日晚，美国累计新冠确诊病例超过2607万例，累计死亡病例超过43.9万例。

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