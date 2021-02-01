本报记者 严 瑜

图为侨企华纳控股集团董事长施乾平（中）在车间与员工交流工作。

（受访者供图）

对许多人而言，即将到来的牛年新春注定不一般。新冠肺炎疫情扩散的风险依然存在，全国多地陆续发出“非必要不返乡”倡议，鼓励“就地过年”，以降低春节期间人员大规模流动造成的病毒传播风险。

如何让异乡人不返乡也能过个安心年？近来全国多地侨企纷纷响应国家号召，在鼓励外地员工就地过年的同时，发放贴心的“留人礼包”，策划丰富的“假期日程”，尽显侨界担当。

不回老家，也要安心过年

一份节日红包、一场假日旅行、一次带薪探亲假期……近日，位于浙江台州的侨企浙江信鑫实业有限公司向外地员工发出就地过年的暖心倡议，并送上丰厚的“留人礼包”，以减少春节假期人员流动带来的疫情传播隐患。

“1月中旬，我们召开员工大会后，制定并发布了春节假期非台州籍员工留台州政策，第二天就有五六十名非台州籍员工表达了留下过年的意愿。”浙江信鑫实业有限公司总裁殷作杭告诉本报记者，为了让外地员工在异乡过个好年，企业在春节期间为他们免费提供吃住，并发放1000元过年红包。“春节后，我们会根据疫情防控情况，分批次安排员工返乡探亲一周，并报销往返路费。”

在民营经济大省浙江，许多侨企不约而同地发出“留人礼包”，倡导员工就地过年，为防控疫情贡献侨力。

位于浙江湖州的侨企泰普森实业集团拥有数千名员工，其中大多数都是外地人。“目前，已有超过60%的员工选择留下过年。”该集团董事长杨宝庆向本报介绍，早在2020年底，集团就下发了鼓励员工就地过年的通知，其中包括贴心的奖励政策：“例如，春节放假期间，为留厂上班的员工发放2至3倍工资；就地过年的员工可在2021年4月、5月错峰休假。公司预计将追加预算1000多万元，用于鼓励员工留厂过年。”

“疫情得到有效控制是企业有序生产乃至国家经济发展的重要前提。虽然员工们常年在外工作，都很思念家人，但大家仍能理解并支持就地过年的倡议。”欧美广西总商会会长刘耀泽所在的广东深圳也是一座外来人口集中的城市。近日，刘耀泽组织召开了员工动员大会，讲解政府的防疫政策，并制定发放补助津贴、安排节后带薪休假等一系列鼓励措施。

不少大型侨企也响应号召，助力春节期间的疫情防控工作。侨资企业益海嘉里集团在全国25个省、自治区、直辖市，建成生产基地60多个、生产型企业100多家，拥有300个以上的综合加工车间以及正式员工3万多人，此外还有劳务工1万余人。集团人事行政部负责人向本报记者介绍，春节前夕，集团迅速作出部署，要求各地企业服从当地政府要求，采取多种措施，尽最大努力让员工安心留在本地过年。

不出远门，也能嗨翻假期

除了敬业红包，殷作杭还给就地过年的员工准备了不少惊喜：“大年三十，我们在公司食堂准备了一顿丰盛的年夜饭；正月初一，管理层会给员工拜年；正月初二，我们安排了一场说走就走的年味旅行，组织大家‘玩转’台州。许多外地员工都是第一次在台州过年，希望能让大家感受到家的温暖。”

泰普森集团也早早就为留在湖州过年的员工安排了一份丰富多彩的假期行程单：大年三十看春晚、吃团圆饭，正月初一大拜年、办游园会，正月初二看电影，正月初三爬山登高……“硬核”物质奖励与暖心精神大餐，一样都不少。

与这两家浙江侨企一样，各地侨企纷纷组织策划一系列活动，让就地过年的员工即便不回老家也能感受到浓浓年味，度过一个欢乐祥和的春节。

“前不久，我们在济南的分公司扩建了健身房，增加了许多专业的健身设备，方便员工在假期锻炼身体。”侨企华纳控股集团董事长施乾平向本报记者介绍，公司还贴心地布置了茶室及各种娱乐设备。“我和其他高层管理者都会留在生产一线，陪伴员工们一起过年。”

侨企细致入微的留人措施得到了绝大部分员工的理解与支持。“我们公司超过90%的员工是非深圳籍的。在召开员工大会宣讲防疫措施后，超过80%的员工愿意留下来过年。”刘耀泽说。

益海嘉里集团旗下位于河北秦皇岛的金海工业企业群有3家大型企业，拥有员工1700余人。目前，基本所有员工都表示将安心留在当地过年。很多人还主动请战，希望春节期间留在生产一线，为保障市场粮油供应出一份力。

“现在，我们170多名非台州籍员工中，已有120多人确定不回老家了。而且公司原计划是在正月初八恢复生产，但我们与留守的员工们商量后，大家一致同意提前到正月初四开工。大家的工作热情都很高涨，我们也会发放法定节假日加班工资，决不让员工吃亏！”殷作航说。

不停脚步，继续看好中国

一手送温暖，一手抓防疫，生产不停步。各地侨企在保证员工安心快乐过大年的同时，也开始积极谋划新一年的发展。

“为了保证有序生产，集团上下近400名管理者留厂过年，高层管理者轮流值班，安排物料、生产、发运等工作。预计到正月初八工厂开工时，复工复产率将达到85%以上。”杨宝庆介绍，2020年，泰普森集团顶住全球经济下行压力，接单同比增长30%，外贸出运同比增长20%，产值增长25%，跨境电商销售额同比增长近100%。“2021年是集团转型跨越发展的一年，我们信心满满！”

殷作杭同样对新的一年充满期待。“2020年，公司整体销售额增加35%。我们目前收到的2021年订单已比2020年增加了80%。新的一年将是公司抓住机会大发展的关键一年。”

侨商们的信心很大程度上来自中国疫情防控的显著成果与中国经济复苏的强劲态势。国际货币基金组织日前发布的最新一期《世界经济展望》预测，2021年中国经济将增长8.1%，继续领先全球。

“2020年中国外贸规模再创历史新高，进出口同比增长1.9%，中国经济的增长速度在全球独树一帜，这离不开政府采取的严格有效的防疫措施。”刘耀泽说，这让他更加坚定了打造一个世界商品跨境电商贸易中心的想法。2021年，他打算在深圳再开一家线下实体店，与已有的线上平台相融合，进一步扩大事业规模。

施乾平也有相似规划。“春节之后，我们公司新建的一座占地1万多平方米的工厂就将投产。我们还将为斯里兰卡捐赠价值2000多万元人民币的口罩生产机，助力‘一带一路’民心相通。”施乾平介绍，疫情发生之后，公司顶住压力，不但没有裁员减薪，还积极响应各级侨联组织号召，共捐赠260万元人民币及价值850万元的物资助力抗疫。“企业的成长离不开国家的支持。相信新的一年，中国经济增长动力满满，我们继续看好中国市场！”

益海嘉里集团负责人也表示，2021年将加大在中国的投资，加大科技创新力度，不断探索绿色循环经济和智能制造等新的产业模式，相信中国将继续成为全球经济发展的重要引擎。

(责编：杨光宇)